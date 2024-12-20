https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/denizlideki-depremler-sonrasi-prof-dr-pampaldan-fay-kirilmaya-hazir-uyarisi-75lik-depremin-siddeti-1091777786.html
Denizli’deki depremler sonrası Prof. Dr. Pampal’dan 'Fay kırılmaya hazır' uyarısı: '7.5’lik depremin şiddeti 9’du'
Denizli’deki depremler sonrası Prof. Dr. Pampal’dan 'Fay kırılmaya hazır' uyarısı: '7.5’lik depremin şiddeti 9’du'
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Son günlerde Denizli’de meydana gelen 4’e yakın büyüklükteki depremler, bölgedeki Pamukkale Fayı’nın potansiyel tehlikesini yeniden gündeme taşıdı. Prof. Dr... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T07:52+0300
2024-12-20T07:52+0300
2024-12-20T07:52+0300
son depremler
süleyman pampal
denizli
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
kandilli
kandilli rasathanesi
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Son iki gündür Denizli’de kaydedilen 4 ve 4’e yakın büyüklükteki depremler, bölgenin deprem tarihini ve gelecekteki risklerini yeniden gündeme taşıdı. Pamukkale Fayı, hem geçmişteki yıkıcı depremleriyle hem de öncü sarsıntılarla dikkat çekiyor. Prof. Dr. Süleyman Pampal, bu fayın kırılma süresini doldurmuş, büyük bir depreme hazır olduğunu belirtiyor.Tarih boyunca yıkıcı depremlere gebeydiPamukkale Fayı’nda, MS 60 yılında meydana gelen ve büyüklüğü 7.5’e ulaşan bir deprem, antik kentler Hierapolis ve Laodikya’yı yerle bir etmişti. 1354, 1703 ve 1717 yıllarında da büyük depremler yaşayan bölgenin, tarihsel dönemde 33 adet 4’ten büyük deprem kaydı bulunuyor. Prof. Dr. Pampal, “Bu depremler bize Pamukkale’nin tehlike arz eden bir fay olduğunu açıkça gösteriyor” diyor.'Depremler öncü olabilir'18 Aralık’ta meydana gelen 4 büyüklüğündeki ve 19 Aralık’taki 3.7 büyüklüğündeki sarsıntılarla ilgili Milliyet'e değerlendirme yapan Pampal, bu depremlerin birer öncü olabileceğini belirtti:Denizli’nin yapı stoku büyük sorunSon yıllarda hızla sanayileşen ve şehirleşen Denizli’nin, depreme hazırlık konusunda eksikleri büyük. “Hatalar tekrar ediliyor” diyen Pampal, alüvyon zemine yapılan çok katlı betonarme binaların büyük risk taşıdığını vurguladı:'Türkiye’nin depremden muaf noktası yok'Türkiye’nin deprem tehlikesinden bağımsız bir bölgesi olmadığını vurgulayan Pampal, özellikle Denizli’nin Büyük Menderes ve Gediz Grabenleri üzerinde bulunduğunu hatırlattı:Depreme hazırlık çağrısı6 Şubat’taki büyük depremlerden sonra İstanbul ve çevresine yönelik yoğun çalışmalar yapılırken, Denizli gibi riskli bölgelerde yeterli farkındalık oluşturulamadığını belirten Pampal, “Depremle yaşamak zorundayız, ancak doğru tedbirlerle can ve mal kaybını en aza indirebiliriz” dedi.Türkiye’nin her noktasında olduğu gibi, Denizli’de de depreme dayanıklı yapılaşma ve farkındalık çalışmaları bir an önce hayata geçirilmesi gereken önlemler arasında yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/meteorolojiden-kritik-marmara-ve-ege-alarmi-izmir-ve-canakkaleye-ozel-uyari-verildi-1091775845.html
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denizli deprem, pamukkale fayı tehlikesi, denizli’de deprem oldu mu, pamukkale fayı deprem riski, büyük menderes grabeni, denizli deprem öncü sarsıntı, prof. dr. süleyman pampal açıklamaları, denizli’de 4 büyüklüğünde deprem, hierapolis deprem tarihi, pamukkale depremleri, denizli yapı stoku sorunları, denizli deprem hazırlığı, dinar depremi öncü sarsıntılar, denizli’de 7 büyüklüğünde deprem riski, büyük ege grabeni fay hatları, denizli tekstil sanayi deprem riski, denizli’de depreme dayanıklı yapı, pamukkale deprem tehlikesi, türkiye deprem haritası, denizli deprem haberleri
Denizli’deki depremler sonrası Prof. Dr. Pampal’dan 'Fay kırılmaya hazır' uyarısı: '7.5’lik depremin şiddeti 9’du'
Son günlerde Denizli’de meydana gelen 4’e yakın büyüklükteki depremler, bölgedeki Pamukkale Fayı’nın potansiyel tehlikesini yeniden gündeme taşıdı. Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Bu fay, kırılmak için hazır bekleyen sismik boşluklardan biri” diyerek olası bir büyük depreme karşı uyardı.
