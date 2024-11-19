Moskova doğruladı: Ukrayna, Rusya topraklarına ABD yapımı ATACMS füzeleriyle saldırdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Beslenmek için neye ihtiyaç var? Asgari ücretin iyileştirilmesine ihtiyaç var'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Yenidoğan çetesi hakim karşısında, hesap verme vakti geldi'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Rüyalara Bilimsel ve Kültürel Bakış
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Trump koltuğa oturmadan önce Ukrayna’da bir provokasyon deneniyor gibi’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Muazzez İlmiye Çığ: Aydınlanmacı mı ölüm meleği mi?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
IŞİD tekrar mı canlandırılacak?
19:06
84 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Halterin mihenk taşı: Cep Herkülü
20:32
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Milliler, Karadağ deplasmanında: 'Bu maçı kazanırsa direkt grup lideri olacak'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Vatandaş Kürt politikasında ortada somut bir sorun görmüyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yenidoğan Çetesi davası: 'Hastane sahiplerinin bundan haberi olmaması mümkün değildi'
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
UEFA Uluslar Ligi’nde üst seviyeye nasıl çıkılır?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
DSP Genel Başkanı Aksakal: Cumhurbaşkanı Erdoğan teğmenler konusuna müdahale etmeli
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rus yönetmen Nikolay Lebedev İstanbul'da konuştu: Son filmimin çekiminde setteki üç kişi ölümden döndü
19:09
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/moskova-dogruladi-ukrayna-rusya-topraklarina-abd-yapimi-atacms-fuzeleriyle-saldirdi-1090563147.html
Moskova doğruladı: Ukrayna, Rusya topraklarına ABD yapımı ATACMS füzeleriyle saldırdı
Moskova doğruladı: Ukrayna, Rusya topraklarına ABD yapımı ATACMS füzeleriyle saldırdı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'e Rus topraklarını ABD yapımı silahlarla vurma izni vermesinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'ya gece... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T15:13+0300
2024-11-19T15:43+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
atacms
abd
bryansk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/12/1076484586_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f716058e8245a00e3df61b018eb39932.jpg
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Rusya'ya uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırdığına dair Ukrayna ve Batı basınında çıkan haberler Moskova tarafından doğrulandı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın teyitli verilere dayanarak yaptığı açıklamaya göre Ukrayna ordusu, gece Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne 6 ATACMS füzesi fırlattı.Saldırının gece 03.25'te gerçekleştirildiğini aktaran bakanlık, S-400 ve ve Pantsir füze savunma sistemlerinin 5 füzeyi vurduğunu, 1 füzeye ise hasar verdiğini bildirdi.Hasar alan füzenin parçalarının Bryansk Bölgesi'ndeki bir askeri tesisin teknik sahasına düştüğünü belirten Savunma Bakanlığı, bunun sonucunda yangın çıktığını ve yangının hızla söndürüldüğünü ifade etti.Bakanlık, gelişme sonucunda can kaybı ve yıkım oluşmadığı bilgisini de paylaştı.ATACMS'ın daha önce kullanıldığı da belirtilmiştiUkrayna ordusunun ABD yapımı ATACMS füzelerini kullandığına dair ilk haberler Ekim 2023'te basına yansımıştı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya bağlı Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) ve Berdyansk kentine yönelik saldırılarda ATACMS sistemlerini kullandıklarını söylemişti.Nisan 2024'te, Kırım Yarımadası'ndaki bazı bölgeler ile Geniçesk ve Mariupol şehirlerine ATACMS'la saldırı düzenlendiği de kaydedilmişti.Biden'dan izin çıkmıştıNew York Times gazetesi, kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı. Kararın, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Kuzey Koreli askerlerin varlığının Ukrayna ordusunun savunmasını güçlendirme 'zorunluluğuna neden olduğu' iddiasıyla ilgili olduğu bildirilmişti.Fransız Le Figaro gazetesi, ABD'nin ardından Fransa ile İngiltere'nin de Ukrayna'ya Fransız ve İngiliz yapımı uzun menzilli füzelerle Rus topraklarını vurma izni verdiğini yazmıştı. Ancak gazete, internet sitesindeki haberinde düzeltme yaparak Fransa ve İngiltere'nin Kiev'e izin verdiğine dair cümleyi silmişti. Artık haberde sadece ABD Başkanı Joe Biden'ın verdiği izinden bahsediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/putin-rusyanin-nukleer-doktrinini-guncelledi-nukleer-silah-hangi-hallerde-kullanilacak-1090553665.html
rusya
ukrayna
abd
bryansk
mariupol
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/12/1076484586_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_939879920852425d877221f96052ac2b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, atacms, abd, bryansk, vladimir zelenskiy, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), mariupol
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, atacms, abd, bryansk, vladimir zelenskiy, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), mariupol

