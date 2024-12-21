https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/milyonlarca-kisiyi-ilgilendiren-karar-resmi-gazetede-yayimlandi-tasit-ve-cep-telefonu-aliminda-1091837042.html

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Taşıt ve cep telefonu alımında taksit süresi değişti

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Taşıt ve cep telefonu alımında taksit süresi değişti

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı yeni düzenlemeyle taşıt ve cep telefonu alımında taksit süreleri yeniden belirlendi. Cep telefonlarında fiyat ve ürün... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T10:02+0300

2024-12-21T10:02+0300

2024-12-21T10:02+0300

ticaret bakanlığı

ekonomi

taksit

taksit yasağı

cep telefonu

resmi gazete

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Taşıt ve cep telefonu alımlarında uygulanacak yeni taksit düzenlemeleri, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik değişikliği, taksit sürelerinde önemli değişiklikleri beraberinde getirdi.Cep telefonlarına 3 ay sınırıYeni düzenlemeye göre, cep telefonlarında taksitlendirme süresi fiyat ve ürün niteliğine göre farklılık gösterecek.Daha düşük fiyatlı cep telefonları için ise mevcut taksitlendirme kuralları geçerli olacak.Taşıt alımında taksit süreleri nasıl düzenlendi?Taşıt alımlarında ise fatura değerine göre belirlenen yeni taksit süreleri şu şekilde açıklandı:Tüketici i̇çin ne anlama geliyor?Bu düzenleme, hem cep telefonu hem de taşıt alımında tüketiciyi daha sınırlı ödeme seçenekleriyle karşı karşıya bırakıyor. Özellikle yenilenmiş cep telefonları ve yüksek fiyatlı araçlar için getirilen taksit kısıtlamaları, alışveriş alışkanlıklarını etkileyebilir.Yeni düzenlemelerin amacıTicaret Bakanlığı’nın bu düzenlemeleri, tüketici borçluluğunu kontrol altında tutmayı ve taksitlendirme süreçlerini daha dengeli bir şekilde yürütmeyi amaçlıyor. Hem kredi riski hem de enflasyonist etkiler göz önünde bulundurularak yapılan bu düzenlemelerin, piyasa üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.

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