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MasterChef Türkiye’de 5. ceket sahibini buldu: Tüm dengeleri değiştirdi
MasterChef Türkiye’de 5. ceket sahibini buldu: Tüm dengeleri değiştirdi
Sputnik Türkiye
Dilara Başaran'ın da konuk olduğu gecede, 5. ceket mücadelesinde kazanan belli oldu. MasterChef Türkiye’de finale adım adım yaklaşılırken, yarışmacıların... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
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MasterChef Türkiye, 20 Aralık 2024 Cuma akşamı yayınlanan bölümüyle nefes kesti. Yarışmanın bu bölümünde, yarışmacılar beşinci ceketi kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda, Şirin 42,5 puan, Onur 43 puan alırken, Eda 46 puanla beşinci ceketin sahibi oldu. Büyük final öncesi yarışmacılar arasındaki rekabet giderek artıyor.İlk dört ceket kimin oldu?MasterChef Türkiye’nin bu sezonunda ceketler birer birer sahiplerini buluyor. Şu ana kadar:Dilara Başaran geceye damga vurduDün akşamki bölümde, MasterChef Türkiye’ye eski yarışmacı Dilara Başaran konuk oldu. Final haftasına doğru ilerleyen yarışmacılarla deneyimlerini paylaşan Başaran, yarışmacılara moral verdi.Elenen son yarışmacı alper olduYarışmanın dikkat çeken isimlerinden Alper, dramatik bir şekilde MasterChef Türkiye’ye veda etti. Sunum tabağını yere düşüren Alper, jüri kararıyla yarışmadan elendi. Bu olay, yarışmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.Final yaklaşırken rekabet kızışıyorMasterChef Türkiye’de büyük finale sayılı günler kaldı. Yarışmacılar, ceket mücadelelerinde hem teknik hem de yaratıcılık açısından kendilerini göstermek için tüm yeteneklerini ortaya koyuyor.
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masterchef 2024, masterchef 5. ceketi kim kazandı, masterchef ceket mücadelesi, eda masterchef, masterchef final haftası, masterchef kim elendi, masterchef son bölüm özeti, dilara başaran masterchef, masterchef türkiye 20 aralık 2024, masterchef 5. ceket eda, masterchef erim dördüncü ceket, masterchef türkiye kim kazandı, masterchef şirin kaç puan aldı, masterchef onur 43 puan, masterchef türkiye büyük final

MasterChef Türkiye’de 5. ceket sahibini buldu: Tüm dengeleri değiştirdi

10:49 21.12.2024
© AAMasterChef All Star
MasterChef All Star - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
© AA
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Dilara Başaran'ın da konuk olduğu gecede, 5. ceket mücadelesinde kazanan belli oldu. MasterChef Türkiye’de finale adım adım yaklaşılırken, yarışmacıların performansı kadar heyecan da zirve yaptı. İşte, 20 Aralık 2024 MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar...
MasterChef Türkiye, 20 Aralık 2024 Cuma akşamı yayınlanan bölümüyle nefes kesti. Yarışmanın bu bölümünde, yarışmacılar beşinci ceketi kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda, Şirin 42,5 puan, Onur 43 puan alırken, Eda 46 puanla beşinci ceketin sahibi oldu. Büyük final öncesi yarışmacılar arasındaki rekabet giderek artıyor.

İlk dört ceket kimin oldu?

MasterChef Türkiye’nin bu sezonunda ceketler birer birer sahiplerini buluyor. Şu ana kadar:
İlk ceketi Beyza kazanırken,
İkinci ceketi Kerem aldı,
Üçüncü ceket Onur’un oldu,
Dördüncü ceketi ise 47 puanla Erim kazandı.

Dilara Başaran geceye damga vurdu

Dün akşamki bölümde, MasterChef Türkiye’ye eski yarışmacı Dilara Başaran konuk oldu. Final haftasına doğru ilerleyen yarışmacılarla deneyimlerini paylaşan Başaran, yarışmacılara moral verdi.

Elenen son yarışmacı alper oldu

Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Alper, dramatik bir şekilde MasterChef Türkiye’ye veda etti. Sunum tabağını yere düşüren Alper, jüri kararıyla yarışmadan elendi. Bu olay, yarışmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Final yaklaşırken rekabet kızışıyor

MasterChef Türkiye’de büyük finale sayılı günler kaldı. Yarışmacılar, ceket mücadelelerinde hem teknik hem de yaratıcılık açısından kendilerini göstermek için tüm yeteneklerini ortaya koyuyor.
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