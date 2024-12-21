https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/hava-trafigine-kumulonimbus-engeli-ucaklar-havada-tur-atti-1091855775.html
Hava trafiğine 'kümülonimbus' engeli: Kümülonimbus bulutları nedir? Uçaklar için neden tehlikeli?
Hava trafiğine 'kümülonimbus' engeli: Kümülonimbus bulutları nedir? Uçaklar için neden tehlikeli?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkili olan elektrik yüklü bulutlar olan kümülonimbus nedeniyle hava trafiğinde sorunlar yaşandı. 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T17:16+0300
2024-12-21T17:16+0300
2024-12-21T17:20+0300
türkiye
istanbul havalimanı
istanbul
kümülonimbus
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İstanbul'da bugün etkili olan yağış ve elektrik yüklü bulutlar olan 'kümülonimbus'lar hava trafiğini olumsuz etkiledi. Peki bu kümülonimbus (cumulonimbus) bulutları nedir? Kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkili olan yağış, hava trafiğini olumsuz etkiledi. Elektrik yüklü bulutlar ve yağış nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar zorluk yaşadı. Uçaklar bir süre havada tur attıktan sonra havalimanına iniş yapabildi. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından havalimanındaki hava trafiği normale döndü.Kümülonimbus bulutları nedir?Kümülonimbus (cumulonimbus), cumulo (bulut) ve nimbus (yağmur) kelimelerinin birleşiminden ortaya çıkmıştır. Kümülonimbusun oluşması için atmosferde ciddi bir değişiklik olması lazımdır. Bu sebeple barometreler hızla düşer ve çıkar. Sıcak ve soğuk havanın çatışması sonucunda oluşan dengesizlikte ortaya çıkar.Bulutun ortaya çıktığı atmosfer koşulları zaten son derece dengesiz olduğu için bu bulutlar da bu dengesiz hava koşullarını kendi içerisinde korumaya devam eder. Kümülonimbus bulutları yeryüzündekiler için tehlikeli, havadakiler için çok daha tehlikeli bir buluttur. Bu bulutlar çok ciddi sağanak yağışın yanı sıra çok şiddetli dolu sağanaklarına sebep olabilir, yıldırım düşürebilir, çok kuvvetli rüzgarlar ile gelebilir, bir fırtına sisteminin parçası ise hortum çıkarabilirler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/bugun-icin-alarm-canlari-caldi-meteorolojiden-21-ile-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-geldi-kuvvetli-1091835854.html
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kümülonimbus bulutları nedir, kümülonimbus bulutları neye yol açar, kümülonimbus bulutları uçakları düşürür mü, kümülonimbus bulutu nedir
kümülonimbus bulutları nedir, kümülonimbus bulutları neye yol açar, kümülonimbus bulutları uçakları düşürür mü, kümülonimbus bulutu nedir
Hava trafiğine 'kümülonimbus' engeli: Kümülonimbus bulutları nedir? Uçaklar için neden tehlikeli?
17:16 21.12.2024 (güncellendi: 17:20 21.12.2024)
İstanbul'da etkili olan elektrik yüklü bulutlar olan kümülonimbus nedeniyle hava trafiğinde sorunlar yaşandı.
İstanbul'da bugün etkili olan yağış ve elektrik yüklü bulutlar olan 'kümülonimbus'lar hava trafiğini olumsuz etkiledi. Peki bu kümülonimbus (cumulonimbus) bulutları nedir?
Kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkili olan yağış, hava trafiğini olumsuz etkiledi. Elektrik yüklü bulutlar ve yağış nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar zorluk yaşadı. Uçaklar bir süre havada tur attıktan sonra havalimanına iniş yapabildi. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından havalimanındaki hava trafiği normale döndü.
Kümülonimbus bulutları nedir?
Kümülonimbus (cumulonimbus), cumulo (bulut) ve nimbus (yağmur) kelimelerinin birleşiminden ortaya çıkmıştır. Kümülonimbusun oluşması için atmosferde ciddi bir değişiklik olması lazımdır. Bu sebeple barometreler hızla düşer ve çıkar. Sıcak ve soğuk havanın çatışması sonucunda oluşan dengesizlikte ortaya çıkar.
Bulutun ortaya çıktığı atmosfer koşulları zaten son derece dengesiz olduğu için bu bulutlar da bu dengesiz hava koşullarını kendi içerisinde korumaya devam eder. Kümülonimbus bulutları yeryüzündekiler için tehlikeli, havadakiler için çok daha tehlikeli bir buluttur. Bu bulutlar çok ciddi sağanak yağışın yanı sıra çok şiddetli dolu sağanaklarına sebep olabilir, yıldırım düşürebilir, çok kuvvetli rüzgarlar ile gelebilir, bir fırtına sisteminin parçası ise hortum çıkarabilirler.