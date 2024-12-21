https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/cumhurbaskani-erdogan-almanyadaki-saldiriyi-kinadi-1091851029.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki saldırıyı kınadı, taziye mesajı paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki saldırıyı kınadı, taziye mesajı paylaştı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı. 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T15:27+0300
2024-12-21T15:27+0300
2024-12-21T15:28+0300
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almanya
recep tayyip erdoğan
başsağlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/almanyada-noel-pazarina-saldiran-kisinin-bilgileri-ortaya-cikti-suudi-arabistanli-ateist-israil-1091840453.html
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almanya, recep tayyip erdoğan, başsağlığı
almanya, recep tayyip erdoğan, başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki saldırıyı kınadı, taziye mesajı paylaştı
15:27 21.12.2024 (güncellendi: 15:28 21.12.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Dün akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Almanya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."