https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/manavgatta-siddetli-yagis-sebebiyle-236-kisi-mahsur-kalmisti-guvenli-alanlara-tahliye-edildiler-1091860582.html
Manavgat'ta şiddetli yağış sebebiyle 236 kişi mahsur kalmıştı: Güvenli alanlara tahliye edildiler
Manavgat'ta şiddetli yağış sebebiyle 236 kişi mahsur kalmıştı: Güvenli alanlara tahliye edildiler
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Mahsur kalan 236 vatandaşın AFAD ekipleri tarafından güvenli alanlara tahliye edildiği... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T20:30+0300
2024-12-21T20:30+0300
2024-12-21T20:30+0300
türkiye
afad
antalya
manavgat
şiddetli yağış
sel
uyarı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Manavgat'ta öğleden sonra bastıran yağış sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ve itfaiye ekipleri işyeri ve su baskınlarına müdahale etti. Araç içerisinde mahsur kalan vatandaşlar ve ahırlardan hayvanlar da kurtarıldı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli yağışta mahsur kalan 236 kişinin ekiplerin çalışması sonucunda güvenli alanlara tahliye edildiğini bildirdi. AFAD'ın yaptığı açıklamada şu sözler kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/afaddan-18-ilde-etkili-olan-kuvvetli-yagisa-iliskin-aciklama-saat-2100de-sonlanacak-1091860455.html
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afad, antalya, manavgat, şiddetli yağış, sel, uyarı
afad, antalya, manavgat, şiddetli yağış, sel, uyarı
Manavgat'ta şiddetli yağış sebebiyle 236 kişi mahsur kalmıştı: Güvenli alanlara tahliye edildiler
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Mahsur kalan 236 vatandaşın AFAD ekipleri tarafından güvenli alanlara tahliye edildiği bildirildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Manavgat'ta öğleden sonra bastıran yağış sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ve itfaiye ekipleri işyeri ve su baskınlarına müdahale etti. Araç içerisinde mahsur kalan vatandaşlar ve ahırlardan hayvanlar da kurtarıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli yağışta mahsur kalan 236 kişinin ekiplerin çalışması sonucunda güvenli alanlara tahliye edildiğini bildirdi. AFAD'ın yaptığı açıklamada şu sözler kaydedildi:
Bugün yaşanan aşırı yağışlarda Manavgat ilçemize 2 saat içerisinde 106,6 kilogram yağış düşmüştür. Yağış nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 420 ihbar gelmiş olup, ekiplerimiz müdahaleye devam etmektedir. Mahsur kalan 236 vatandaşımız, ekiplerimizin çalışması sonucunda sağlıklı şekilde güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.