https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/nufus-muduru-yanlis-yazmis-turkiyede-ismi-tek-duyanlar-dahi-inanmiyor--1091847297.html

Nufüs müdürü yanlış yazmış: Türkiye'de ismi tek, duyanlar dahi inanmıyor

Nufüs müdürü yanlış yazmış: Türkiye'de ismi tek, duyanlar dahi inanmıyor

Sputnik Türkiye

Kocaeli'de yaşayan Bigman Çakman, nüfus memurunun yanlış anlamasıyla restoranlarının ismini 38 yıldır kimliğinde taşıyor. Adının Türkiye'de tek olduğunu ve... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T14:05+0300

2024-12-21T14:05+0300

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türkiye

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nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü

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Düzce’de 1986 yılında dünyaya gelen ve nüfus memurunun yaptığı bir hata sonucu 'Bigman' ismi verilen Çakman, 38 yıldır bu ismi taşıyor. Çakman’ın adı, ailesinin işlettiği restoranın ismiyle karıştırılınca kayıtlara bu şekilde geçti. Türkiye’de bu ismi taşıyan tek kişi olan Bigman Çakman, dikkat çeken hikayesi ve alışılmadık ismiyle tanınıyor.Bigman Çakman, isim hikayesini şöyle anlattı:'İsmim marka gibi'Alışılmadık ismi nedeniyle ilgi odağı olan Çakman, adının iş hayatında da bir avantaj sağladığını belirtti. Kocaeli’de yazılım işiyle uğraşan Çakman, “İsmim bir marka gibi, bu nedenle iş yerime de ismimi verdim. Bu isim, hem kendimle hem işimle uyumlu” dedi. Ancak isminin ailesinde tartışmalara yol açtığını belirten Çakman, “Dedem, babamla bu isim nedeniyle kavga etmiş. Sonradan kulağıma ‘Kudret’ adı okunmuş ama kimlikte Bigman olarak kaldı” ifadelerini kullandı.Siyasi parti üyeliğinde sorun yaşadıÇakman, isminin zaman zaman sorunlara neden olduğunu da dile getirdi. Bir siyasi partiye üye olmak istediğinde, isminin gerçekliğinden şüphe duyulduğunu söyleyen Çakman, “Başvurumu ismimden dolayı kabul etmediler. En sonunda genel başkana mesaj attım ve üyeliğim onaylandı” dedi.Türkiye’de tekBigman Çakman, yaptığı araştırmalar sonucu Türkiye’de bu ismi taşıyan tek kişi olduğunu fark ettiğini belirtti. Çakman, “Yazılımla ilgilendiğim için bu tip verilere ulaşmam kolay oldu. Araştırmalarım sonucunda ismimle Türkiye’de tek olduğumu öğrendim. Bu beni mutlu ediyor ama ismimin tanınmayı kolaylaştırması bazı dezavantajlar da yaratıyor” diye konuştu.

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isim, türkiye, parti, aile, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, nüfus müdürlüğü, nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü, kocaeli