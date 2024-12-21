AFAD'dan 18 ilde etkili olan kuvvetli yağışa ilişkin açıklama: 'Saat 21.00'de sonlanacak'

Türkiye
Kandilli Rasathanesi duyurdu: İstanbul’da deprem
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Enflasyon ve 200 TL’nin geleceği: Yeni banknot tartışmaları
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem bölgesinde asbest tehdidi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yahya Uğur: Taksi şoförleri, kolay hedef haline geliyor
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2025'e sayılı günlerin kaldığı bu günlerde burçları neler bekliyor?
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
2025 yılında vizyona girecek filmlerin yapay zeka ile incelenmesi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Türkiye Rus üslerinin kalmasını istemeli’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YEŞİLÇAM'IN BABACAN YÜZÜ
‘Hulusi Kentmen gibi’ deyimi ne anlama geliyor?
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
ÖZEL HABER
‘Ruslar Kırım’ın statüsünü tartışmaya kapattı. Ukrayna müzakerelerinde tarafsızlık ön planda olacak’
18:14
7 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:31
9 dk
ÖZEL HABER
‘BRICS Batı karşıtı değil, Batı dışı bir oluşumdur. İşbirliği sayesinde BRICS, dünyada daha çok tercih edilen bir platforma dönüştü’
18:52
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
ÖZEL HABER
Emekli Amiral Cem Gürdeniz: Putin’in müzakerelere ilişkin ifadeleri tüm dünya açısından çok önemli
20:34
3 dk
ÖZEL HABER
İlber Vasfi Sel: BRICS, çatışmacı değil tersine uzlaşmacıdır
20:49
2 dk
ÖZEL HABER
İlber Vasfi Sel: BRICS, çatışmacı değil tersine uzlaşmacıdır
09:33
2 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
10:31
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘Ruslar Kırım’ın statüsünü tartışmaya kapattı. Ukrayna müzakerelerinde tarafsızlık ön planda olacak’
11:11
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Emekli Amiral Cem Gürdeniz: Putin’in müzakerelere ilişkin ifadeleri tüm dünya açısından çok önemli
12:24
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘BRICS Batı karşıtı değil, Batı dışı bir oluşumdur. İşbirliği sayesinde BRICS, dünyada daha çok tercih edilen bir platforma dönüştü’
16:11
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/afaddan-18-ilde-etkili-olan-kuvvetli-yagisa-iliskin-aciklama-saat-2100de-sonlanacak-1091860455.html
AFAD'dan 18 ilde etkili olan kuvvetli yağışa ilişkin açıklama: 'Saat 21.00'de sonlanacak'
AFAD'dan 18 ilde etkili olan kuvvetli yağışa ilişkin açıklama: 'Saat 21.00'de sonlanacak'
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 ilde sarı, 4 ilde ise turuncu yağış uyarısı verildiğini... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T20:25+0300
2024-12-21T20:25+0300
türkiye
antalya
aydın
afad
meteoroloji genel müdürlüğü
izmir
muğla
sarı kod
turuncu kod
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088653125_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7803d468ae510d29b903e89394a71473.jpg
AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, bugün 14 ilde 'sarı', Antalya, Aydın, İzmir, Muğla için de 'turuncu' yağış uyarısı verildiği ifade edildi.İzmir, Muğla, Antalya ve Aydın için verilen 'turuncu' uyarının saat 21.00'de sonlanacağı, bu illerdeki vatandaşlara AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu illerde köy muhtarları, cami, belediye hoparlörleri, emniyet ve jandarma araçları aracılığıyla vatandaşların tedbirli olmaları ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldığı aktarıldı.Açıklamada şu cümleler kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/bugun-icin-alarm-canlari-caldi-meteorolojiden-21-ile-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-geldi-kuvvetli-1091835854.html
türkiye
antalya
aydın
izmir
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088653125_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b75e6272faf3c3d77171a8b73cd2f837.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya, aydın, afad, meteoroloji genel müdürlüğü, izmir, muğla, sarı kod, turuncu kod
antalya, aydın, afad, meteoroloji genel müdürlüğü, izmir, muğla, sarı kod, turuncu kod

AFAD'dan 18 ilde etkili olan kuvvetli yağışa ilişkin açıklama: 'Saat 21.00'de sonlanacak'

20:25 21.12.2024
© AAKuvvetli yağış
Kuvvetli yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
© AA
Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 ilde sarı, 4 ilde ise turuncu yağış uyarısı verildiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, bugün 14 ilde 'sarı', Antalya, Aydın, İzmir, Muğla için de 'turuncu' yağış uyarısı verildiği ifade edildi.
İzmir, Muğla, Antalya ve Aydın için verilen 'turuncu' uyarının saat 21.00'de sonlanacağı, bu illerdeki vatandaşlara AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu illerde köy muhtarları, cami, belediye hoparlörleri, emniyet ve jandarma araçları aracılığıyla vatandaşların tedbirli olmaları ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldığı aktarıldı.
Açıklamada şu cümleler kaydedildi:

Turuncu uyarı verilen Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla illerimizde toplam 5 bin 376 personel, 2 bin 886 araç, 676 motopomp ve dalgıç pompa göreve hazırdır. Aydın, İzmir, Kırklareli, Isparta, Denizli, Muğla ve Antalya illerinden toplam 400 sel-su baskını vakası bildirilmiş olup ekipler olay yerine yönlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

Karla karışık yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
TÜRKİYE
Bugün için alarm çanları çaldı: Meteoroloji'den 21 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi, kuvvetli yağış ve fırtına var
09:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала