https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/afaddan-18-ilde-etkili-olan-kuvvetli-yagisa-iliskin-aciklama-saat-2100de-sonlanacak-1091860455.html
AFAD'dan 18 ilde etkili olan kuvvetli yağışa ilişkin açıklama: 'Saat 21.00'de sonlanacak'
AFAD'dan 18 ilde etkili olan kuvvetli yağışa ilişkin açıklama: 'Saat 21.00'de sonlanacak'
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 ilde sarı, 4 ilde ise turuncu yağış uyarısı verildiğini... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T20:25+0300
2024-12-21T20:25+0300
2024-12-21T20:25+0300
türkiye
antalya
aydın
afad
meteoroloji genel müdürlüğü
izmir
muğla
sarı kod
turuncu kod
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AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, bugün 14 ilde 'sarı', Antalya, Aydın, İzmir, Muğla için de 'turuncu' yağış uyarısı verildiği ifade edildi.İzmir, Muğla, Antalya ve Aydın için verilen 'turuncu' uyarının saat 21.00'de sonlanacağı, bu illerdeki vatandaşlara AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu illerde köy muhtarları, cami, belediye hoparlörleri, emniyet ve jandarma araçları aracılığıyla vatandaşların tedbirli olmaları ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldığı aktarıldı.Açıklamada şu cümleler kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/bugun-icin-alarm-canlari-caldi-meteorolojiden-21-ile-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-geldi-kuvvetli-1091835854.html
türkiye
antalya
aydın
izmir
muğla
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antalya, aydın, afad, meteoroloji genel müdürlüğü, izmir, muğla, sarı kod, turuncu kod
antalya, aydın, afad, meteoroloji genel müdürlüğü, izmir, muğla, sarı kod, turuncu kod
AFAD'dan 18 ilde etkili olan kuvvetli yağışa ilişkin açıklama: 'Saat 21.00'de sonlanacak'
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 ilde sarı, 4 ilde ise turuncu yağış uyarısı verildiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, bugün 14 ilde 'sarı', Antalya, Aydın, İzmir, Muğla için de 'turuncu' yağış uyarısı verildiği ifade edildi.
İzmir, Muğla, Antalya ve Aydın için verilen 'turuncu' uyarının saat 21.00'de sonlanacağı, bu illerdeki vatandaşlara AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu illerde köy muhtarları, cami, belediye hoparlörleri, emniyet ve jandarma araçları aracılığıyla vatandaşların tedbirli olmaları ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldığı aktarıldı.
Açıklamada şu cümleler kaydedildi:
Turuncu uyarı verilen Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla illerimizde toplam 5 bin 376 personel, 2 bin 886 araç, 676 motopomp ve dalgıç pompa göreve hazırdır. Aydın, İzmir, Kırklareli, Isparta, Denizli, Muğla ve Antalya illerinden toplam 400 sel-su baskını vakası bildirilmiş olup ekipler olay yerine yönlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.