https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/muhalefetten-cumhurbaskanina-buyuculuk-yoluyla-zarar-verme-girisimi-2-kisi-gozaltina-alindi-1091853738.html

Muhalefetten cumhurbaşkanına 'büyücülük yoluyla zarar verme' girişimi: 2 kişi gözaltına alındı

Muhalefetten cumhurbaşkanına 'büyücülük yoluyla zarar verme' girişimi: 2 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Zambiya'da cumhurbaşkanı yöenlik 'büyücülük' yapmaya çalıştıklarından şüphelenilen 2 kişi gözaltına alındı. Polis biriminden yapılan açıklamaya göre söz konusu... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T16:34+0300

2024-12-21T16:34+0300

2024-12-21T16:36+0300

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Zambiya polisi, ülkenin Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema'ya 'büyücülük' yoluyla zarar vermeye çalıştıkları şüphesiyle başkent Lusaka'da iki kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.Polis birimi tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:Polis açıklamasında ayrıca şüphelilerin görevinin devlet başkanına zarar vermek için tılsım kullanmak olduğu iddia edildi.Açıklamada Mozambik vatandaşı Mabulesse Kandunde ve Zambiyalı Leonard Phiri'nin gözaltına alındığı belirtilirken polis raporlarına göre bu kişilerin, muhalif Zambiyalı siyasetçi Emmanuel Jay Banda'nın yurtdışında bulunan kardeşi tarafından kiralanmıştı.Gözaltına alınanlar kişiler diğer suçlamaların yanı sıra büyücülük ve vahşi yaşamı istismar etmekle de suçlanıyor. Şüphelilerin kısa süre içinde mahkemeye çıkarılacağını ifade edildi.

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afrika, zambiya, lusaka, iktidar, muhalif, büyücülük