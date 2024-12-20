https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/gazeteci-ozlem-gurses-gozaltina-alindi-1091832126.html
Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı
Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Özlem Gürses, sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında kullandığı sözler dolayısıyla 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T21:18+0300
2024-12-20T21:18+0300
2024-12-20T21:58+0300
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Gazeteci Özlem Gürses'in 'devletin kurum ve organlarını aşağılama' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan hakkında soruşturma başlatılan soruşturma sebebiyle gözaltına alındığı belirtildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Gürses'in YouTube'da 'TV OZ' kanalındaki yayınında kullandığı, "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO, Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu diyeyim. Kürtlerin kontrol ettiği bazı bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş durumda" cümleleri sebebiyle gözaltına alındığı belirtildi.Gürses'in bu sözleriyle TSK'yı işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği vurgulanan açıklamada, şüpheli hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Açıklamada, Gürses'in soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/disisleri-bakani-fidan-almanya-disisleri-bakani-baerbock-ile-gorustu-ukraynada-muzakere-surecini-1091831329.html
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gazeteci özlem gürses gözaltına alındı, özlem gürses gözaltı, gazeteci özlem gürses gözaltı
gazeteci özlem gürses gözaltına alındı, özlem gürses gözaltı, gazeteci özlem gürses gözaltı
Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı
21:18 20.12.2024 (güncellendi: 21:58 20.12.2024)
Gazeteci Özlem Gürses, sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında kullandığı sözler dolayısıyla 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan hakkında re'sen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Gazeteci Özlem Gürses'in 'devletin kurum ve organlarını aşağılama' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan hakkında soruşturma başlatılan soruşturma sebebiyle gözaltına alındığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Gürses'in YouTube'da 'TV OZ' kanalındaki yayınında kullandığı, "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO, Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu diyeyim. Kürtlerin kontrol ettiği bazı bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş durumda" cümleleri sebebiyle gözaltına alındığı belirtildi.
Gürses'in bu sözleriyle TSK'yı işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği vurgulanan açıklamada, şüpheli hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Gürses'in soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.