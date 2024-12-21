https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/gazeteci-ozlem-gurses-istanbul-adliyesine-sevk-edildi-1091850836.html

Gazeteci Özlem Gürses, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi

Gazeteci Özlem Gürses, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi

Sputnik Türkiye

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses., İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 21.12.2024, Sputnik Türkiye

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2024-12-21T15:20+0300

türkiye

özlem gürses

ankara

istanbul

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

istanbul adliyesi

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Sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında kullandığı sözler üzerine "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses adliyeye sevk edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gürses'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Gürses, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Ne olmuştu?Gürses hakkında YouTube yayınında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." sözleri nedeniyle TSK'yı işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği gerekçesiyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatılmış, Ankara'da gözaltına alınan Gürses, İstanbul'a getirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/gazeteci-ozlem-gurses-gozaltina-alindi-1091832126.html

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