Moskova doğruladı: Ukrayna, Rusya topraklarına ABD yapımı ATACMS füzeleriyle saldırdı

15:13 19.11.2024 (güncellendi: 15:43 19.11.2024)
© AP Photo / South Korea Defense MinistryArmy Tactical Missile System or ATACMS missile is fired during a joint military drill between U.S. and South Korea
Army Tactical Missile System or ATACMS missile is fired during a joint military drill between U.S. and South Korea - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'e Rus topraklarını ABD yapımı silahlarla vurma izni vermesinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'ya gece saatlerinde ATACMS füzesiyle saldırı düzenlediğini bildirdi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Rusya'ya uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırdığına dair Ukrayna ve Batı basınında çıkan haberler Moskova tarafından doğrulandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın teyitli verilere dayanarak yaptığı açıklamaya göre Ukrayna ordusu, gece Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne 6 ATACMS füzesi fırlattı.

Saldırının gece 03.25'te gerçekleştirildiğini aktaran bakanlık, S-400 ve ve Pantsir füze savunma sistemlerinin 5 füzeyi vurduğunu, 1 füzeye ise hasar verdiğini bildirdi.

Hasar alan füzenin parçalarının Bryansk Bölgesi'ndeki bir askeri tesisin teknik sahasına düştüğünü belirten Savunma Bakanlığı, bunun sonucunda yangın çıktığını ve yangının hızla söndürüldüğünü ifade etti.

Bakanlık, gelişme sonucunda can kaybı ve yıkım oluşmadığı bilgisini de paylaştı.

ATACMS'ın daha önce kullanıldığı da belirtilmişti

Ukrayna ordusunun ABD yapımı ATACMS füzelerini kullandığına dair ilk haberler Ekim 2023'te basına yansımıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya bağlı Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) ve Berdyansk kentine yönelik saldırılarda ATACMS sistemlerini kullandıklarını söylemişti.

Nisan 2024'te, Kırım Yarımadası'ndaki bazı bölgeler ile Geniçesk ve Mariupol şehirlerine ATACMS'la saldırı düzenlendiği de kaydedilmişti.

Biden'dan izin çıkmıştı

New York Times gazetesi, kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı. Kararın, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Kuzey Koreli askerlerin varlığının Ukrayna ordusunun savunmasını güçlendirme 'zorunluluğuna neden olduğu' iddiasıyla ilgili olduğu bildirilmişti.

Fransız Le Figaro gazetesi, ABD'nin ardından Fransa ile İngiltere'nin de Ukrayna'ya Fransız ve İngiliz yapımı uzun menzilli füzelerle Rus topraklarını vurma izni verdiğini yazmıştı. Ancak gazete, internet sitesindeki haberinde düzeltme yaparak Fransa ve İngiltere'nin Kiev'e izin verdiğine dair cümleyi silmişti. Artık haberde sadece ABD Başkanı Joe Biden'ın verdiği izinden bahsediliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21'incisi düzenlenen yıllık genel oturumunda konuşma yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
DÜNYA
Putin, Rusya'nın nükleer doktrinini güncelledi: Nükleer silah hangi hallerde kullanılacak?
11:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала