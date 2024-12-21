https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/antalyasporun-yildizi-van-de-streekten-guvenlik-gorevlisine-surpriz-sutuyla-taburesini-kirmisti-1091841170.html

Antalyaspor'un yıldızı Van de Streek'ten güvenlik görevlisine sürpriz: Şutuyla taburesini kırmıştı, yenisini hediye etti

Antalyaspor'un yıldızı Van de Streek'ten güvenlik görevlisine sürpriz: Şutuyla taburesini kırmıştı, yenisini hediye etti

Sputnik Türkiye

Onvo Antalyaspor’un Hollandalı yıldızı Van de Streek, Bellona Kayserispor maçında şutuyla taburesini kırdığı güvenlik görevlisi Hünkaş Ergin’le buluştu... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T12:29+0300

2024-12-21T12:29+0300

2024-12-21T12:29+0300

spor

antalyaspor

tabure

futbol

şut

antalya

güvenlik

güvenlik görevlisi

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Onvo Antalyaspor’un orta saha oyuncusu Sander Van de Streek, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Bellona Kayserispor ile oynanan maçta şutuyla kırdığı taburenin sahibi güvenlik görevlisi Hünkaş Ergin ile bir araya geldi. Antalyaspor yönetimi, bu anlamlı buluşmayı sosyal medyadan “Büyük buluşma gerçekleşti” başlığıyla duyurdu.Sosyal medyada gülümseten paylaşımAntalyaspor kulübü, buluşmayı “Kırılan sadece taburelerimiz olsun” mesajıyla duyururken, sosyal medyada bir klip paylaştı. Klipte, Hünkaş Ergin’in maç sırasında Van de Streek’in sert şutunun taburesine isabet etmesiyle yere düştüğü anlar yer aldı. Videoda ayrıca Hollandalı futbolcunun, kulüp tesislerinde yeni bir taburede oturarak Ergin’i beklemesi de gösterildi.Van de Streek’ten anlamlı hediyeBuluşma sırasında Van de Streek, Hünkaş Ergin’e üzerinde “Van de Streek” yazılı ve “22” numaralı Antalyaspor formasının yanı sıra yeni bir tabure hediye etti. Güvenlik görevlisi Ergin, bir elinde yeni taburesi, diğer omzunda Antalyaspor formasıyla tesislerden ayrılırken, kırmızı-beyazlı kulübün bu jesti sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Antalyaspor’dan tebessüm ettiren organizasyonAntalyaspor’un paylaştığı klipte, Ergin’in gülen yüzü ve yaşanan tatlı anlar öne çıktı. Kulüp yetkilileri, bu jestle sadece saha içinde değil, saha dışında da insan odaklı bir yaklaşım sergilediklerini vurguladı.Van de Streek’in davranışı, sporun birleştirici gücünü ve centilmenlik ruhunu bir kez daha ortaya koyarken, bu unutulmaz anlar taraftarların beğenisini kazandı.

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