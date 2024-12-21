https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/afaddan-18-ilde-etkili-olan-kuvvetli-yagisa-iliskin-aciklama-saat-2100de-sonlanacak-1091860455.html

AFAD'dan 18 ilde etkili olan kuvvetli yağışa ilişkin açıklama: 'Saat 21.00'de sonlanacak'

AFAD'dan 18 ilde etkili olan kuvvetli yağışa ilişkin açıklama: 'Saat 21.00'de sonlanacak'

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 ilde sarı, 4 ilde ise turuncu yağış uyarısı verildiğini... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T20:25+0300

2024-12-21T20:25+0300

2024-12-21T20:25+0300

türkiye

antalya

aydın

afad

meteoroloji genel müdürlüğü

izmir

muğla

sarı kod

turuncu kod

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AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, bugün 14 ilde 'sarı', Antalya, Aydın, İzmir, Muğla için de 'turuncu' yağış uyarısı verildiği ifade edildi.İzmir, Muğla, Antalya ve Aydın için verilen 'turuncu' uyarının saat 21.00'de sonlanacağı, bu illerdeki vatandaşlara AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu illerde köy muhtarları, cami, belediye hoparlörleri, emniyet ve jandarma araçları aracılığıyla vatandaşların tedbirli olmaları ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldığı aktarıldı.Açıklamada şu cümleler kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/bugun-icin-alarm-canlari-caldi-meteorolojiden-21-ile-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-geldi-kuvvetli-1091835854.html

türkiye

antalya

aydın

izmir

muğla

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antalya, aydın, afad, meteoroloji genel müdürlüğü, izmir, muğla, sarı kod, turuncu kod