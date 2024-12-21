https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/daltonlar-cetesine-operasyon-chp-antalya-il-baskan-yardimcisi-da-gozaltinda-1091846724.html

Daltonlar Çetesi'ne operasyon: CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı da gözaltında

Daltonlar Çetesi'ne operasyon: CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı da gözaltında

Sputnik Türkiye

Antalya'da Daltonlar Çetesi'ne yönelik operasyonda aralarında CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı A.A'nın da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T13:41+0300

2024-12-21T13:41+0300

2024-12-21T13:41+0300

türkiye

antalya

chp

cumhuriyet başsavcılığı

daltonlar çetesi

gözaltı

operasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/19/1060373587_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_839538d4ecbcdfc3cc0faeedefd1b36a.jpg

Antalya Şirinyalı Mahallesi'nde bir güzellik merkezinin kurşunlanmasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu şüphelilere araç ve silah temin ettiği iddiasıyla CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı A.A.'nın da bulunduğu yedi kişi gözaltına alındı. Örgüt yöneticilerinin talimatıyla hareket ettilerKurşunlama olayının şüphelilerinin A.P. (19), A.A. (18) ve B.B. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yaşadığı Döşemealtı ilçesindeki bir villaya düzenlenen operasyonda A.P. ve A.A. gözaltına alındı, şüpheli B.B. ise evde bulunamadı. Villada yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ile 139 fişek, 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Soruşturma kapsamında, iş yeri kurşunlama olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli A.P'yi, örgüt yöneticilerinin talimatı doğrultusunda olay yerine götüren ve eylemde birlikte hareket ettiği öne sürülen korsan taksi sürücüsü K.B.K. (23) ve aynı araçta eyleme giden M.U. (18) gözaltına alındı.K.B.K'nin emniyette verdiği ifadede A.P'yi olay yerine götürdüğünü kabul ettiği ve Muratpaşa ilçesindeki bir otomobil galerisini de kendisinin kurşunladığını itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli K.B.K'nin olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı da gözaltına alındıSoruşturmanın genişletilmesinin ardından Döşemealtı ilçesindeki villanın şüphelilere kiralanmasını sağlayan ve örgüt üyeleriyle irtibatı tespit edilen emlakçı S.D. (41) de gözaltına alındı.İki iş yerinin kurşunlanması olaylarında ele geçirilen tabanca ve şarjörleri iki erkeğin şüphelilere teslim ettiğinin belirlenmesi üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek, saha ve istihbarat çalışmaları yürütüldü. Çalışmalar sonucu şüphelilere araç ve silah temin ettiği iddiasıyla CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı A.A. (35) ve Y.Y. (28) operasyonla gözaltına alındı. A.A.'nın evinde yapılan aramada 100 tabanca fişeği, Y.Y.'nin evinde ise 21 tabanca fişeği bulundu. Antalya'daki eylemleri koordine ettiği tespit edilen O.Ş.'nin (34) ise arandığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/1089426684.html

türkiye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, chp, cumhuriyet başsavcılığı, daltonlar çetesi, gözaltı, operasyon