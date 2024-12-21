https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/gok-bilimciler-oldukca-istahli-iki-kara-delik-kesfetti-devasa-gaz-bulutunu-birlikte-yutuyorlar-1091859757.html
Gök bilimciler 'oldukça iştahlı' iki kara delik keşfetti: Devasa gaz bulutunu birlikte yutuyorlar
Gök bilimciler 'oldukça iştahlı' iki kara delik keşfetti: Devasa gaz bulutunu birlikte yutuyorlar
Sputnik Türkiye
Dünya’dan yaklaşık bir milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiden gelen bir sinyali takip eden gök bilimciler, 'korkunç bir iştaha sahip' iki süper kütleli... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T19:58+0300
2024-12-21T19:58+0300
2024-12-21T19:58+0300
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Gök bilimciler, daha önce görülmemiş bir doğa olayını gözlemledi. İki dev kara delik, bir galaksinin merkezinde devasa bir gaz bulutunu paylaşarak adeta bir kozmik ziyafet çekiyor. Bu inanılmaz keşif, 2021'de bir galaksiden gelen alışılmadık bir ışık sinyali sayesinde ortaya çıktı.Bilim insanlarına göre, bu kara deliklerin kütlesi, Güneş’in toplam kütlesinin yaklaşık 40 milyon katına eşit. Birbirlerinden yalnızca bir ışık günü uzaklıktalar ve birbirlerinin çevresinde 130 günde bir dönüyorlar. Bu da, kara deliklerin şimdiye kadar sadece teorik olarak öngörülen ama gözlemlenemeyen bir tür davranış sergilediğini gösteriyor.Sinyal nereden geldi?Bu eşsiz olayın sinyali, Dünya’dan yaklaşık bir milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiden geldi. 'AT 2021hdr' adı verilen bu sinyal, 2021 yılının Mart ayında Zwicky Transient Facility adlı bir teleskop tarafından tespit edildi. İlk başta bilim insanları bu ışığı, bir süpernova ya da bir kara deliğin bir yıldızı parçalaması gibi daha tanıdık olaylarla ilişkilendirdi. Ancak ışık, beklenmedik bir şekilde her 60-90 günde bir düzenli olarak parlayıp sönüyordu. Bu durum, bilim insanlarının daha derin bir inceleme yapmasına yol açtı.Araştırma sırasında farklı dalga boylarında yapılan gözlemler, bu kara deliklerin devasa bir gaz bulutunu birlikte yuttuğunu ortaya çıkardı. Bilim insanları, bu ışık dalgalanmalarının, kara deliklerin gaz bulutunu nasıl tükettiğiyle ilgili olduğunu düşünüyor.Lorena Hernández-García adlı araştırmacıya göre, bu olayın daha iyi anlaşılması için teorik modeller ve simülasyonlar kullanıldı. Kara deliklerin, gaz bulutuyla etkileşimlerini gösteren bu modeller, sinyalin kaynağını açıklamak için oldukça başarılı oldu.Yaklaşık 70 bin yıl içinde birleşeceklerKara deliklerin nasıl beslendiği ve galaksilerin evrimine nasıl katkıda bulunduğu uzun zamandır merak edilen bir konuydu. Bu keşif, galaksilerin merkezlerindeki kara delik çiftlerini tespit etmenin ve onların davranışlarını anlamanın yeni yollarını sunuyor. Bilim insanları, benzer olayları tespit edebilecek yeni teknikler geliştirmek istiyor.Bu iki kara deliğin yaklaşık 70 bin yıl içinde birleşmesi bekleniyor. Bu süre bizim için uzun gibi görünse de kozmik ölçekte bir göz kırpması kadar kısa. Astronomlar, kara deliklerin birleşmesi sırasında ortaya çıkacak enerji patlamalarını incelemek için sabırsızlanıyor.Bu keşif, evrenin derinliklerinde saklı olan sürprizlerin sadece bir örneği. İki kara deliğin birlikte hareket etmesi, hem galaksilerin geçmişini hem de geleceğini anlamak için yepyeni bir pencere aralıyor. Gelecekte bu tür olayların daha fazla incelenmesi, evrenin nasıl işlediğine dair bilgi birikimimizi artırabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/amazonun-derinliklerinde-kesif-peruda-27-yeni-tur-kesfedildi-1091856252.html
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kara delikler, uzay keşfi, galaktik gaz bulutu, çift kara delik, astronomi haberleri, süper kütleli kara delikler, kara delik sinyali, evrenin sırları, kara delik gözlemi, uzay araştırmaları, galaksi merkezi, kara delik yemeği, uzay fenomeni, bilimsel keşif, kara delik dansı, gaz bulutu tüketimi, astronomi buluşları, kara delik birleşmesi, galaksi evrimi, uzay olayları,
kara delikler, uzay keşfi, galaktik gaz bulutu, çift kara delik, astronomi haberleri, süper kütleli kara delikler, kara delik sinyali, evrenin sırları, kara delik gözlemi, uzay araştırmaları, galaksi merkezi, kara delik yemeği, uzay fenomeni, bilimsel keşif, kara delik dansı, gaz bulutu tüketimi, astronomi buluşları, kara delik birleşmesi, galaksi evrimi, uzay olayları,
Gök bilimciler 'oldukça iştahlı' iki kara delik keşfetti: Devasa gaz bulutunu birlikte yutuyorlar
Dünya’dan yaklaşık bir milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiden gelen bir sinyali takip eden gök bilimciler, 'korkunç bir iştaha sahip' iki süper kütleli kara delik keşfetti.
