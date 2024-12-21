https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/cumhurbaskani-erdogan-cografyamizdaki-bin-yillik-varligimizin-her-ani-kesintisiz-bir-mucadeleyle-1091851155.html

CB Erdoğan: Özgür Özel milletimizi ve gençlerimizi eğlendiriyordu ama artık komik bile değil

CB Erdoğan: Özgür Özel milletimizi ve gençlerimizi eğlendiriyordu ama artık komik bile değil

Sputnik Türkiye

Partisinin Muğla il kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin yerli ve millilikten uzaklaştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Özel'in iç ve... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T15:43+0300

2024-12-21T15:43+0300

2024-12-21T16:15+0300

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

türkiye

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın her anı kesintisiz bir mücadeleyle geçmiştir. Nice medeniyetlerin doğduğu, yükseldiği ve battığı bu toprakları vatanımız kılmak için çok fedakarlık yaptık, çok ter döktük, çok kan akıttık" dedi. Erdoğan, 'CHP, millilikten ve yerlilikten daha fazla uzaklaşıyor" derken, "Sayın Özel'in iç ve dış politikada kırdığı potları üst üste koysak buradan Halep'e yol olur. İlk başta milletimizi ve gençlerimizi eğlendiriyordu artık komik bile değil" ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasının devamında da, "Türkiye gibi güçlü bir ülkenin ana muhalefet liderinin kendini bu duruma düşürmesi utandırıcıdır. Bizdeki muhalefet ne tutarlı ne politika geliştirme kabiliyetine sahip. Mevcut hallerinden gayet memnunlar. Aksi olsaydı bu yanlış üsluptan vazgeçip, milletin gönlünü kazanacak işlere yönelirlerdi." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle; Emre Yazgan için başsağlığı dilediKonuşmamın hemen başında Erzurum Palandöken Dağı'nda antrenman yaparken çığ düşmesi sonucu vefat eden milli sporcumuz Emre Yazgan evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Judo Genç Milli Takımımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Emre evladımızın kederli ailesine Rabbimden sabrı cemil niyaz ediyorum. Davamıza emek vermiş olup da bugün aramızda olmayan kardeşlerime Rabbimden rahmet diliyorum. Ak Parti'nin kuruluşundan beri bizi yalnız bırakmadınız. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum.Her anı kesintisiz bir mücadeleyle geçmiştirCoğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın her anı kesintisiz bir mücadeleyle geçmiştir. Nice medeniyetlerin doğduğu, yükseldiği ve battığı bu toprakları vatanımız kılmak için çok fedakarlık yaptık, çok ter döktük, çok kan akıttık. Dişimizle tırnağımızla elde ettiğimiz kazanımları korumak için gerektiğinde canımızı ortaya koymaktan çekinmedik. Tüm bu süreç içerisinde sadece dışarıdan gelen saldırıları göğüslemekle kalmadık, aynı zamanda içerdeki gaflet, dalalet hatta ihanet odaklarıyla da uğraştık.Tarihe baktığımızda Osmanlı'nın Avrupa içlerine doğru sürdürdüğü ilerleyişin her safhasında önce geriye dönüp arkasını sağlama alma ihtiyacı duyduğunu görüyoruz. Osmanlı'nın son dönemde asırlarca bir arada yaşadığımız kimi kesimlerin nasıl müstevlilerin kuklası haline dönüştüğüne şahit olduk.Mankurtların yol açtığı tahribatların bedelini ödedikCumhuriyet döneminde kendi ülkesinin potansiyeline, kendi halkını değerlerine düşman mankurtların yol açtığı tahribatların bedelini ödedik. Bugün de sırf kendi çıkarları uğruna insanımızın özgüvenini kırmaya, onu küresel siyasi ve sosyal saldırılar karşısında savunmasız bırakmaya çalışanlar var. En büyük caniler, insanların umudunu öldürenler veya buna teşebbüs edenlerdir. Yaşadığımız geçici sıkıntıları sanki dünya yıkılmış biz de altında kalmışız edasıyla anlatanların gayesi asla milletimizin derdiyle dertlenmek değildir. Bunların heybelerinde ülkenin ve milletin sorunlarıyla ilgili en küçük bir çözüm paketi yoktur. Daha önemlisi böyle bir niyetleri, gayretleri, hazırlıkları da bulunmuyor. Yıllardır milletin umudunu, enerjisini tüketenlerin bu ülkede dikilmiş tek bir ağaçları olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz.Yaptıkları hiçbir eser ve hizmet olmadığı halde kafaları karıştırmakta, kabadayılık taslamakta, kavga çıkarmakta maşallah pek mahirdirler. Halbuki siyaset sadece yıkmakla, sadece engellemekle, sadece içi boş nutuklarla, sadece kameralara şov yapmakla yürütülecek bir iş değildir. Ne