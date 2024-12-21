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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/evini-kiralamak-isteyenler-dikkat-1-ocakta-zorunlu-hale-gelecek-1091843373.html
Evini kiralamak isteyenler dikkat: Elektronik İlan Doğrulama Sistemi 1 Ocak'ta zorunlu hale gelecek
Evini kiralamak isteyenler dikkat: Elektronik İlan Doğrulama Sistemi 1 Ocak'ta zorunlu hale gelecek
Sputnik Türkiye
1 Ocak'ta kiralık konutlar için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi zorunlu hale geliyor. Emlak danışmanları, bu sistemin satılıklar için de geçerli olmasını... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T13:06+0300
2024-12-21T13:07+0300
ekonomi
hacı ali taylan
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Evini kiraya vermek isteyen ev sahipleri için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi 1 Ocak 2025'te zorunlu hale geliyor. Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan düzenlemenin satılık konutlar için de hayata geçmesini istediklerini belirtti. Peki 'Elektronik İlan Doğrulama Sistemi' nasıl işleyecek? Ev sahipleri bu sisteme nasıl kayıt olacak? Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne nasıl kayıt olunur?Buna göre, konutlarını kiraya verecekler, e-Devlet'te kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek. Düzenlemenin uygulanmaya başlamasıyla yetki belgesiz emlak işletmeleri, portallar üzerinden kiralık ilan girişi yapamayacak.Sektör hazırlıklarını yaptı bekliyorTürkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, düzenlemenin daha önce hem kiralık hem satılık ilanlar için hazırlandığını ancak sonrasında sadece kiralık ilanlar olarak revize edildiğini belirterek, "Eylülde düzenleme uygulanmaya başlanmıştı. Ticaret Bakanlığımızın hazırlığı doğrultusunda EİDS sektöre son derece ciddi düzen getiriyor. Biz de federasyon olarak bugüne kadar emlakçılarımıza gerekli eğitimleri verdik." dedi.Taylan, uygulamanın pilot bölge olarak Bolu ve Manisa'da 1 Kasım'dan itibaren zorunlu uygulanmaya başladığına dikkati çekerek, her iki ildeki sektör temsilcilerinin de düzenlemeden memnun kaldığını bildirdi.Sahtekarların önüne geçilecekBakanlığın aldığı kararla 1 Ocak 2025'te tamamen zorunlu olması planlanan düzenlemeye satılık konut ilanlarının dahil edilmediğini anımsatan Taylan, "Eylülden bugüne kadar sistemde ufak tefek aksaklıklar oldu fakat Bakanlığımız bunların hepsini düzeltti. Sistemin ne zaman tamamen zorunlu olacağını bilmiyoruz ama sektör olarak hazırlıklarımızı yaptık ve bekliyoruz." diye konuştu.Taylan, sistemin dolandırıcılığın ve sahtekarlığın önüne geçilmesi açısından önemli bir adım olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
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Evini kiralamak isteyenler dikkat: Elektronik İlan Doğrulama Sistemi 1 Ocak'ta zorunlu hale gelecek

13:06 21.12.2024 (güncellendi: 13:07 21.12.2024)
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1 Ocak'ta kiralık konutlar için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi zorunlu hale geliyor. Emlak danışmanları, bu sistemin satılıklar için de geçerli olmasını bekliyor. Evini kiralamak isteyenler ne yapmalı? Hangi adımları uygulamaları gerekiyor?
Evini kiraya vermek isteyen ev sahipleri için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi 1 Ocak 2025'te zorunlu hale geliyor. Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan düzenlemenin satılık konutlar için de hayata geçmesini istediklerini belirtti. Peki 'Elektronik İlan Doğrulama Sistemi' nasıl işleyecek? Ev sahipleri bu sisteme nasıl kayıt olacak?

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne nasıl kayıt olunur?

Buna göre, konutlarını kiraya verecekler, e-Devlet'te kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek. Düzenlemenin uygulanmaya başlamasıyla yetki belgesiz emlak işletmeleri, portallar üzerinden kiralık ilan girişi yapamayacak.

Sektör hazırlıklarını yaptı bekliyor

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, düzenlemenin daha önce hem kiralık hem satılık ilanlar için hazırlandığını ancak sonrasında sadece kiralık ilanlar olarak revize edildiğini belirterek, "Eylülde düzenleme uygulanmaya başlanmıştı. Ticaret Bakanlığımızın hazırlığı doğrultusunda EİDS sektöre son derece ciddi düzen getiriyor. Biz de federasyon olarak bugüne kadar emlakçılarımıza gerekli eğitimleri verdik." dedi.
Taylan, uygulamanın pilot bölge olarak Bolu ve Manisa'da 1 Kasım'dan itibaren zorunlu uygulanmaya başladığına dikkati çekerek, her iki ildeki sektör temsilcilerinin de düzenlemeden memnun kaldığını bildirdi.

Sahtekarların önüne geçilecek

Bakanlığın aldığı kararla 1 Ocak 2025'te tamamen zorunlu olması planlanan düzenlemeye satılık konut ilanlarının dahil edilmediğini anımsatan Taylan, "Eylülden bugüne kadar sistemde ufak tefek aksaklıklar oldu fakat Bakanlığımız bunların hepsini düzeltti. Sistemin ne zaman tamamen zorunlu olacağını bilmiyoruz ama sektör olarak hazırlıklarımızı yaptık ve bekliyoruz." diye konuştu.
Taylan, sistemin dolandırıcılığın ve sahtekarlığın önüne geçilmesi açısından önemli bir adım olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bakanlığımız böyle ihtiyaç gördü ve düzenlemeyi şu an yalnızca kiralık ilanlarla sınırlı tuttu. Sistem sektörü çok ciddi anlamda düzene sokacak, kaçak, ayakçı dediğimiz yetkisiz emlakçıları ortadan kaldıracak. Suriye'den acil satılık gibi birçok ilan görmeye başladık. Bu ilanların çoğu da gerçekçi değil. Düzenleme bu sahtekarlıkların da önüne geçilebilecek. Bakanlığımızın, düzenlemeyi sadece kiralık ilanları için değil satılıklar için de zorunlu hale getirmesinin hem tüketiciyi hem sektör temsilcilerini ciddi anlamda rahatlatacağını düşünüyorum."
bina - konut - deprem - ev - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
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Cezadan kurtulmak için yeni yol buldular: Emlak ilanlarında ‘sil-ekle' yöntemi
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