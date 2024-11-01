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Cezadan kurtulmak için yeni yol buldular: Emlak ilanlarında ‘sil-ekle' yöntemi
Cezadan kurtulmak için yeni yol buldular: Emlak ilanlarında ‘sil-ekle' yöntemi
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Denetim ve cezalar artınca bazı emlakçılar fiyat artışı yapmanın yeni yöntemini buldu. Mevcut ilan üzerinden artış yaptığı zaman Bakanlığa yakalanacaklarını... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T10:15+0300
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Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan emlakçılara ceza kesileceğini açıklamasının ardından sektörde yeni bir yöntem geliştirildi. Aynı ilan üzerinde fiyat değişikliği yapmaktan kaçınan emlakçılar, ilanı silip, aynı evi yüksek fiyatla yeniden sisteme yüklüyor.Hürriyet'in haberine göre, emlak ilanlarında ‘sil-yeniden ekle’ modelinin son haftalarda sıkça uygulandığını dile getiren Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, “Aynı ilan üzerinden fiyat artışı yapılınca yakalanma olasılığı çok yüksek, o yüzden silip yeniden eklemeyi seçiyorlar. Hatta ilan fotoğrafları aynı olursa da yakalanacakları için onu da değiştiriyorlar. Ama burada unutulmaması gereken nokta şu; Evin değerini emlakçı değil ev sahibi belirliyor. Fırsatçılık yapıp gerçek dışı fiyat artışı yapan emlak ofisi varsa elbette ceza alsın. Ama o fiyatı talep eden ev sahibine de aynı ceza uygulansın” diye konuştu.Emlak ilanlarında yeni dönem: 1 Ocak'ta zorunluÖte yandan emlak ilanlarında yeni dönem 1 Ocak’ta başlayacak. 15 Eylül’den itibaren uygulamaya konulan ve 1 Ocak 2025 tarihinde zorunlu hale gelecek olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nde (EİDS) emlak işletmelerinin ilan girebilmesi için taşınmaz ticareti yetki belgesi sahibi olması gerekecek ve taşınmaz sahibince e-Devlet üzerinden emlakçının yetkilendirilmiş olması zorunlu olacak.Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer şu ifadeleri kullandı:
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emlak, ilan, konut, konut fiyatları
emlak, ilan, konut, konut fiyatları

Cezadan kurtulmak için yeni yol buldular: Emlak ilanlarında ‘sil-ekle' yöntemi

10:15 01.11.2024
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW104994bina - konut - deprem - ev
bina - konut - deprem - ev - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW104994
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Denetim ve cezalar artınca bazı emlakçılar fiyat artışı yapmanın yeni yöntemini buldu. Mevcut ilan üzerinden artış yaptığı zaman Bakanlığa yakalanacaklarını bilen emlakçılar, yayında olan ilanları siliyor, yeni fiyatla yeni bir ilan girişi yapıyor.
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan emlakçılara ceza kesileceğini açıklamasının ardından sektörde yeni bir yöntem geliştirildi. Aynı ilan üzerinde fiyat değişikliği yapmaktan kaçınan emlakçılar, ilanı silip, aynı evi yüksek fiyatla yeniden sisteme yüklüyor.
Hürriyet'in haberine göre, emlak ilanlarında ‘sil-yeniden ekle’ modelinin son haftalarda sıkça uygulandığını dile getiren Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, “Aynı ilan üzerinden fiyat artışı yapılınca yakalanma olasılığı çok yüksek, o yüzden silip yeniden eklemeyi seçiyorlar. Hatta ilan fotoğrafları aynı olursa da yakalanacakları için onu da değiştiriyorlar. Ama burada unutulmaması gereken nokta şu; Evin değerini emlakçı değil ev sahibi belirliyor. Fırsatçılık yapıp gerçek dışı fiyat artışı yapan emlak ofisi varsa elbette ceza alsın. Ama o fiyatı talep eden ev sahibine de aynı ceza uygulansın” diye konuştu.

Emlak ilanlarında yeni dönem: 1 Ocak'ta zorunlu

Öte yandan emlak ilanlarında yeni dönem 1 Ocak’ta başlayacak. 15 Eylül’den itibaren uygulamaya konulan ve 1 Ocak 2025 tarihinde zorunlu hale gelecek olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nde (EİDS) emlak işletmelerinin ilan girebilmesi için taşınmaz ticareti yetki belgesi sahibi olması gerekecek ve taşınmaz sahibince e-Devlet üzerinden emlakçının yetkilendirilmiş olması zorunlu olacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer şu ifadeleri kullandı:
“Gayrimenkul sektöründe son dönemde yaşanan gerçeklikten uzak spekülatif fiyat artışları sonucu oluşan tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek üzere bakanlığımızca çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığımızca, ilan platformlarında yer alan konut ilanları ile ilgili olarak rutin şekilde veriler alınmaktadır. Söz konusu ilanlarda, ekonomik anlamda izah edilemeyen manipülatif fiyat artışlarının -bir başka deyişle kısa bir zaman diliminde yüzdesel olarak yüksek oranlı fiyat değişimlerinin- olup olmadığı titizlikle incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme yapılırken ilana konu taşınmazın vasfında ve özelliklerinde fiyat artışına yol açabilecek bir değişikliğin olup olmadığı da göz önüne alınmaktadır. Yapılan inceleme ve değerlen-dirmelerimiz neticesinde, vatandaş mağduriyetine yol açtığı ve haksız ticari uygulama niteliği taşıdığı tespit edilen ilanlara aracılık edenlere ise idari para cezası uygulanmaktadır.”
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