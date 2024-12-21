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Muhalefetten cumhurbaşkanına 'büyücülük yoluyla zarar verme' girişimi: 2 kişi gözaltına alındı
Muhalefetten cumhurbaşkanına 'büyücülük yoluyla zarar verme' girişimi: 2 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Zambiya'da cumhurbaşkanı yöenlik 'büyücülük' yapmaya çalıştıklarından şüphelenilen 2 kişi gözaltına alındı. Polis biriminden yapılan açıklamaya göre söz konusu... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
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Zambiya polisi, ülkenin Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema'ya 'büyücülük' yoluyla zarar vermeye çalıştıkları şüphesiyle başkent Lusaka'da iki kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.Polis birimi tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:Polis açıklamasında ayrıca şüphelilerin görevinin devlet başkanına zarar vermek için tılsım kullanmak olduğu iddia edildi.Açıklamada Mozambik vatandaşı Mabulesse Kandunde ve Zambiyalı Leonard Phiri'nin gözaltına alındığı belirtilirken polis raporlarına göre bu kişilerin, muhalif Zambiyalı siyasetçi Emmanuel Jay Banda'nın yurtdışında bulunan kardeşi tarafından kiralanmıştı.Gözaltına alınanlar kişiler diğer suçlamaların yanı sıra büyücülük ve vahşi yaşamı istismar etmekle de suçlanıyor. Şüphelilerin kısa süre içinde mahkemeye çıkarılacağını ifade edildi.
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afrika, zambiya, lusaka, iktidar, muhalif, büyücülük
afrika, zambiya, lusaka, iktidar, muhalif, büyücülük

Muhalefetten cumhurbaşkanına 'büyücülük yoluyla zarar verme' girişimi: 2 kişi gözaltına alındı

16:34 21.12.2024 (güncellendi: 16:36 21.12.2024)
© AP Photo / Kathy WillensBüyücülük, Tılsım
Büyücülük, Tılsım - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Kathy Willens
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Zambiya'da cumhurbaşkanı yöenlik 'büyücülük' yapmaya çalıştıklarından şüphelenilen 2 kişi gözaltına alındı. Polis biriminden yapılan açıklamaya göre söz konusu iki kişinin muhalif siyasetçi Banda'nın kardeşi tarafından kiralandığı iddia edildi.
Zambiya polisi, ülkenin Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema'ya 'büyücülük' yoluyla zarar vermeye çalıştıkları şüphesiyle başkent Lusaka'da iki kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.
Polis birimi tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
Polis, Göçmenlik Dairesi ve terörle mücadele birimi ile işbirliği içinde Lusaka'da düzenlenen bir operasyonda iki şüpheliyi başarıyla yakaladı. Şüphelilerin üzerinde canlı bir bukalemun da dahil olmak üzere çeşitli muskalar bulundu ve büyücülük yaptıklarından şüpheleniliyor.
Polis açıklamasında ayrıca şüphelilerin görevinin devlet başkanına zarar vermek için tılsım kullanmak olduğu iddia edildi.
Açıklamada Mozambik vatandaşı Mabulesse Kandunde ve Zambiyalı Leonard Phiri'nin gözaltına alındığı belirtilirken polis raporlarına göre bu kişilerin, muhalif Zambiyalı siyasetçi Emmanuel Jay Banda'nın yurtdışında bulunan kardeşi tarafından kiralanmıştı.
Gözaltına alınanlar kişiler diğer suçlamaların yanı sıra büyücülük ve vahşi yaşamı istismar etmekle de suçlanıyor. Şüphelilerin kısa süre içinde mahkemeye çıkarılacağını ifade edildi.
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