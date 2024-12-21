https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/okullarda-yilbasi-kutlamasi-yapilmasi-yasaklandi-1091839119.html

Okullarda yılbaşı kutlaması yapılması yasaklandı

Okullarda yılbaşı kutlaması yapılması yasaklandı

Sputnik Türkiye

Devlet okullarında, yılbaşı ve noel adı altında düzenlenen kutlamaların yasaklandığı duyuruldu. 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T11:19+0300

2024-12-21T11:19+0300

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türkiye

milli eğitim bakanlığı

yılbaşı

yılbaşı yasağı

okul

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Yılbaşı ve noel adı altında düzenlenen kutlamalar, devlet okullarında 'kültürel değerlere aykırı' olduğu gerekçesiyle yasaklandı. Milli ve kültürel değerlere aykırı vurgusuMilli Eğitim Bakanlığının talimatı üzerine il ve ilçe eğitim müdürlüklerince okullara gönderilen yazıda, “Belirli gün ve haftalarda yer almayan, milli ve kültürel değerlere aykırı yılbaşı, Noel, Cadılar Bayramı ve benzeri adı altında düzenlenen her türlü çekiliş, kutlama ve bunlara yönelik her türlü dijital, yazılı, görsel içerik paylaşımlar gibi faaliyetlerin müdürlüğümüze bağlı okullarımızda ve kurumlarımızda yapılmaması hususunda gereğini rica ederim” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/milli-egitim-bakani-yusuf-tekin-cumhuriyet-tarihinde-gorulmemis-sekilde-adil-bir-sekilde-mulakat-1091601684.html

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milli eğitim bakanlığı, yılbaşı, yılbaşı yasağı, okul