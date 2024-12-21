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Artvin'de heyelan: 6 köye erişim kesildi, acil müdahale başladı
Artvin'de heyelan: 6 köye erişim kesildi, acil müdahale başladı
Sputnik Türkiye
Artvin’in Ardanuç ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 6 köyün bağlantısını sağlayan grup yolu ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
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Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı 6 köyün ulaşımını sağlayan grup yolu, sabah saatlerinde meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak yığınları, Avcılar, Akarsu, Gümüşhane, Okumuşlar, Derinköy ve Ağıllar köylerine giden yolu geçilmez hale getirdi.Yoğun kar ve yağmur heyelanı tetiklediHeyelanın yoğun kar yağışı ve yağmurun etkisiyle oluştuğu belirtildi. Bölgede yağışların devam etmesi, toprak kaymalarını artırırken, vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılar yapıldı. Yolun kapalı olduğunu fark eden köylüler, durumu yetkililere bildirdi.Çalışmalar hızla başladıHeyelan haberinin alınmasının ardından bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle kaya ve toprak yığınlarını temizleme çalışmaları başlatıldı. Ekipler, yolu en kısa sürede yeniden ulaşıma açmayı hedefliyor.Yetkililerden heyelan uyarısıYetkililer, devam eden yoğun kar ve yağışlar nedeniyle heyelan riskinin sürdüğünü belirterek, vatandaşların dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu. Yol temizleme çalışmalarının ardından ulaşımın yeniden normale döneceği ifade edildi.Bölge halkı tedbirli olmalıHeyelan tehlikesi yaşayan köylere yardım ve destek için ek önlemler alınırken, ekiplerin çalışmaları 24 saat aralıksız sürecek. Vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmaması ve güvenlik uyarılarını dikkate alması istendi.Son durumBölgedeki yol temizleme çalışmaları devam ederken, dev kaya parçalarının kaldırılması için ağır iş makineleri kullanılıyor. Yolun kısa sürede açılması ve köylere ulaşımın yeniden sağlanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/erzurum-palandoken-kayak-merkezinde-cig-meydana-geldi-cok-sayida-ekip-olay-yerine-sevk-edildi-1091838152.html
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Artvin'de heyelan: 6 köye erişim kesildi, acil müdahale başladı

12:39 21.12.2024 (güncellendi: 13:34 21.12.2024)
© İHAMeksika’da heyelan: Chicumtantic kasabasına giden yol kapandı
Meksika’da heyelan: Chicumtantic kasabasına giden yol kapandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
© İHA
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Artvin’in Ardanuç ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 6 köyün bağlantısını sağlayan grup yolu ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve toprak kütleleri yolun kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı 6 köyün ulaşımını sağlayan grup yolu, sabah saatlerinde meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak yığınları, Avcılar, Akarsu, Gümüşhane, Okumuşlar, Derinköy ve Ağıllar köylerine giden yolu geçilmez hale getirdi.

Yoğun kar ve yağmur heyelanı tetikledi

Heyelanın yoğun kar yağışı ve yağmurun etkisiyle oluştuğu belirtildi. Bölgede yağışların devam etmesi, toprak kaymalarını artırırken, vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılar yapıldı. Yolun kapalı olduğunu fark eden köylüler, durumu yetkililere bildirdi.

Çalışmalar hızla başladı

Heyelan haberinin alınmasının ardından bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle kaya ve toprak yığınlarını temizleme çalışmaları başlatıldı. Ekipler, yolu en kısa sürede yeniden ulaşıma açmayı hedefliyor.

Yetkililerden heyelan uyarısı

Yetkililer, devam eden yoğun kar ve yağışlar nedeniyle heyelan riskinin sürdüğünü belirterek, vatandaşların dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu. Yol temizleme çalışmalarının ardından ulaşımın yeniden normale döneceği ifade edildi.

Bölge halkı tedbirli olmalı

Heyelan tehlikesi yaşayan köylere yardım ve destek için ek önlemler alınırken, ekiplerin çalışmaları 24 saat aralıksız sürecek. Vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmaması ve güvenlik uyarılarını dikkate alması istendi.

Son durum

Bölgedeki yol temizleme çalışmaları devam ederken, dev kaya parçalarının kaldırılması için ağır iş makineleri kullanılıyor. Yolun kısa sürede açılması ve köylere ulaşımın yeniden sağlanması bekleniyor.
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