diyor gönül sultanı? "Kamil insan odur ki, koya dünyada bir eser. Eseri olmayanın yerinde yeller eser."Kimlerin yerinde yerler estiğini herkes görüyorŞöyle dönüp ülkemizin son bir asrına baktığımızda kimlerin eserleriyle gönüllerde yaşadığını, kimlerin yerinde yeller estiğini herkes görüyor. Hadi bir asır çok diyelim. Son çeyrek asra bakalım. Türkiye’nin AK Parti’nin eser ve hizmet siyasetiyle demokrasi ve özgürlük reformlarıyla ülkemize nasıl çağ atlattığını kim inkar edebilir? Hayata geçirdiğimiz projelere en çok karşı çıkanlar, en çok takoz koyanlar şimdi bunlardan en fazla faydalananlardır.Hangi CHP diye bir soru geliyorMahalli idare düzeyinde yıllardır yönettikleri yerleri altyapısı ve üstyapısıyla nasıl geri bıraktıklarını buna karşılık imkanlarını nasıl yağmaladıklarını cümle alem biliyor. Üstelik son dönemde bu yağmaya bölücü terör örgütü ile irtibatını bir türlü kesmeyenleri de ortak ettiler. Kendi işlerindeki kavganın temelinde de işte bu rant kavgası var. Evet kimden bahsediyorum? CHP’den bahsediyorum. Gerçi bu partiden söz açılınca insanın aklına ister istemez hangi CHP diye bir soru geliyor. Kendi içlerinde ne yapacakları onların bileceği iş. Biz bu partinin genel duruşuyla ilgiliyiz.Tek parti faşizminden beri, milletle kavgalı bir partiliydi. Son dönemde ülkemize yönelik küresel projelerin taşeronluğunu üstlenmeye kadar vardırdılar. Türkiye'nin etkin güç olmasından rahatsız olanların içerideki aparatı haline dönüştüler. Bunlar apaçık hakikattir.CHP'nin bünyesini saran gaflet haline her alanda şahit oluyoruz. Türkiye sınır ötesi harekatlar yapıyor, karşımıza CHP çıkıyor. Türkiye Libya'da pozisyon alıyor karşısına CHP çıkıyor. Türkiye Rusya-Ukrayna savaşından Filistin'e kadar dünyanın takdir ettiği tutum geliştiriyor karşısına CHP çıkıyor. Türkiye tarihi adımlar atıyor, karşısına CHP çıkıyor. CHP, millilikten ve yerlilikten daha fazla uzaklaşıyor.Eğlendiriyordu ama artık komik bile değil Eski genel başkanları gerçeklerden kopmuş bir şekilde eline FETÖ'cülerin tutuşturduğu argümanlarla 13 yıl güya siyaset yaptı. Şimdiki genel başkanları da yalan yanlış bilgiler içeride ve dışarıda karşılığı olmayan vehimler ve komplo teorileri üzerinden siyaset yapıyor. Sayın Özel'in iç ve dış politikada kırdığı potları üst üste koysak buradan Halep'e yol olur. Hakkını vermek lazım. İlk başta milletimizi ve gençlerimizi eğlendiriyordu. Ama artık komik bile değil. Türkiye gibi güçlü bir ülkenin ana muhalefet liderinin kendini bu durumlara düşürmesi Türk siyaseti adına utandırıcıdır.Demokrasilerde iktidarın icraat gücüne en çok katkıyı yapan unsurlardan biri de muhalefetin tutarlılığı ve alternatif politika geliştirme kabiliyetidir. Bizdeki muhalefet ne tutarlı ne de politika geliştirme kabiliyetine sahip. Muhalefet temsilcileri tuğla üstüne tuğla koymak yerine laf üzerine laf koymakla iş yaptıklarını sanıyorlar. Aslına bakılırsa mevcut hallerinden gayet memnunlar. Aksi olsaydı kendilerini şunca zamandır iktidardan uzak tutan bu yanlış üsluptan vazgeçip milletin gönlünü kazanacak işlere yönelirlerdi.Bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri en doğru şekilde okuyan bizizBugün de ülkenin ihtiyacı olan her konuda programı, projesi, vizyonu olan parti ve ittifak biziz. Milletimizin yaşadığı sıkıntıları çözme noktasında iradesi çabası reçetesi olan parti ve ittifak yine biziz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri en doğru şekilde okuyabilen parti ve ittifak biziz. Gerektiğinde her türlü riski alarak tavır geliştirebilen biziz. Sözümüzü milletin gönlüne yazıyoruz. Bölgemizde ve dünyadaki gelişmeleri en doğru okuyan parti ve ittifak biziz. Ülkemizin itibarını, devletimizin çıkarlarını, milletimizin onurunu korumak için gerektiğinde her türlü riski alarak tavır geliştirebilen parti ve ittifak biziz. Sadece günü kurtarmaya değil, asıl geleceği inşaya yönelik vizyona sahip parti ve ittifak biziz. Sözünü suya değil, milletin gönül defterine yazarak arkasında duran parti ve ittifak biziz. Saymaya kalksak saatlerce sürecek vasıflarımızla ülkemizin dünü gibi yarınının da umudu, inşacısı, yol açıcısı yine AK Parti ve Cumhur İttifakıdır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/cumhurbaskani-erdogan-almanyadaki-saldiriyi-kinadi-1091851029.html

türkiye

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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan