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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/arnavutlukta-tiktok-1-yil-kapatilacak-sadece-pislik-ve-camurdan-ibaret-1091861206.html
Arnavutluk'ta TikTok 1 yıl kapatılacak: 'Sadece pislik ve çamurdan ibaret'
Arnavutluk'ta TikTok 1 yıl kapatılacak: 'Sadece pislik ve çamurdan ibaret'
Sputnik Türkiye
Arnavutluk, TikTok'u çocuklar arasında şiddeti teşvik ettiği gerekçesiyle bir yıllığına kapatacağını duyurdu. 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T21:17+0300
2024-12-21T21:17+0300
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edi rama
tiktok
çamur
sosyal medya
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama yaptığı açıklamada, bilhassa çocuklar arasında şiddet ve zorbalığı teşvik etttiği gereçkçesiyle sosyal medya platformu TikTok'u bir yıl süreyle kapatacağını söyledi.Arnavutluk yetkilileri, Kasım ayında TikTok'ta başlayan bir tartışmanın ardından bir gencin başka bir genç tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından öğretmenler ve ebeveynlerle bin 300 toplantı düzenlediğini açıklamıştı.Başbakan Rama öğretmenler ve ebeveynlerle yaptığı toplantıda TikTok'un 'herkes için tamamen kapatılacağını' dile getirdiği açıklamasında kapatma işleminin gelecek yıl başlayacağını söyledi.TikTok için 'mahallenin serserisi' tanımlamasına başvuran Rama, “Bu serseriyi, bir yıllığına mahalleden kovacağız. TikTok'u 1 yıllığına herkesin erişimine kapatacağız. Arnavutluk'ta TikTok olmayacak” dedi.'Sadece pislik ve çamurdan ibaret. Böyle bir şeye neden ihtiyacımız olsun?'Başta TikTok olmak üzere sosyal medya platformlarını okul içinde ve dışında gençler arasında şiddeti körüklemekle suçlayan Rama, Arnavutluk hükümetinin öğrencilerin eğitimine destek olacak ve velilerin çocuklarının gidişatını takip edebilecekleri programlar başlatacağını duyurdu. Rama, “TikTok, Çin'de öğrencilerin nasıl kurslar alabileceği, doğayı nasıl koruyacakları, geleneklerine nasıl sahip çıkacaklarını öne çıkarıyor. Diğer yandan Çin'in dışında TikTok, sadece pislik ve çamurdan ibaret. Böyle bir şeye neden ihtiyacımız olsun?” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/federal-mahkeme-karar-verdi-abdde-tiktok-yasaklaniyor-mu-1091264008.html
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arnavutluk, edi rama, tiktok, çamur, sosyal medya

Arnavutluk'ta TikTok 1 yıl kapatılacak: 'Sadece pislik ve çamurdan ibaret'

21:17 21.12.2024
© SputnikTikTok
TikTok - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
© Sputnik
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Arnavutluk, TikTok'u çocuklar arasında şiddeti teşvik ettiği gerekçesiyle bir yıllığına kapatacağını duyurdu.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama yaptığı açıklamada, bilhassa çocuklar arasında şiddet ve zorbalığı teşvik etttiği gereçkçesiyle sosyal medya platformu TikTok'u bir yıl süreyle kapatacağını söyledi.
Arnavutluk yetkilileri, Kasım ayında TikTok'ta başlayan bir tartışmanın ardından bir gencin başka bir genç tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından öğretmenler ve ebeveynlerle bin 300 toplantı düzenlediğini açıklamıştı.
Başbakan Rama öğretmenler ve ebeveynlerle yaptığı toplantıda TikTok'un 'herkes için tamamen kapatılacağını' dile getirdiği açıklamasında kapatma işleminin gelecek yıl başlayacağını söyledi.
TikTok için 'mahallenin serserisi' tanımlamasına başvuran Rama, “Bu serseriyi, bir yıllığına mahalleden kovacağız. TikTok'u 1 yıllığına herkesin erişimine kapatacağız. Arnavutluk'ta TikTok olmayacak” dedi.

'Sadece pislik ve çamurdan ibaret. Böyle bir şeye neden ihtiyacımız olsun?'

Başta TikTok olmak üzere sosyal medya platformlarını okul içinde ve dışında gençler arasında şiddeti körüklemekle suçlayan Rama, Arnavutluk hükümetinin öğrencilerin eğitimine destek olacak ve velilerin çocuklarının gidişatını takip edebilecekleri programlar başlatacağını duyurdu.
Rama, “TikTok, Çin'de öğrencilerin nasıl kurslar alabileceği, doğayı nasıl koruyacakları, geleneklerine nasıl sahip çıkacaklarını öne çıkarıyor. Diğer yandan Çin'in dışında TikTok, sadece pislik ve çamurdan ibaret. Böyle bir şeye neden ihtiyacımız olsun?” şeklinde konuştu.
FILE - A man carries a Free TikTok sign in front of the courthouse where the hush-money trial of Donald Trump got underway April 15, 2024, in New York. The House has passed legislation Saturday, April 20, to ban TikTok in the U.S. if its China-based owner doesn't sell its stake, sending it to the Senate as part of a larger package of bills that would send aid to Ukraine and Israel. House Republicans' decision to add the TikTok bill to the foreign aid package fast-tracked the legislation after it had stalled in the Senate. The aid bill is a priority for President Joe Biden that has broad congressional support. (AP Photo/Ted Shaffrey, File) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
DÜNYA
Federal Mahkeme karar verdi: ABD'de TikTok yasaklanıyor mu?
6 Aralık, 22:17
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