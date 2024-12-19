https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/alkollu-adam-yatak-magazasini-evi-sandi-cami-kirip-iceride-uyuyakaldi-1091767154.html
Alkollü adam yatak mağazasını evi sandı: Camı kırıp içeride uyuyakaldı
Alkollü adam yatak mağazasını evi sandı: Camı kırıp içeride uyuyakaldı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi alkollü mekanda eğlendikten sonra evi sandığı yatak mağazasının camını kırarak içeride uyuyakaldı. Sabah polisler... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T18:44+0300
2024-12-19T18:44+0300
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Alkollü adam evi sandığı mağazanın camını kırarak içeride bulunan yatakta uyuyakaldı.İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi alkollü mekanda eğlendikten sonra evi sandığı yatak mağazasının camını kırarak içeride uyuyakaldı. Sabah polisler tarafından uyandırılan alkollü adamın ''Hayırdır neden geldiniz? Sizin ne işiniz var evimde?'' dediği öğrenildi. İş yerinin güvenlik kameralarını izleyen mağaza sahibi herhangi bir hırsızlık olayı olmaması nedeniyle adamdan şikayetçi olmadığını açıkladı.Çok mahcup olduğunu açıklayan alkollü adam ''Ben sabaha karşı buraya gelmiştim, fakat hiç bir şey hatırlamıyorum. Ben kendi evime geldiğimi zannettim. Hatta kapıyı açmaya çalışıyorum, anahtarımı çıkarıyorum. Kapıyı açamayınca tekmeliyorum. Yastık, çarşaf falan almışım. Yatakta konforlu olunca uyuyakalmışım. Bana yatağı da hediye ettiler çok mahcup oldum'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/bilim-insanlari-duyurdu-rontgen-ile-alkol-promili-tespit-edilecek-1091625486.html
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Alkollü adam yatak mağazasını evi sandı: Camı kırıp içeride uyuyakaldı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi alkollü mekanda eğlendikten sonra evi sandığı yatak mağazasının camını kırarak içeride uyuyakaldı. Sabah polisler tarafından uyandırılan adam gece ne yaptığını hatırlamadığını söyledi. Mağaza sahibi olay hakkında şikayetçi olmazken uyuduğu yatağı alkollü adama hediye ettiğini duyurdu.
Alkollü adam evi sandığı mağazanın camını kırarak içeride bulunan yatakta uyuyakaldı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi alkollü mekanda eğlendikten sonra evi sandığı yatak mağazasının camını kırarak içeride uyuyakaldı. Sabah polisler tarafından uyandırılan alkollü adamın ''Hayırdır neden geldiniz? Sizin ne işiniz var evimde?'' dediği öğrenildi. İş yerinin güvenlik kameralarını izleyen mağaza sahibi herhangi bir hırsızlık olayı olmaması nedeniyle adamdan şikayetçi olmadığını açıkladı.
Çok mahcup olduğunu açıklayan alkollü adam ''Ben sabaha karşı buraya gelmiştim, fakat hiç bir şey hatırlamıyorum. Ben kendi evime geldiğimi zannettim. Hatta kapıyı açmaya çalışıyorum, anahtarımı çıkarıyorum. Kapıyı açamayınca tekmeliyorum. Yastık, çarşaf falan almışım. Yatakta konforlu olunca uyuyakalmışım. Bana yatağı da hediye ettiler çok mahcup oldum'' açıklamasında bulundu.