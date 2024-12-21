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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/amazonun-derinliklerinde-kesif-peruda-27-yeni-tur-kesfedildi-1091856252.html
Amazon'un derinliklerinde keşif: Peru'da 27 yeni tür keşfedildi
Amazon'un derinliklerinde keşif: Peru'da 27 yeni tür keşfedildi
Sputnik Türkiye
Peru Amazonları'nda yapılan bir keşif gezisi, ayakları perdeli amfibik fareden, nadir balık türlerine kadar 27 yeni hayvan türünü gün yüzüne çıkardı. Bu buluş... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T17:38+0300
2024-12-21T17:38+0300
dünya
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Peru Amazonları'nda yapılan araştırmalar sonucu 27 yeni hayvan türü keşfedildi. Peru'nun Alto-Mayo bölgesindeki Amazon ormanlarına Haziran-Temmuz 2022'de gerçekleştirilen gezilerde çeşitli çalışmalar gerçekleştiren araştırmacılar bölgede, 4 memeli, 8 balık, 3 amfibi ve 10 kelebek dahil 27 yeni tür keşfettiklerini söyledi.ABD merkezli kar amacı gütmeyen 'Conservation International' araştırmacıları tarafından yapılan keşifi anlatan uzmanlardan Trond Larsen, "Bu türlerin çoğunun son derece nadirdir ve yaşanması zordur. Bu da onların memeli parçaları arasında neredeyse efsanevi bir statü kazanır" dedi.Araştırma kapsamında bulunan 48 canlının yeni tür olup olmadığının anlaşılması için analizlerin deva ettiğini belirten uzman, araştırmaları oldukça heyecanlandıran ayakları perdeli, yüzebilen amfibik fare keşfetmenin 'şok edici ve heyecan verici' olduğunu söyledi.Keşfedilen canlılar arasında, karada uzun süre hayatta kalabilen bataklık yılan balığı türü ve bombeli burnu olan zırhlı yayın balığı da bulunuyor. Yapılan araştırmada ayrıca 2 binden fazla yaban hayatı ve bitki türü kaydedildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/madagaskarda-7-yeni-kurbaga-turu-kesfedildi-cikardiklari-sesten-dolayi-yildiz-gemisi-kaptanlarinin-1089339382.html
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peru amazonları keşif, 27 yeni hayvan türü, amazon ormanları araştırma,
peru amazonları keşif, 27 yeni hayvan türü, amazon ormanları araştırma,

Amazon'un derinliklerinde keşif: Peru'da 27 yeni tür keşfedildi

17:38 21.12.2024
© Fotoğraf : PixabayAmazon ormanları
Amazon ormanları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
© Fotoğraf : Pixabay
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Peru Amazonları'nda yapılan bir keşif gezisi, ayakları perdeli amfibik fareden, nadir balık türlerine kadar 27 yeni hayvan türünü gün yüzüne çıkardı. Bu buluş, biyolojik çeşitliliğin korunması için büyük bir adım olarak kabul ediliyor.
Peru Amazonları'nda yapılan araştırmalar sonucu 27 yeni hayvan türü keşfedildi. Peru'nun Alto-Mayo bölgesindeki Amazon ormanlarına Haziran-Temmuz 2022'de gerçekleştirilen gezilerde çeşitli çalışmalar gerçekleştiren araştırmacılar bölgede, 4 memeli, 8 balık, 3 amfibi ve 10 kelebek dahil 27 yeni tür keşfettiklerini söyledi.
ABD merkezli kar amacı gütmeyen 'Conservation International' araştırmacıları tarafından yapılan keşifi anlatan uzmanlardan Trond Larsen, "Bu türlerin çoğunun son derece nadirdir ve yaşanması zordur. Bu da onların memeli parçaları arasında neredeyse efsanevi bir statü kazanır" dedi.
Araştırma kapsamında bulunan 48 canlının yeni tür olup olmadığının anlaşılması için analizlerin deva ettiğini belirten uzman, araştırmaları oldukça heyecanlandıran ayakları perdeli, yüzebilen amfibik fare keşfetmenin 'şok edici ve heyecan verici' olduğunu söyledi.
Keşfedilen canlılar arasında, karada uzun süre hayatta kalabilen bataklık yılan balığı türü ve bombeli burnu olan zırhlı yayın balığı da bulunuyor. Yapılan araştırmada ayrıca 2 binden fazla yaban hayatı ve bitki türü kaydedildiği bildirildi.
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