https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/milyonlarca-kisiyi-ilgilendiren-karar-resmi-gazetede-yayimlandi-tasit-ve-cep-telefonu-aliminda-1091837042.html
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Taşıt ve cep telefonu alımında taksit süresi değişti
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Taşıt ve cep telefonu alımında taksit süresi değişti
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı yeni düzenlemeyle taşıt ve cep telefonu alımında taksit süreleri yeniden belirlendi. Cep telefonlarında fiyat ve ürün... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T10:02+0300
2024-12-21T10:02+0300
2024-12-21T10:02+0300
ticaret bakanlığı
ekonomi
taksit
taksit yasağı
cep telefonu
resmi gazete
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Taşıt ve cep telefonu alımlarında uygulanacak yeni taksit düzenlemeleri, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik değişikliği, taksit sürelerinde önemli değişiklikleri beraberinde getirdi.Cep telefonlarına 3 ay sınırıYeni düzenlemeye göre, cep telefonlarında taksitlendirme süresi fiyat ve ürün niteliğine göre farklılık gösterecek.Daha düşük fiyatlı cep telefonları için ise mevcut taksitlendirme kuralları geçerli olacak.Taşıt alımında taksit süreleri nasıl düzenlendi?Taşıt alımlarında ise fatura değerine göre belirlenen yeni taksit süreleri şu şekilde açıklandı:Tüketici i̇çin ne anlama geliyor?Bu düzenleme, hem cep telefonu hem de taşıt alımında tüketiciyi daha sınırlı ödeme seçenekleriyle karşı karşıya bırakıyor. Özellikle yenilenmiş cep telefonları ve yüksek fiyatlı araçlar için getirilen taksit kısıtlamaları, alışveriş alışkanlıklarını etkileyebilir.Yeni düzenlemelerin amacıTicaret Bakanlığı’nın bu düzenlemeleri, tüketici borçluluğunu kontrol altında tutmayı ve taksitlendirme süreçlerini daha dengeli bir şekilde yürütmeyi amaçlıyor. Hem kredi riski hem de enflasyonist etkiler göz önünde bulundurularak yapılan bu düzenlemelerin, piyasa üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Taşıt ve cep telefonu alımında taksit süresi değişti
Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı yeni düzenlemeyle taşıt ve cep telefonu alımında taksit süreleri yeniden belirlendi. Cep telefonlarında fiyat ve ürün niteliğine göre 3 ayla sınırlandırma getirilirken, taşıt satışlarında ise fatura değerine göre taksit süreleri değişti. İşte detaylar...
Taşıt ve cep telefonu alımlarında uygulanacak yeni taksit düzenlemeleri, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik değişikliği, taksit sürelerinde önemli değişiklikleri beraberinde getirdi.
Cep telefonlarına 3 ay sınırı
Yeni düzenlemeye göre, cep telefonlarında taksitlendirme süresi fiyat ve ürün niteliğine göre farklılık gösterecek.
Yenilenmiş ürün niteliğinde olup fiyatı 25 bin TL’nin üzerinde olan cep telefonları
için taksit süresi 3 ay
ile sınırlandırıldı.
Yenilenmiş niteliğinde olmayan ancak fiyatı 20 bin TL’nin üzerinde olan cep telefonlarında
da aynı şekilde 3 ay
sınır uygulanacak.
Daha düşük fiyatlı cep telefonları için ise mevcut taksitlendirme kuralları geçerli olacak.
Taşıt alımında taksit süreleri nasıl düzenlendi?
Taşıt alımlarında ise fatura değerine göre belirlenen yeni taksit süreleri şu şekilde açıklandı:
400 bin TL ve altındaki araçlar
: En fazla 48 ay
taksit.
400 bin TL - 800 bin TL arasındaki araçlar
: En fazla 36 ay
taksit.
800 bin TL - 1,2 milyon TL arasındaki araçlar
: En fazla 24 ay
taksit.
1,2 milyon TL - 2 milyon TL arasındaki araçlar
: En fazla 12 ay
taksit.
2 milyon TL’nin üzerindeki araçlar
: Taksitlendirme yapılmayacak.
Tüketici i̇çin ne anlama geliyor?
Bu düzenleme, hem cep telefonu hem de taşıt alımında tüketiciyi daha sınırlı ödeme seçenekleriyle karşı karşıya bırakıyor. Özellikle yenilenmiş cep telefonları ve yüksek fiyatlı araçlar için getirilen taksit kısıtlamaları, alışveriş alışkanlıklarını etkileyebilir.
Yeni düzenlemelerin amacı
Ticaret Bakanlığı’nın bu düzenlemeleri, tüketici borçluluğunu kontrol altında tutmayı ve taksitlendirme süreçlerini daha dengeli bir şekilde yürütmeyi amaçlıyor. Hem kredi riski hem de enflasyonist etkiler göz önünde bulundurularak yapılan bu düzenlemelerin, piyasa üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.