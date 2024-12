https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/denizlideki-depremler-sonrasi-prof-dr-pampaldan-fay-kirilmaya-hazir-uyarisi-75lik-depremin-siddeti-1091777786.html

Denizli’deki depremler sonrası Prof. Dr. Pampal’dan 'Fay kırılmaya hazır' uyarısı: '7.5’lik depremin şiddeti 9’du'

Denizli’deki depremler sonrası Prof. Dr. Pampal’dan 'Fay kırılmaya hazır' uyarısı: '7.5’lik depremin şiddeti 9’du'

Son günlerde Denizli'de meydana gelen 4'e yakın büyüklükteki depremler, bölgedeki Pamukkale Fayı'nın potansiyel tehlikesini yeniden gündeme taşıdı.

Son iki gündür Denizli’de kaydedilen 4 ve 4’e yakın büyüklükteki depremler, bölgenin deprem tarihini ve gelecekteki risklerini yeniden gündeme taşıdı. Pamukkale Fayı, hem geçmişteki yıkıcı depremleriyle hem de öncü sarsıntılarla dikkat çekiyor. Prof. Dr. Süleyman Pampal, bu fayın kırılma süresini doldurmuş, büyük bir depreme hazır olduğunu belirtiyor.Tarih boyunca yıkıcı depremlere gebeydiPamukkale Fayı’nda, MS 60 yılında meydana gelen ve büyüklüğü 7.5’e ulaşan bir deprem, antik kentler Hierapolis ve Laodikya’yı yerle bir etmişti. 1354, 1703 ve 1717 yıllarında da büyük depremler yaşayan bölgenin, tarihsel dönemde 33 adet 4’ten büyük deprem kaydı bulunuyor. Prof. Dr. Pampal, “Bu depremler bize Pamukkale’nin tehlike arz eden bir fay olduğunu açıkça gösteriyor” diyor.'Depremler öncü olabilir'18 Aralık’ta meydana gelen 4 büyüklüğündeki ve 19 Aralık’taki 3.7 büyüklüğündeki sarsıntılarla ilgili Milliyet'e değerlendirme yapan Pampal, bu depremlerin birer öncü olabileceğini belirtti:Denizli’nin yapı stoku büyük sorunSon yıllarda hızla sanayileşen ve şehirleşen Denizli’nin, depreme hazırlık konusunda eksikleri büyük. “Hatalar tekrar ediliyor” diyen Pampal, alüvyon zemine yapılan çok katlı betonarme binaların büyük risk taşıdığını vurguladı:'Türkiye’nin depremden muaf noktası yok'Türkiye’nin deprem tehlikesinden bağımsız bir bölgesi olmadığını vurgulayan Pampal, özellikle Denizli’nin Büyük Menderes ve Gediz Grabenleri üzerinde bulunduğunu hatırlattı:Depreme hazırlık çağrısı6 Şubat’taki büyük depremlerden sonra İstanbul ve çevresine yönelik yoğun çalışmalar yapılırken, Denizli gibi riskli bölgelerde yeterli farkındalık oluşturulamadığını belirten Pampal, “Depremle yaşamak zorundayız, ancak doğru tedbirlerle can ve mal kaybını en aza indirebiliriz” dedi.Türkiye’nin her noktasında olduğu gibi, Denizli’de de depreme dayanıklı yapılaşma ve farkındalık çalışmaları bir an önce hayata geçirilmesi gereken önlemler arasında yer alıyor.

