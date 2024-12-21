https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/manavgatta-siddetli-yagis-sebebiyle-236-kisi-mahsur-kalmisti-guvenli-alanlara-tahliye-edildiler-1091860582.html

Manavgat'ta şiddetli yağış sebebiyle 236 kişi mahsur kalmıştı: Güvenli alanlara tahliye edildiler

Manavgat'ta şiddetli yağış sebebiyle 236 kişi mahsur kalmıştı: Güvenli alanlara tahliye edildiler

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Mahsur kalan 236 vatandaşın AFAD ekipleri tarafından güvenli alanlara tahliye edildiği... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T20:30+0300

2024-12-21T20:30+0300

2024-12-21T20:30+0300

türkiye

afad

antalya

manavgat

şiddetli yağış

sel

uyarı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Manavgat'ta öğleden sonra bastıran yağış sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ve itfaiye ekipleri işyeri ve su baskınlarına müdahale etti. Araç içerisinde mahsur kalan vatandaşlar ve ahırlardan hayvanlar da kurtarıldı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli yağışta mahsur kalan 236 kişinin ekiplerin çalışması sonucunda güvenli alanlara tahliye edildiğini bildirdi. AFAD'ın yaptığı açıklamada şu sözler kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/afaddan-18-ilde-etkili-olan-kuvvetli-yagisa-iliskin-aciklama-saat-2100de-sonlanacak-1091860455.html

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