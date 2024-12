https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/kim-milyoner-olmak-isterdeki-soru-gundem-oldu-cekilmese-300-bin-lira-kazanacakti-1091833613.html

Kim Milyoner Olmak İster'deki soru gündem oldu: Çekilmese 300 bin lira kazanacaktı

20.12.2024

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091833229_0:153:820:614_1920x0_80_0_0_3adb2b3bb61f15a205ef9f31eb028c16.jpg

Kim Milyoner Olmak İster? isimli bilgi yarışmasına katılan genç kadın TBMM sorusuyla elendi.Dünya televizyonlarında Who Wants To Be a Millionaire? yarışmasının Türkiye versiyonu Kim Milyoner Olmak İster? bilgi yarışması bu akşam yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan bölümde yarışmacı kadın TBMM sorusunda çekilince 300 bin lirayı kaybetti.Kim Milyoner Olmak İster'deki TBMM sorusunun cevabı nedir?Yarışmada sorulan ''8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur?'' sorusunda çekilen yarışmacı cevabı Eskişehir olarak bilmesine rağmen çekildiği için 300 bin lirayı kaybetti.8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin temsil edildiği iller arasında hangisi yer almamaktadır?A) TrabzonB) SivasC) KonyaD) Eskişehir

