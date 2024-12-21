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Fenerbahçe'de kritik süreç: Teknik Direktör Mourinho İstanbul'dan ayrıldı
Fenerbahçe'de kritik süreç: Teknik Direktör Mourinho İstanbul'dan ayrıldı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olmak için yurtdışına gidiyor. Eleştirilerin odağındaki Mourinho, takıma bir... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T15:04+0300
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spor
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fenerbahçe
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istanbul
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Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yurtdışında ameliyat olmaya karar verdi. Son dönemde Süper Lig performansıyla eleştirilerin odağında olan Mourinho, İstanbul’dan ayrılmadan önce takıma bir hafta izin verdi.Eyüpspor beraberliğinin ardından ayrılıkSarı-lacivertliler, son olarak Süper Lig’de Eyüpspor ile oynadıkları maçtan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuç, takım ve teknik direktör Mourinho üzerinde eleştirileri artırırken, tecrübeli teknik adamın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle bir süre takımın başında olmayacağı öğrenildi.Takımda i̇zin dönemi başladıMourinho'nun ameliyatı için İstanbul’dan ayrılmasından önce, Fenerbahçe oyuncularına bir hafta izin verildi. Bu süreçte bazı yabancı oyuncular, İstanbul’dan ayrılarak ülkelerine gitti. Takım, izin dönüşünde Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.Mourinho’nun dönüşü merakla bekleniyorYağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Mourinho’nun tedavi sürecinin ardından takıma ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor. Teknik ekibin geri dönüş tarihi konusunda detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.Fenerbahçe’de gözler Hatayspor maçına çevrildiTeknik direktörlerinden yoksun kalacak olan Fenerbahçe, sezonun kritik döneminde zorlu bir Hatayspor mücadelesine hazırlanacak. Bu süreçte Mourinho’nun yokluğu, takımın performansı üzerinde etkili olabilir.
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Fenerbahçe'de kritik süreç: Teknik Direktör Mourinho İstanbul'dan ayrıldı

15:04 21.12.2024
© AA / Serhat ÇağdaşFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
© AA / Serhat Çağdaş
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olmak için yurtdışına gidiyor. Eleştirilerin odağındaki Mourinho, takıma bir hafta izin vererek İstanbul'dan ayrıldı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yurtdışında ameliyat olmaya karar verdi. Son dönemde Süper Lig performansıyla eleştirilerin odağında olan Mourinho, İstanbul’dan ayrılmadan önce takıma bir hafta izin verdi.

Eyüpspor beraberliğinin ardından ayrılık

Sarı-lacivertliler, son olarak Süper Lig’de Eyüpspor ile oynadıkları maçtan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuç, takım ve teknik direktör Mourinho üzerinde eleştirileri artırırken, tecrübeli teknik adamın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle bir süre takımın başında olmayacağı öğrenildi.

Takımda i̇zin dönemi başladı

Mourinho'nun ameliyatı için İstanbul’dan ayrılmasından önce, Fenerbahçe oyuncularına bir hafta izin verildi. Bu süreçte bazı yabancı oyuncular, İstanbul’dan ayrılarak ülkelerine gitti. Takım, izin dönüşünde Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Mourinho’nun dönüşü merakla bekleniyor

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Mourinho’nun tedavi sürecinin ardından takıma ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor. Teknik ekibin geri dönüş tarihi konusunda detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

Fenerbahçe’de gözler Hatayspor maçına çevrildi

Teknik direktörlerinden yoksun kalacak olan Fenerbahçe, sezonun kritik döneminde zorlu bir Hatayspor mücadelesine hazırlanacak. Bu süreçte Mourinho’nun yokluğu, takımın performansı üzerinde etkili olabilir.
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