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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/abdli-askeri-uzmanlar-putinin-oresnik-aciklamasini-degerlendirdi-haddimizi-bildirdi-1091777576.html
ABD’li askeri uzmanlar Putin’in ‘Oreşnik’ açıklamasını değerlendirdi: ‘Haddimizi bildirdi’
ABD’li askeri uzmanlar Putin’in ‘Oreşnik’ açıklamasını değerlendirdi: ‘Haddimizi bildirdi’
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rus ordusunun gücünden şüphe duyan Batı’ya Oreşnik füzesini test etmeyi önermesini değerlendiren ABD’li askeri... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T07:28+0300
2024-12-20T07:49+0300
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ABD’li askeri uzmanlar, Rusya lideri Putin’in, dün canlı yayınlanan ‘Yılın Özeti’ programı sırasında, Rus yapımı Oreşnik uzun menzilli füzenin gücünü vurgulayarak Batı ülkelerine bu füzeyi test etme önerisini değerlendirdi.Judging Freedom adlı Youtube kanalına konuşan ABD’li Albay Lawrence Wilkerson, “Putin, haddimizi bildirdi” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:‘Acı çekecekler’Eski ABD’li deniz piyadesi Brian Berletic de Rusya’nın geliştirdiği yeni uzun menzilli Oreşnik füzesinin gayri nükleer stratejik caydırmaya yol açabileceğine dikkat çekti.Danny Haiphong adlı Youtube kanalına konuşan Berletic, “Rusya bu silahı bir kez daha kullanırsa ve sonucu herkese açık olursa bu gayri nükleer stratejik caydırmaya yol açar” şeklinde konuştu.Oreşnik’in Ukrayna ve Batı ülkelerinin başına büyük belalar açacağını kaydeden uzman, askeri sanayisi dünyanın en güçlüsü olan Rusya’yı geçmenin mümkün olmadığını vurgulayarak şunu dedi:Putin’in ‘Oreşnik’i test edelim’ önerisiRusya Devlet Başkanı Putin, dün canlı yayında düzenlenen ‘Yılın Özeti’ programı sırasında, Oreşnik füzesinin gücünü vurgulayarak Ukrayna ve Batı’ya bunu test etmeyi önermişti.Rus lider, “Batı ve Ukrayna, Kiev'deki bir bölgeye tüm hava savunma sistemlerini yığsınlar. Biz oraya Oreşnik'le bombardıman düzenleyelim, onlar da önlemeye çalışsın. Ne olacağını görelim. Oreşnik'i düşürme veya imha etme şansları yok” ifadesini kullanmıştı.ATACMS’a misillemeRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın 19 Kasım'da Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri Amerikan uzun menzilli ATACMS füzeleri ve İngiliz Storm Shadow füzeleriyle vurmasına misilleme olarak, Rus ordusunun 21 Kasım'da Dnepropetrovsk'taki bir Ukrayna askeri sanayi tesisine yönelik saldırıda yeni orta menzilli füze olan Oreşnik kullandığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/slovakya-basbakani-fico-catismayi-kaybeden-zelenskiy-ateskesi-reddediyor-1091775612.html
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abd, lawrence wilkerson, rusya, vladimir putin, oreşnik , ukrayna, batı

ABD’li askeri uzmanlar Putin’in ‘Oreşnik’ açıklamasını değerlendirdi: ‘Haddimizi bildirdi’

07:28 20.12.2024 (güncellendi: 07:49 20.12.2024)
© Sputnik / Кристина КормилицынаRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rus ordusunun gücünden şüphe duyan Batı’ya Oreşnik füzesini test etmeyi önermesini değerlendiren ABD’li askeri uzmanlar, bu türden bir füzenin 30 saniyede bir uçak gemisini tamamen yok edebilecek güçte olduğuna dikkat çekerek, “gayri nükleer stratejik caydırma” nitelendirmesinde bulundu.
ABD’li askeri uzmanlar, Rusya lideri Putin’in, dün canlı yayınlanan ‘Yılın Özeti’ programı sırasında, Rus yapımı Oreşnik uzun menzilli füzenin gücünü vurgulayarak Batı ülkelerine bu füzeyi test etme önerisini değerlendirdi.
Judging Freedom adlı Youtube kanalına konuşan ABD’li Albay Lawrence Wilkerson, “Putin, haddimizi bildirdi” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bir düşünün, 14 milyar dolar değerinde bir uçak geminiz var. Üzerlerinde savaş uçakları yerleştirilmiş ve gemide beş bin denizci var. Oreşnik hepsini 30 saniye içinde yok eder.

‘Acı çekecekler’

Eski ABD’li deniz piyadesi Brian Berletic de Rusya’nın geliştirdiği yeni uzun menzilli Oreşnik füzesinin gayri nükleer stratejik caydırmaya yol açabileceğine dikkat çekti.
Danny Haiphong adlı Youtube kanalına konuşan Berletic, “Rusya bu silahı bir kez daha kullanırsa ve sonucu herkese açık olursa bu gayri nükleer stratejik caydırmaya yol açar” şeklinde konuştu.
Oreşnik’in Ukrayna ve Batı ülkelerinin başına büyük belalar açacağını kaydeden uzman, askeri sanayisi dünyanın en güçlüsü olan Rusya’yı geçmenin mümkün olmadığını vurgulayarak şunu dedi:
Ukrayna ordusunun yeterli topçusu yok, yeterli hava savunması yok. Oreşnik'in onlar için yol açacak sonuçlardan acı çekecekler.

Putin’in ‘Oreşnik’i test edelim’ önerisi

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün canlı yayında düzenlenen ‘Yılın Özeti’ programı sırasında, Oreşnik füzesinin gücünü vurgulayarak Ukrayna ve Batı’ya bunu test etmeyi önermişti.
Rus lider, “Batı ve Ukrayna, Kiev'deki bir bölgeye tüm hava savunma sistemlerini yığsınlar. Biz oraya Oreşnik'le bombardıman düzenleyelim, onlar da önlemeye çalışsın. Ne olacağını görelim. Oreşnik'i düşürme veya imha etme şansları yok” ifadesini kullanmıştı.

ATACMS’a misilleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın 19 Kasım'da Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri Amerikan uzun menzilli ATACMS füzeleri ve İngiliz Storm Shadow füzeleriyle vurmasına misilleme olarak, Rus ordusunun 21 Kasım'da Dnepropetrovsk'taki bir Ukrayna askeri sanayi tesisine yönelik saldırıda yeni orta menzilli füze olan Oreşnik kullandığını duyurmuştu.
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