Gök bilimciler, daha önce görülmemiş bir doğa olayını gözlemledi. İki dev kara delik, bir galaksinin merkezinde devasa bir gaz bulutunu paylaşarak adeta bir kozmik ziyafet çekiyor. Bu inanılmaz keşif, 2021'de bir galaksiden gelen alışılmadık bir ışık sinyali sayesinde ortaya çıktı.
Bilim insanlarına göre, bu kara deliklerin kütlesi, Güneş’in toplam kütlesinin yaklaşık 40 milyon katına eşit. Birbirlerinden yalnızca bir ışık günü uzaklıktalar ve birbirlerinin çevresinde 130 günde bir dönüyorlar. Bu da, kara deliklerin şimdiye kadar sadece teorik olarak öngörülen ama gözlemlenemeyen bir tür davranış sergilediğini gösteriyor.
Bu eşsiz olayın sinyali, Dünya’dan yaklaşık bir milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiden geldi. 'AT 2021hdr' adı verilen bu sinyal, 2021 yılının Mart ayında Zwicky Transient Facility adlı bir teleskop tarafından tespit edildi. İlk başta bilim insanları bu ışığı, bir süpernova ya da bir kara deliğin bir yıldızı parçalaması gibi daha tanıdık olaylarla ilişkilendirdi. Ancak ışık, beklenmedik bir şekilde her 60-90 günde bir düzenli olarak parlayıp sönüyordu. Bu durum, bilim insanlarının daha derin bir inceleme yapmasına yol açtı.
Araştırma sırasında farklı dalga boylarında yapılan gözlemler, bu kara deliklerin devasa bir gaz bulutunu birlikte yuttuğunu ortaya çıkardı. Bilim insanları, bu ışık dalgalanmalarının, kara deliklerin gaz bulutunu nasıl tükettiğiyle ilgili olduğunu düşünüyor.
Lorena Hernández-García adlı araştırmacıya göre, bu olayın daha iyi anlaşılması için teorik modeller ve simülasyonlar kullanıldı. Kara deliklerin, gaz bulutuyla etkileşimlerini gösteren bu modeller, sinyalin kaynağını açıklamak için oldukça başarılı oldu.
Yaklaşık 70 bin yıl içinde birleşecekler
Kara deliklerin nasıl beslendiği ve galaksilerin evrimine nasıl katkıda bulunduğu uzun zamandır merak edilen bir konuydu. Bu keşif, galaksilerin merkezlerindeki kara delik çiftlerini tespit etmenin ve onların davranışlarını anlamanın yeni yollarını sunuyor. Bilim insanları, benzer olayları tespit edebilecek yeni teknikler geliştirmek istiyor.
Bu iki kara deliğin yaklaşık 70 bin yıl içinde birleşmesi bekleniyor. Bu süre bizim için uzun gibi görünse de kozmik ölçekte bir göz kırpması kadar kısa. Astronomlar, kara deliklerin birleşmesi sırasında ortaya çıkacak enerji patlamalarını incelemek için sabırsızlanıyor.
Bu keşif, evrenin derinliklerinde saklı olan sürprizlerin sadece bir örneği. İki kara deliğin birlikte hareket etmesi, hem galaksilerin geçmişini hem de geleceğini anlamak için yepyeni bir pencere aralıyor. Gelecekte bu tür olayların daha fazla incelenmesi, evrenin nasıl işlediğine dair bilgi birikimimizi artırabilir.