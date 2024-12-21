https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/arnavutlukta-tiktok-1-yil-kapatilacak-sadece-pislik-ve-camurdan-ibaret-1091861206.html

Arnavutluk'ta TikTok 1 yıl kapatılacak: 'Sadece pislik ve çamurdan ibaret'

Arnavutluk'ta TikTok 1 yıl kapatılacak: 'Sadece pislik ve çamurdan ibaret'

Sputnik Türkiye

Arnavutluk, TikTok'u çocuklar arasında şiddeti teşvik ettiği gerekçesiyle bir yıllığına kapatacağını duyurdu. 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T21:17+0300

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2024-12-21T21:17+0300

dünya

arnavutluk

edi rama

tiktok

çamur

sosyal medya

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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama yaptığı açıklamada, bilhassa çocuklar arasında şiddet ve zorbalığı teşvik etttiği gereçkçesiyle sosyal medya platformu TikTok'u bir yıl süreyle kapatacağını söyledi.Arnavutluk yetkilileri, Kasım ayında TikTok'ta başlayan bir tartışmanın ardından bir gencin başka bir genç tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından öğretmenler ve ebeveynlerle bin 300 toplantı düzenlediğini açıklamıştı.Başbakan Rama öğretmenler ve ebeveynlerle yaptığı toplantıda TikTok'un 'herkes için tamamen kapatılacağını' dile getirdiği açıklamasında kapatma işleminin gelecek yıl başlayacağını söyledi.TikTok için 'mahallenin serserisi' tanımlamasına başvuran Rama, “Bu serseriyi, bir yıllığına mahalleden kovacağız. TikTok'u 1 yıllığına herkesin erişimine kapatacağız. Arnavutluk'ta TikTok olmayacak” dedi.'Sadece pislik ve çamurdan ibaret. Böyle bir şeye neden ihtiyacımız olsun?'Başta TikTok olmak üzere sosyal medya platformlarını okul içinde ve dışında gençler arasında şiddeti körüklemekle suçlayan Rama, Arnavutluk hükümetinin öğrencilerin eğitimine destek olacak ve velilerin çocuklarının gidişatını takip edebilecekleri programlar başlatacağını duyurdu. Rama, “TikTok, Çin'de öğrencilerin nasıl kurslar alabileceği, doğayı nasıl koruyacakları, geleneklerine nasıl sahip çıkacaklarını öne çıkarıyor. Diğer yandan Çin'in dışında TikTok, sadece pislik ve çamurdan ibaret. Böyle bir şeye neden ihtiyacımız olsun?” şeklinde konuştu.

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arnavutluk, edi rama, tiktok, çamur, sosyal medya