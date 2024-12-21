https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/masterchef-turkiyede-5-ceket-sahibini-buldu--tum-dengeleri-degistirdi-1091837931.html
MasterChef Türkiye’de 5. ceket sahibini buldu: Tüm dengeleri değiştirdi
MasterChef Türkiye’de 5. ceket sahibini buldu: Tüm dengeleri değiştirdi
Sputnik Türkiye
Dilara Başaran'ın da konuk olduğu gecede, 5. ceket mücadelesinde kazanan belli oldu. MasterChef Türkiye’de finale adım adım yaklaşılırken, yarışmacıların... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T10:49+0300
2024-12-21T10:49+0300
2024-12-21T10:49+0300
yaşam
masterchef
alper
masterchef
danilo zanna
şef
yarışma
yarışma programı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/08/1079417817_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a75751f1ac7400bd7c8999cdeb7f9b3d.jpg
MasterChef Türkiye, 20 Aralık 2024 Cuma akşamı yayınlanan bölümüyle nefes kesti. Yarışmanın bu bölümünde, yarışmacılar beşinci ceketi kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda, Şirin 42,5 puan, Onur 43 puan alırken, Eda 46 puanla beşinci ceketin sahibi oldu. Büyük final öncesi yarışmacılar arasındaki rekabet giderek artıyor.İlk dört ceket kimin oldu?MasterChef Türkiye’nin bu sezonunda ceketler birer birer sahiplerini buluyor. Şu ana kadar:Dilara Başaran geceye damga vurduDün akşamki bölümde, MasterChef Türkiye’ye eski yarışmacı Dilara Başaran konuk oldu. Final haftasına doğru ilerleyen yarışmacılarla deneyimlerini paylaşan Başaran, yarışmacılara moral verdi.Elenen son yarışmacı alper olduYarışmanın dikkat çeken isimlerinden Alper, dramatik bir şekilde MasterChef Türkiye’ye veda etti. Sunum tabağını yere düşüren Alper, jüri kararıyla yarışmadan elendi. Bu olay, yarışmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.Final yaklaşırken rekabet kızışıyorMasterChef Türkiye’de büyük finale sayılı günler kaldı. Yarışmacılar, ceket mücadelelerinde hem teknik hem de yaratıcılık açısından kendilerini göstermek için tüm yeteneklerini ortaya koyuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/kim-milyoner-olmak-isterdeki-soru-gundem-oldu-cekilmese-300-bin-lira-kazanacakti-1091833613.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/08/1079417817_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_dfeb11e02c15cbc25a783f7331f95ffe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
masterchef 2024, masterchef 5. ceketi kim kazandı, masterchef ceket mücadelesi, eda masterchef, masterchef final haftası, masterchef kim elendi, masterchef son bölüm özeti, dilara başaran masterchef, masterchef türkiye 20 aralık 2024, masterchef 5. ceket eda, masterchef erim dördüncü ceket, masterchef türkiye kim kazandı, masterchef şirin kaç puan aldı, masterchef onur 43 puan, masterchef türkiye büyük final
masterchef 2024, masterchef 5. ceketi kim kazandı, masterchef ceket mücadelesi, eda masterchef, masterchef final haftası, masterchef kim elendi, masterchef son bölüm özeti, dilara başaran masterchef, masterchef türkiye 20 aralık 2024, masterchef 5. ceket eda, masterchef erim dördüncü ceket, masterchef türkiye kim kazandı, masterchef şirin kaç puan aldı, masterchef onur 43 puan, masterchef türkiye büyük final
MasterChef Türkiye’de 5. ceket sahibini buldu: Tüm dengeleri değiştirdi
Dilara Başaran'ın da konuk olduğu gecede, 5. ceket mücadelesinde kazanan belli oldu. MasterChef Türkiye’de finale adım adım yaklaşılırken, yarışmacıların performansı kadar heyecan da zirve yaptı. İşte, 20 Aralık 2024 MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar...
MasterChef Türkiye, 20 Aralık 2024 Cuma akşamı yayınlanan bölümüyle nefes kesti. Yarışmanın bu bölümünde, yarışmacılar beşinci ceketi kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda, Şirin 42,5 puan, Onur 43 puan alırken, Eda 46 puanla beşinci ceketin sahibi oldu. Büyük final öncesi yarışmacılar arasındaki rekabet giderek artıyor.
İlk dört ceket kimin oldu?
MasterChef Türkiye’nin bu sezonunda ceketler birer birer sahiplerini buluyor. Şu ana kadar:
İlk ceketi
Beyza kazanırken,
İkinci ceketi
Kerem aldı,
Üçüncü ceket
Onur’un oldu,
Dördüncü ceketi
ise 47 puanla Erim kazandı.
Dilara Başaran geceye damga vurdu
Dün akşamki bölümde, MasterChef Türkiye’ye eski yarışmacı Dilara Başaran konuk oldu. Final haftasına doğru ilerleyen yarışmacılarla deneyimlerini paylaşan Başaran, yarışmacılara moral verdi.
Elenen son yarışmacı alper oldu
Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Alper, dramatik bir şekilde MasterChef Türkiye’ye veda etti. Sunum tabağını yere düşüren Alper, jüri kararıyla yarışmadan elendi. Bu olay, yarışmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.
Final yaklaşırken rekabet kızışıyor
MasterChef Türkiye’de büyük finale sayılı günler kaldı. Yarışmacılar, ceket mücadelelerinde hem teknik hem de yaratıcılık açısından kendilerini göstermek için tüm yeteneklerini ortaya koyuyor.