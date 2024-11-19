https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/moskova-dogruladi-ukrayna-rusya-topraklarina-abd-yapimi-atacms-fuzeleriyle-saldirdi-1090563147.html

Moskova doğruladı: Ukrayna, Rusya topraklarına ABD yapımı ATACMS füzeleriyle saldırdı

Moskova doğruladı: Ukrayna, Rusya topraklarına ABD yapımı ATACMS füzeleriyle saldırdı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'e Rus topraklarını ABD yapımı silahlarla vurma izni vermesinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'ya gece... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T15:13+0300

2024-11-19T15:13+0300

2024-11-19T15:43+0300

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Rusya'ya uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırdığına dair Ukrayna ve Batı basınında çıkan haberler Moskova tarafından doğrulandı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın teyitli verilere dayanarak yaptığı açıklamaya göre Ukrayna ordusu, gece Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne 6 ATACMS füzesi fırlattı.Saldırının gece 03.25'te gerçekleştirildiğini aktaran bakanlık, S-400 ve ve Pantsir füze savunma sistemlerinin 5 füzeyi vurduğunu, 1 füzeye ise hasar verdiğini bildirdi.Hasar alan füzenin parçalarının Bryansk Bölgesi'ndeki bir askeri tesisin teknik sahasına düştüğünü belirten Savunma Bakanlığı, bunun sonucunda yangın çıktığını ve yangının hızla söndürüldüğünü ifade etti.Bakanlık, gelişme sonucunda can kaybı ve yıkım oluşmadığı bilgisini de paylaştı.ATACMS'ın daha önce kullanıldığı da belirtilmiştiUkrayna ordusunun ABD yapımı ATACMS füzelerini kullandığına dair ilk haberler Ekim 2023'te basına yansımıştı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya bağlı Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) ve Berdyansk kentine yönelik saldırılarda ATACMS sistemlerini kullandıklarını söylemişti.Nisan 2024'te, Kırım Yarımadası'ndaki bazı bölgeler ile Geniçesk ve Mariupol şehirlerine ATACMS'la saldırı düzenlendiği de kaydedilmişti.Biden'dan izin çıkmıştıNew York Times gazetesi, kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı. Kararın, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Kuzey Koreli askerlerin varlığının Ukrayna ordusunun savunmasını güçlendirme 'zorunluluğuna neden olduğu' iddiasıyla ilgili olduğu bildirilmişti.Fransız Le Figaro gazetesi, ABD'nin ardından Fransa ile İngiltere'nin de Ukrayna'ya Fransız ve İngiliz yapımı uzun menzilli füzelerle Rus topraklarını vurma izni verdiğini yazmıştı. Ancak gazete, internet sitesindeki haberinde düzeltme yaparak Fransa ve İngiltere'nin Kiev'e izin verdiğine dair cümleyi silmişti. Artık haberde sadece ABD Başkanı Joe Biden'ın verdiği izinden bahsediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/putin-rusyanin-nukleer-doktrinini-guncelledi-nukleer-silah-hangi-hallerde-kullanilacak-1090553665.html

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