https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/kim-milyoner-olmak-isterdeki-soru-gundem-oldu-cekilmese-300-bin-lira-kazanacakti-1091833613.html
Kim Milyoner Olmak İster'deki soru gündem oldu: Çekilmese 300 bin lira kazanacaktı
Kim Milyoner Olmak İster'deki soru gündem oldu: Çekilmese 300 bin lira kazanacaktı
Sputnik Türkiye
Televizyon ekranlarında uzun yıllardır izlenen Kim Milyoner Olmak İster? isimli bilgi yarışması bu akşam yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada gündem oldu... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T22:45+0300
2024-12-20T22:45+0300
2024-12-20T22:45+0300
türkiye
kim milyoner olmak ister
yarışma
yarışma programı
oktay kaynarca
trabzon
sivas
eskişehir
konya
para
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091833229_0:153:820:614_1920x0_80_0_0_3adb2b3bb61f15a205ef9f31eb028c16.jpg
Kim Milyoner Olmak İster? isimli bilgi yarışmasına katılan genç kadın TBMM sorusuyla elendi.Dünya televizyonlarında Who Wants To Be a Millionaire? yarışmasının Türkiye versiyonu Kim Milyoner Olmak İster? bilgi yarışması bu akşam yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan bölümde yarışmacı kadın TBMM sorusunda çekilince 300 bin lirayı kaybetti.Kim Milyoner Olmak İster'deki TBMM sorusunun cevabı nedir?Yarışmada sorulan ''8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur?'' sorusunda çekilen yarışmacı cevabı Eskişehir olarak bilmesine rağmen çekildiği için 300 bin lirayı kaybetti.8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin temsil edildiği iller arasında hangisi yer almamaktadır?A) TrabzonB) SivasC) KonyaD) Eskişehir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/muhtesem-yuzyilin-mihrimah-sultani-yillar-sonra-ekranda-kim-milyoner-olmak-isterde-200-bin-tllik-1091045892.html
türkiye
trabzon
sivas
eskişehir
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091833229_0:6:820:621_1920x0_80_0_0_a5d7eb012c42c1c82ca7d1352788f502.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
8 şubat 1935 genel seçimlerinde tbmm'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin temsil edildiği iller arasında hangisi yer almamaktadır? cevabı, kim milyoner olmak ister soru ve cevapları
8 şubat 1935 genel seçimlerinde tbmm'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin temsil edildiği iller arasında hangisi yer almamaktadır? cevabı, kim milyoner olmak ister soru ve cevapları
Kim Milyoner Olmak İster'deki soru gündem oldu: Çekilmese 300 bin lira kazanacaktı
Televizyon ekranlarında uzun yıllardır izlenen Kim Milyoner Olmak İster? isimli bilgi yarışması bu akşam yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan bölümde yarışmacı kadın TBMM sorusunda çekilince 300 bin lirayı kaybetti.
Kim Milyoner Olmak İster? isimli bilgi yarışmasına katılan genç kadın TBMM sorusuyla elendi.
Dünya televizyonlarında Who Wants To Be a Millionaire? yarışmasının Türkiye versiyonu Kim Milyoner Olmak İster? bilgi yarışması bu akşam yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan bölümde yarışmacı kadın TBMM sorusunda çekilince 300 bin lirayı kaybetti.
Kim Milyoner Olmak İster'deki TBMM sorusunun cevabı nedir?
Yarışmada sorulan ''8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur?'' sorusunda çekilen yarışmacı cevabı Eskişehir olarak bilmesine rağmen çekildiği için 300 bin lirayı kaybetti.
8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin temsil edildiği iller arasında hangisi yer almamaktadır?
A) Trabzon
B) Sivas
C) Konya
D) Eskişehir