https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/milli-piyango-yilbasi-bileti-alacaklar-dikkat-sahte-bilet-almamak-icin-nelere-dikkat-edilmeli-1091856401.html

Milli Piyango yılbaşı bileti alacaklar dikkat: Sahte bilet almamak için nelere dikkat edilmeli?

Milli Piyango yılbaşı bileti alacaklar dikkat: Sahte bilet almamak için nelere dikkat edilmeli?

Sputnik Türkiye

Yılbaşına sayılı günler kalırken Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet alacaklar 'sahte bilet' konusunda uyarıldı. Sahte bilet nasıl anlaşılır? Büyük... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T17:51+0300

2024-12-21T17:51+0300

2024-12-21T17:51+0300

yaşam

milli piyango idaresi

sahte

sahte milli piyango bileti

bendevi palandöken

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Yeni yıl yaklaşırken Milli Piyango yılbaşı çekilişi için biletler de satışa çıktı. Ama 600 milyon liralık büyük ikramiye verilecek biletler için vatandaşları 'sahte bilet' konusunda uyarılar da geldi. Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Milli piyango yılbaşı çekilişinde sahte bilet ve gerçek bilet arasındaki farklar nelerdir? Milli piyango bileti alırken hangi özelliklere bakılması gerekiyor?Milli Piyango bileti nereden alınır?Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşları sahte bilet konusunda uyardı. Palandöken, yılbaşı biletlerinin sadece Milli Piyango bayilerine kayıtlı, yaka kartı ve oda belgesi bulunan, güvenilir satış noktalarından alınması gerektiğini vurguladı. Milli Piyango bileti alırken nelere dikkat etmek gerekiyor?Bilet alırken dikkatli olması gerektiğini belirten Palandöken, şöyle devam etti: Palandöken, yılbaşı biletlerine olan yüksek talebin sahtekârların iştahını kabartabileceğini söyledi. Bilet fiyatlarının bu yıl çeyrek 150 TL, yarım 300 TL ve tam biletin 600 TL’den satıldığını hatırlatan Palandöken, "Büyük ikramiyeyi kazanma hayaliyle yola çıkan vatandaşlarımızın hayal kırıklığı yaşamaması için tüm uyarılarımıza kulak vermelerini rica ediyorum. Unutmayın, güvenilir satış noktalarını tercih etmek her zaman en doğru yoldur" dedi.Büyük ikramiye 600 milyon Milli Piyango İdaresi, 31 Aralık 2024'te yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesini 600 milyon TL olarak açıkladı. Geçtiğimiz yılki 400 milyon TL’lik ödül, bu sene yüzde 50 artırılarak yeni bir rekor seviyeye çıkarıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük ödülüBu yılki çekiliş, ikramiyenin tam bilete isabet etmesi durumunda, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ödülü olma unvanını kazanacak. En son 27 Temmuz 2024’te yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde, tek bir talihliye 460 milyon 913 bin 735 TL'lik ikramiye verilmişti. Yeni yılbaşı çekilişinde rekorun el değiştirmesi bekleniyor.Geçtiğimiz yıl uygulanan ve büyük ilgi gören 'tamamı dağıtım garantili' sistem bu yıl da geçerli olacak. Çekilişte seçilen numaralar, eğer satılan bir bilete isabet etmezse, ikramiye kazanana kadar çekiliş tekrarlanacak. Bu yöntem, kazananın mutlaka belirleneceği anlamına geliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/milli-piyango-sorgulama-yilbasi-cekilisi-yilbasi-ikramiyesi-ne-kadar-2025-1090245793.html

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