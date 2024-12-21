https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/psg-victor-osimhen-transferi-icin-harekete-gecti-ocak-ayinda-kadrosuna-katacak-1091834968.html

PSG, Victor Osimhen transferi için harekete geçti: Ocak ayında kadrosuna katacak

PSG, Victor Osimhen transferi için harekete geçti: Ocak ayında kadrosuna katacak

Sputnik Türkiye

Fransız basını Paris Saint-Germain'in (PSG), Ocak ayında Victor Osimhen'i transfer etmek için Napoli ile temas kurduğunu ve Galatasaray'daki kiralık... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

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spor

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galatasaray spor kulübü derneği

paris saint-germain (psg)

paris saint-germain

paris saint germain futbol takımı

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Galatarasay Spor Kulübü'nde kiralık olarak bulunan Victor Osimhen için Paris Saint Germain harekete geçti.Fransız basınında yer alan habere göre Paris Saint-Germain'in (PSG), Ocak ayında Victor Osimhen'i transfer etmek için Napoli ile temas kurduğunu ve Galatasaray'daki kiralık sözleşmesini sonlandırmayı planladığı ifade edildi. PSG, Nijeryalı futbolcunun ekibiyle ilk teması kurarak transfer fikrine açık olup olmadığını sordu. Ancak Fransız takımının 90 milyon euro ödeme yapıp Galatasaray'a sezon sonuna kadar kiralık bedelini ödemesi gerektiği açıklandı.PSG, yaz transfer döneminde Victor Osimhen'i transfer etmek isteyen favori kulüplerden biriydi, ancak Napoli'nin belirlediği 100 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemeyi reddetti. Bunun üzerine Nijeryalı oyuncu Osimhen, Chelsea ve Suudi Pro Ligi'ne transfer olmaya yaklaştı, ancak bu görüşmeler de sonuçsuz kaldı. Sonunda, Eylül ayında Galatasaray'a kiralık olarak transfer oldu. Galatasaray'ın yıldızı Osimhen, Türkiye'de muhteşem bir form yakalayarak oynadığı 14 resmi maçta 10 gol atıp 5 asist yapmıştı.

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