https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/gazeteci-ozlem-gurses-gozaltina-alindi-1091832126.html

Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı

Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Gazeteci Özlem Gürses, sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında kullandığı sözler dolayısıyla 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

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Gazeteci Özlem Gürses'in 'devletin kurum ve organlarını aşağılama' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan hakkında soruşturma başlatılan soruşturma sebebiyle gözaltına alındığı belirtildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Gürses'in YouTube'da 'TV OZ' kanalındaki yayınında kullandığı, "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO, Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu diyeyim. Kürtlerin kontrol ettiği bazı bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş durumda" cümleleri sebebiyle gözaltına alındığı belirtildi.Gürses'in bu sözleriyle TSK'yı işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği vurgulanan açıklamada, şüpheli hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Açıklamada, Gürses'in soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/disisleri-bakani-fidan-almanya-disisleri-bakani-baerbock-ile-gorustu-ukraynada-muzakere-surecini-1091831329.html

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