Son iki gündür Denizli’de kaydedilen 4 ve 4’e yakın büyüklükteki depremler, bölgenin deprem tarihini ve gelecekteki risklerini yeniden gündeme taşıdı. Pamukkale Fayı, hem geçmişteki yıkıcı depremleriyle hem de öncü sarsıntılarla dikkat çekiyor. Prof. Dr. Süleyman Pampal, bu fayın kırılma süresini doldurmuş, büyük bir depreme hazır olduğunu belirtiyor.
Tarih boyunca yıkıcı depremlere gebeydi
Pamukkale Fayı’nda, MS 60 yılında meydana gelen ve büyüklüğü 7.5’e ulaşan bir deprem, antik kentler Hierapolis ve Laodikya’yı yerle bir etmişti. 1354, 1703 ve 1717 yıllarında da büyük depremler yaşayan bölgenin, tarihsel dönemde 33 adet 4’ten büyük deprem kaydı bulunuyor. Prof. Dr. Pampal, “Bu depremler bize Pamukkale’nin tehlike arz eden bir fay olduğunu açıkça gösteriyor” diyor.
'Depremler öncü olabilir'
18 Aralık’ta meydana gelen 4 büyüklüğündeki ve 19 Aralık’taki 3.7 büyüklüğündeki sarsıntılarla ilgili Milliyet'e değerlendirme yapan Pampal, bu depremlerin birer öncü olabileceğini belirtti:
“1995 Dinar Depremi’nden önce bölgede 3 ila 5 büyüklüğünde 77 sarsıntı yaşandı. Denizli’de de benzer bir senaryo gelişebilir. Ancak her öncü sarsıntı hemen ana şoku getirecek diye bir kural yok. Bu süreç saatler, günler ya da aylar alabilir.”
Denizli’nin yapı stoku büyük sorun
Son yıllarda hızla sanayileşen ve şehirleşen Denizli’nin, depreme hazırlık konusunda eksikleri büyük. “Hatalar tekrar ediliyor” diyen Pampal, alüvyon zemine yapılan çok katlı betonarme binaların büyük risk taşıdığını vurguladı:
“Depreme uygun zemin ve yapı ilkesi ihlal ediliyor. Ağır ve çok katlı yapılar inşa ediliyor. Yaşanan depremler bize, ‘Kendim ettim kendim buldum’ dedirtecek türden sonuçlar doğuruyor.”
'Türkiye’nin depremden muaf noktası yok'
Türkiye’nin deprem tehlikesinden bağımsız bir bölgesi olmadığını vurgulayan Pampal, özellikle Denizli’nin Büyük Menderes ve Gediz Grabenleri üzerinde bulunduğunu hatırlattı:
“Denizli, deprem tehlikesi açısından ülkenin en kritik noktalarından biri. Halbuki bu bölge yeterince konuşulmuyor. Pamukkale Fayı kırıldığında, 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem kaçınılmaz olacak.”
6 Şubat’taki büyük depremlerden sonra İstanbul ve çevresine yönelik yoğun çalışmalar yapılırken, Denizli gibi riskli bölgelerde yeterli farkındalık oluşturulamadığını belirten Pampal, “Depremle yaşamak zorundayız, ancak doğru tedbirlerle can ve mal kaybını en aza indirebiliriz” dedi.
Türkiye’nin her noktasında olduğu gibi, Denizli’de de depreme dayanıklı yapılaşma ve farkındalık çalışmaları bir an önce hayata geçirilmesi gereken önlemler arasında yer alıyor.