https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/okullarda-yilbasi-kutlamasi-yapilmasi-yasaklandi-1091839119.html
Okullarda yılbaşı kutlaması yapılması yasaklandı
Okullarda yılbaşı kutlaması yapılması yasaklandı
Sputnik Türkiye
Devlet okullarında, yılbaşı ve noel adı altında düzenlenen kutlamaların yasaklandığı duyuruldu. 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T11:19+0300
2024-12-21T11:19+0300
2024-12-21T11:19+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
yılbaşı
yılbaşı yasağı
okul
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Yılbaşı ve noel adı altında düzenlenen kutlamalar, devlet okullarında 'kültürel değerlere aykırı' olduğu gerekçesiyle yasaklandı. Milli ve kültürel değerlere aykırı vurgusuMilli Eğitim Bakanlığının talimatı üzerine il ve ilçe eğitim müdürlüklerince okullara gönderilen yazıda, “Belirli gün ve haftalarda yer almayan, milli ve kültürel değerlere aykırı yılbaşı, Noel, Cadılar Bayramı ve benzeri adı altında düzenlenen her türlü çekiliş, kutlama ve bunlara yönelik her türlü dijital, yazılı, görsel içerik paylaşımlar gibi faaliyetlerin müdürlüğümüze bağlı okullarımızda ve kurumlarımızda yapılmaması hususunda gereğini rica ederim” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/milli-egitim-bakani-yusuf-tekin-cumhuriyet-tarihinde-gorulmemis-sekilde-adil-bir-sekilde-mulakat-1091601684.html
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milli eğitim bakanlığı, yılbaşı, yılbaşı yasağı, okul
milli eğitim bakanlığı, yılbaşı, yılbaşı yasağı, okul
Okullarda yılbaşı kutlaması yapılması yasaklandı
Devlet okullarında, yılbaşı ve noel adı altında düzenlenen kutlamaların yasaklandığı duyuruldu.
Yılbaşı ve noel adı altında düzenlenen kutlamalar, devlet okullarında 'kültürel değerlere aykırı' olduğu gerekçesiyle yasaklandı.
Milli ve kültürel değerlere aykırı vurgusu
Milli Eğitim Bakanlığının talimatı üzerine il ve ilçe eğitim müdürlüklerince okullara gönderilen yazıda, “Belirli gün ve haftalarda yer almayan, milli ve kültürel değerlere aykırı yılbaşı, Noel, Cadılar Bayramı ve benzeri adı altında düzenlenen her türlü çekiliş, kutlama ve bunlara yönelik her türlü dijital, yazılı, görsel içerik paylaşımlar gibi faaliyetlerin müdürlüğümüze bağlı okullarımızda ve kurumlarımızda yapılmaması hususunda gereğini rica ederim” denildi.