https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/gazeteci-ozlem-gurses-istanbul-adliyesine-sevk-edildi-1091850836.html
Gazeteci Özlem Gürses, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi
Gazeteci Özlem Gürses, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi
Sputnik Türkiye
Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses., İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T15:20+0300
2024-12-21T15:20+0300
2024-12-21T15:20+0300
türkiye
özlem gürses
ankara
istanbul
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
istanbul adliyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091831972_0:88:400:313_1920x0_80_0_0_924d015bd885f06abd7ac708daf1d627.jpg
Sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında kullandığı sözler üzerine "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses adliyeye sevk edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gürses'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Gürses, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Ne olmuştu?Gürses hakkında YouTube yayınında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." sözleri nedeniyle TSK'yı işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği gerekçesiyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatılmış, Ankara'da gözaltına alınan Gürses, İstanbul'a getirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/gazeteci-ozlem-gurses-gozaltina-alindi-1091832126.html
türkiye
ankara
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091831972_0:51:400:351_1920x0_80_0_0_75d017f95ad67c0dcf218473d70e715b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
özlem gürses, özlem gürsel gözaltı, özlem gürses tutuklandı mı, özlem gürses gözaltına alındı mı,
özlem gürses, özlem gürsel gözaltı, özlem gürses tutuklandı mı, özlem gürses gözaltına alındı mı,
Gazeteci Özlem Gürses, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi
Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses., İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında kullandığı sözler üzerine "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gürses'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Gürses, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Gürses hakkında YouTube yayınında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." sözleri nedeniyle TSK'yı işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği gerekçesiyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatılmış, Ankara'da gözaltına alınan Gürses, İstanbul'a getirilmişti.