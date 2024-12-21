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Antalyaspor'un yıldızı Van de Streek'ten güvenlik görevlisine sürpriz: Şutuyla taburesini kırmıştı, yenisini hediye etti
Antalyaspor'un yıldızı Van de Streek'ten güvenlik görevlisine sürpriz: Şutuyla taburesini kırmıştı, yenisini hediye etti
Sputnik Türkiye
Onvo Antalyaspor’un Hollandalı yıldızı Van de Streek, Bellona Kayserispor maçında şutuyla taburesini kırdığı güvenlik görevlisi Hünkaş Ergin’le buluştu... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
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Onvo Antalyaspor’un orta saha oyuncusu Sander Van de Streek, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Bellona Kayserispor ile oynanan maçta şutuyla kırdığı taburenin sahibi güvenlik görevlisi Hünkaş Ergin ile bir araya geldi. Antalyaspor yönetimi, bu anlamlı buluşmayı sosyal medyadan “Büyük buluşma gerçekleşti” başlığıyla duyurdu.Sosyal medyada gülümseten paylaşımAntalyaspor kulübü, buluşmayı “Kırılan sadece taburelerimiz olsun” mesajıyla duyururken, sosyal medyada bir klip paylaştı. Klipte, Hünkaş Ergin’in maç sırasında Van de Streek’in sert şutunun taburesine isabet etmesiyle yere düştüğü anlar yer aldı. Videoda ayrıca Hollandalı futbolcunun, kulüp tesislerinde yeni bir taburede oturarak Ergin’i beklemesi de gösterildi.Van de Streek’ten anlamlı hediyeBuluşma sırasında Van de Streek, Hünkaş Ergin’e üzerinde “Van de Streek” yazılı ve “22” numaralı Antalyaspor formasının yanı sıra yeni bir tabure hediye etti. Güvenlik görevlisi Ergin, bir elinde yeni taburesi, diğer omzunda Antalyaspor formasıyla tesislerden ayrılırken, kırmızı-beyazlı kulübün bu jesti sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Antalyaspor’dan tebessüm ettiren organizasyonAntalyaspor’un paylaştığı klipte, Ergin’in gülen yüzü ve yaşanan tatlı anlar öne çıktı. Kulüp yetkilileri, bu jestle sadece saha içinde değil, saha dışında da insan odaklı bir yaklaşım sergilediklerini vurguladı.Van de Streek’in davranışı, sporun birleştirici gücünü ve centilmenlik ruhunu bir kez daha ortaya koyarken, bu unutulmaz anlar taraftarların beğenisini kazandı.
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van de streek şut tabure kırdı, antalyaspor van de streek, kırılan tabure güvenlik görevlisi, van de streek hediye tabure, van de streek antalyaspor forması, antalyaspor kayserispor maçı, kırılan tabure buluşma, kırılan sadece taburelerimiz olsun, van de streek güvenlik görevlisiyle buluştu, van de streek şut taburesini kırdı, antalyaspor sosyal medya paylaşımı, hünkaş ergin tabure olayı, antalyaspor tebessüm ettiren klip, van de streek tabure jesti, antalyaspor oyuncusundan anlamlı jest, antalyaspor hollandalı futbolcu, bellona kayserispor maçında yaşananlar, van de streek kırılan tabure, kırılan tabure sosyal medya

Antalyaspor'un yıldızı Van de Streek'ten güvenlik görevlisine sürpriz: Şutuyla taburesini kırmıştı, yenisini hediye etti

12:29 21.12.2024
© FotoğrafAntalyaspor'un yıldızı Van de Streek'ten güvenlik görevlisine sürpriz: Şutuyla taburesini kırmıştı, yenisini hediye etti
Antalyaspor'un yıldızı Van de Streek'ten güvenlik görevlisine sürpriz: Şutuyla taburesini kırmıştı, yenisini hediye etti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
© Fotoğraf
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Onvo Antalyaspor’un Hollandalı yıldızı Van de Streek, Bellona Kayserispor maçında şutuyla taburesini kırdığı güvenlik görevlisi Hünkaş Ergin’le buluştu. “Kırılan sadece taburelerimiz olsun” mesajıyla duyurulan bu anlamlı buluşma, tebessüm ettiren anlara sahne oldu.
Onvo Antalyaspor’un orta saha oyuncusu Sander Van de Streek, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Bellona Kayserispor ile oynanan maçta şutuyla kırdığı taburenin sahibi güvenlik görevlisi Hünkaş Ergin ile bir araya geldi. Antalyaspor yönetimi, bu anlamlı buluşmayı sosyal medyadan “Büyük buluşma gerçekleşti” başlığıyla duyurdu.

Sosyal medyada gülümseten paylaşım

Antalyaspor kulübü, buluşmayı “Kırılan sadece taburelerimiz olsun” mesajıyla duyururken, sosyal medyada bir klip paylaştı. Klipte, Hünkaş Ergin’in maç sırasında Van de Streek’in sert şutunun taburesine isabet etmesiyle yere düştüğü anlar yer aldı. Videoda ayrıca Hollandalı futbolcunun, kulüp tesislerinde yeni bir taburede oturarak Ergin’i beklemesi de gösterildi.

Van de Streek’ten anlamlı hediye

Buluşma sırasında Van de Streek, Hünkaş Ergin’e üzerinde “Van de Streek” yazılı ve “22” numaralı Antalyaspor formasının yanı sıra yeni bir tabure hediye etti. Güvenlik görevlisi Ergin, bir elinde yeni taburesi, diğer omzunda Antalyaspor formasıyla tesislerden ayrılırken, kırmızı-beyazlı kulübün bu jesti sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Antalyaspor’dan tebessüm ettiren organizasyon

Antalyaspor’un paylaştığı klipte, Ergin’in gülen yüzü ve yaşanan tatlı anlar öne çıktı. Kulüp yetkilileri, bu jestle sadece saha içinde değil, saha dışında da insan odaklı bir yaklaşım sergilediklerini vurguladı.
Van de Streek’in davranışı, sporun birleştirici gücünü ve centilmenlik ruhunu bir kez daha ortaya koyarken, bu unutulmaz anlar taraftarların beğenisini kazandı.
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