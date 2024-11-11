https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/milli-piyango-sorgulama-yilbasi-cekilisi-yilbasi-ikramiyesi-ne-kadar-2025-1090245793.html

Büyük İkramiye açıklandı, tarihi ödül rekor kırdı: Yılbaşı çekilişi tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ne kadar?

Büyük İkramiye açıklandı, tarihi ödül rekor kırdı: Yılbaşı çekilişi tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ne kadar?

Sputnik Türkiye

"Yılbaşı ikramiyesi ne kadar" soruları gündeme gelirken, Milli Piyango, 31 Aralık 2024'te düzenlenecek yılbaşı çekilişi için büyük ikramiyeyi duyurdu. Tam... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T07:59+0300

2024-11-11T07:59+0300

2024-11-11T08:02+0300

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Milli Piyango İdaresi, 31 Aralık 2024'te yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesini 600 milyon TL olarak açıkladı. Geçtiğimiz yılki 400 milyon TL’lik ödül, bu sene %50 artırılarak yeni bir rekor seviyeye çıkarıldı. Yarın satışa çıkacak biletlerin fiyatları da belli oldu: Tam bilet 600 TL, yarım bilet 300 TL, çeyrek bilet ise 150 TL olarak belirlendi.Cumhuriyet tarihinin en büyük ödülü: Yılbaşı ikramiyesi ne kadar 2025?Bu yılki çekiliş, ikramiyenin tam bilete isabet etmesi durumunda, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ödülü olma unvanını kazanacak. En son 27 Temmuz 2024’te yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde, tek bir talihliye 460 milyon 913 bin 735 TL'lik ikramiye verilmişti. Yeni yılbaşı çekilişinde rekorun el değiştirmesi bekleniyor.Tamamı dağıtım garantili sistem devam ediyorGeçtiğimiz yıl uygulanan ve büyük ilgi gören 'tamamı dağıtım garantili' sistem bu yıl da geçerli olacak. Çekilişte seçilen numaralar, eğer satılan bir bilete isabet etmezse, ikramiye kazanana kadar çekiliş tekrarlanacak. Bu yöntem, kazananın mutlaka belirleneceği anlamına geliyor.Vergi kesintisi ve uygulamalarResmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Milli Piyango oyunlarında vergi oranı %20'den %10'a düşürülmüştü. 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan talihli, bu vergi kesintisi sonrası 540 milyon TL alacak. Vergi kesintisi tutarı ise 60 milyon TL olarak uygulanacak. Yarım ve çeyrek bilet sahipleri de hak ettikleri ikramiye oranı üzerinden vergilendirilecek.Bilet Satışları ve beklentilerBüyük ödülün açıklanmasıyla birlikte bilet satışlarının hızla artması bekleniyor. Milli Piyango'nun bu rekor ikramiyesi, ülke genelinde heyecan yaratırken, talihliler için yeni yılın en büyük şansını sunuyor.

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