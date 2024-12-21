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Nufüs müdürü yanlış yazmış: Türkiye'de ismi tek, duyanlar dahi inanmıyor
Nufüs müdürü yanlış yazmış: Türkiye'de ismi tek, duyanlar dahi inanmıyor
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Kocaeli'de yaşayan Bigman Çakman, nüfus memurunun yanlış anlamasıyla restoranlarının ismini 38 yıldır kimliğinde taşıyor. Adının Türkiye'de tek olduğunu ve... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
isim
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parti
aile
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
nüfus müdürlüğü
nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü
kocaeli
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Düzce’de 1986 yılında dünyaya gelen ve nüfus memurunun yaptığı bir hata sonucu 'Bigman' ismi verilen Çakman, 38 yıldır bu ismi taşıyor. Çakman’ın adı, ailesinin işlettiği restoranın ismiyle karıştırılınca kayıtlara bu şekilde geçti. Türkiye’de bu ismi taşıyan tek kişi olan Bigman Çakman, dikkat çeken hikayesi ve alışılmadık ismiyle tanınıyor.Bigman Çakman, isim hikayesini şöyle anlattı:'İsmim marka gibi'Alışılmadık ismi nedeniyle ilgi odağı olan Çakman, adının iş hayatında da bir avantaj sağladığını belirtti. Kocaeli’de yazılım işiyle uğraşan Çakman, “İsmim bir marka gibi, bu nedenle iş yerime de ismimi verdim. Bu isim, hem kendimle hem işimle uyumlu” dedi. Ancak isminin ailesinde tartışmalara yol açtığını belirten Çakman, “Dedem, babamla bu isim nedeniyle kavga etmiş. Sonradan kulağıma ‘Kudret’ adı okunmuş ama kimlikte Bigman olarak kaldı” ifadelerini kullandı.Siyasi parti üyeliğinde sorun yaşadıÇakman, isminin zaman zaman sorunlara neden olduğunu da dile getirdi. Bir siyasi partiye üye olmak istediğinde, isminin gerçekliğinden şüphe duyulduğunu söyleyen Çakman, “Başvurumu ismimden dolayı kabul etmediler. En sonunda genel başkana mesaj attım ve üyeliğim onaylandı” dedi.Türkiye’de tekBigman Çakman, yaptığı araştırmalar sonucu Türkiye’de bu ismi taşıyan tek kişi olduğunu fark ettiğini belirtti. Çakman, “Yazılımla ilgilendiğim için bu tip verilere ulaşmam kolay oldu. Araştırmalarım sonucunda ismimle Türkiye’de tek olduğumu öğrendim. Bu beni mutlu ediyor ama ismimin tanınmayı kolaylaştırması bazı dezavantajlar da yaratıyor” diye konuştu.
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isim, türkiye, parti, aile, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, nüfus müdürlüğü, nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü, kocaeli
isim, türkiye, parti, aile, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, nüfus müdürlüğü, nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü, kocaeli

Nufüs müdürü yanlış yazmış: Türkiye'de ismi tek, duyanlar dahi inanmıyor

14:05 21.12.2024
© OSMAN AYAYDIN - RAVZA YILMAZ-AW354741Bigman
Bigman - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
© OSMAN AYAYDIN - RAVZA YILMAZ-AW354741
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Kocaeli'de yaşayan Bigman Çakman, nüfus memurunun yanlış anlamasıyla restoranlarının ismini 38 yıldır kimliğinde taşıyor. Adının Türkiye'de tek olduğunu ve zaman zaman duyanların inanmakta güçlük çektiğini ifade eden Bigman Çakman, siyasi parti üyeliği başvurusunda ismi yüzünden şüpheye düşen yetkililerin bile olduğunu söyledi.
Düzce’de 1986 yılında dünyaya gelen ve nüfus memurunun yaptığı bir hata sonucu 'Bigman' ismi verilen Çakman, 38 yıldır bu ismi taşıyor. Çakman’ın adı, ailesinin işlettiği restoranın ismiyle karıştırılınca kayıtlara bu şekilde geçti. Türkiye’de bu ismi taşıyan tek kişi olan Bigman Çakman, dikkat çeken hikayesi ve alışılmadık ismiyle tanınıyor.
Bigman Çakman, isim hikayesini şöyle anlattı:
“Babam, nüfus cüzdanımı çıkarmak için müdürlüğe gitmiş. O dönemde ilçe nüfus müdürü babamın arkadaşıymış. Müdür, babama restoranımızı kastederek ‘Bigman nasıl?’ diye sormuş. Memur ise bu ifadeyi adım olarak anlamış ve kimliğimi Bigman olarak çıkarmış. Babam da bu durumu değiştirmek yerine hoşuna gittiği için olduğu gibi bırakmış.”

'İsmim marka gibi'

Alışılmadık ismi nedeniyle ilgi odağı olan Çakman, adının iş hayatında da bir avantaj sağladığını belirtti. Kocaeli’de yazılım işiyle uğraşan Çakman, “İsmim bir marka gibi, bu nedenle iş yerime de ismimi verdim. Bu isim, hem kendimle hem işimle uyumlu” dedi. Ancak isminin ailesinde tartışmalara yol açtığını belirten Çakman, “Dedem, babamla bu isim nedeniyle kavga etmiş. Sonradan kulağıma ‘Kudret’ adı okunmuş ama kimlikte Bigman olarak kaldı” ifadelerini kullandı.

Siyasi parti üyeliğinde sorun yaşadı

Çakman, isminin zaman zaman sorunlara neden olduğunu da dile getirdi. Bir siyasi partiye üye olmak istediğinde, isminin gerçekliğinden şüphe duyulduğunu söyleyen Çakman, “Başvurumu ismimden dolayı kabul etmediler. En sonunda genel başkana mesaj attım ve üyeliğim onaylandı” dedi.

Türkiye’de tek

Bigman Çakman, yaptığı araştırmalar sonucu Türkiye’de bu ismi taşıyan tek kişi olduğunu fark ettiğini belirtti. Çakman, “Yazılımla ilgilendiğim için bu tip verilere ulaşmam kolay oldu. Araştırmalarım sonucunda ismimle Türkiye’de tek olduğumu öğrendim. Bu beni mutlu ediyor ama ismimin tanınmayı kolaylaştırması bazı dezavantajlar da yaratıyor” diye konuştu.
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