https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/masterchef-turkiyede-5-ceket-sahibini-buldu--tum-dengeleri-degistirdi-1091837931.html

MasterChef Türkiye’de 5. ceket sahibini buldu: Tüm dengeleri değiştirdi

MasterChef Türkiye’de 5. ceket sahibini buldu: Tüm dengeleri değiştirdi

Sputnik Türkiye

Dilara Başaran'ın da konuk olduğu gecede, 5. ceket mücadelesinde kazanan belli oldu. MasterChef Türkiye’de finale adım adım yaklaşılırken, yarışmacıların... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

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MasterChef Türkiye, 20 Aralık 2024 Cuma akşamı yayınlanan bölümüyle nefes kesti. Yarışmanın bu bölümünde, yarışmacılar beşinci ceketi kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda, Şirin 42,5 puan, Onur 43 puan alırken, Eda 46 puanla beşinci ceketin sahibi oldu. Büyük final öncesi yarışmacılar arasındaki rekabet giderek artıyor.İlk dört ceket kimin oldu?MasterChef Türkiye’nin bu sezonunda ceketler birer birer sahiplerini buluyor. Şu ana kadar:Dilara Başaran geceye damga vurduDün akşamki bölümde, MasterChef Türkiye’ye eski yarışmacı Dilara Başaran konuk oldu. Final haftasına doğru ilerleyen yarışmacılarla deneyimlerini paylaşan Başaran, yarışmacılara moral verdi.Elenen son yarışmacı alper olduYarışmanın dikkat çeken isimlerinden Alper, dramatik bir şekilde MasterChef Türkiye’ye veda etti. Sunum tabağını yere düşüren Alper, jüri kararıyla yarışmadan elendi. Bu olay, yarışmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.Final yaklaşırken rekabet kızışıyorMasterChef Türkiye’de büyük finale sayılı günler kaldı. Yarışmacılar, ceket mücadelelerinde hem teknik hem de yaratıcılık açısından kendilerini göstermek için tüm yeteneklerini ortaya koyuyor.

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