https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/cezadan-kurtulmak-icin-yeni-yol-buldular-emlak-ilanlarinda-sil-ekle-yontemi-1089914380.html

Cezadan kurtulmak için yeni yol buldular: Emlak ilanlarında ‘sil-ekle' yöntemi

Cezadan kurtulmak için yeni yol buldular: Emlak ilanlarında ‘sil-ekle' yöntemi

Sputnik Türkiye

Denetim ve cezalar artınca bazı emlakçılar fiyat artışı yapmanın yeni yöntemini buldu. Mevcut ilan üzerinden artış yaptığı zaman Bakanlığa yakalanacaklarını... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T10:15+0300

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Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan emlakçılara ceza kesileceğini açıklamasının ardından sektörde yeni bir yöntem geliştirildi. Aynı ilan üzerinde fiyat değişikliği yapmaktan kaçınan emlakçılar, ilanı silip, aynı evi yüksek fiyatla yeniden sisteme yüklüyor.Hürriyet'in haberine göre, emlak ilanlarında ‘sil-yeniden ekle’ modelinin son haftalarda sıkça uygulandığını dile getiren Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, “Aynı ilan üzerinden fiyat artışı yapılınca yakalanma olasılığı çok yüksek, o yüzden silip yeniden eklemeyi seçiyorlar. Hatta ilan fotoğrafları aynı olursa da yakalanacakları için onu da değiştiriyorlar. Ama burada unutulmaması gereken nokta şu; Evin değerini emlakçı değil ev sahibi belirliyor. Fırsatçılık yapıp gerçek dışı fiyat artışı yapan emlak ofisi varsa elbette ceza alsın. Ama o fiyatı talep eden ev sahibine de aynı ceza uygulansın” diye konuştu.Emlak ilanlarında yeni dönem: 1 Ocak'ta zorunluÖte yandan emlak ilanlarında yeni dönem 1 Ocak’ta başlayacak. 15 Eylül’den itibaren uygulamaya konulan ve 1 Ocak 2025 tarihinde zorunlu hale gelecek olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nde (EİDS) emlak işletmelerinin ilan girebilmesi için taşınmaz ticareti yetki belgesi sahibi olması gerekecek ve taşınmaz sahibince e-Devlet üzerinden emlakçının yetkilendirilmiş olması zorunlu olacak.Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer şu ifadeleri kullandı:

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