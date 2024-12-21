https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/cin-savunma-bakanligindan-pentagon-raporuna-sert-tepki-abd-giderek-catismaci-saldirgan-ve-maceraci-1091855610.html

Çin'den Pentagon raporuna sert tepki: 'ABD giderek çatışmacı, saldırgan ve maceracı bir hale geldi'

Çin'den Pentagon raporuna sert tepki: 'ABD giderek çatışmacı, saldırgan ve maceracı bir hale geldi'

Sputnik Türkiye

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Xiaogang, sosyal medya platformu WeChat üzerinden yaptığı açıklamada, Pentagon'un Çin'in askeri gelişimine dair raporunu şiddetle... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T17:14+0300

2024-12-21T17:14+0300

2024-12-21T17:14+0300

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Çin Savunma Bakanlığı, Pentagon'un Çin ile ilgili hazırladığı rapor nedeniyle ABD'yi protesto etti.Çin Savunma Bakanlığı Zhang Xiaogang, Pentagon raporunun Çin'in ulusal savunma politikasını çarpıttığını ve askeri gücünün gelişimi hakkında spekülasyon yaptığını belirtti.ABD Savunma Bakanlığı daha önce Kongre için hazırladığı bir raporda, Çin'in 2024 yılı ortalarında 600'den fazla nükleer savaş başlığına sahip olacağını ve 2030 yılında bu sayının bini aşacağını ifade etmişti. Pentagon'a göre, ABD ve diğer ülkelerle artan stratejik rekabet ortamında Çin, nükleer güçlerini aktif bir şekilde geliştiriyor. Washington'un, iki ülke arasındaki rekabetin askeri bir çatışmaya dönüşmesini önlemek amacıyla Pekin ile iletişim kanallarını açık tutma niyetinde olduğu vurgulanıyor.Xiaogang, "Bu konudaki ciddi memnuniyetsizliğimizi ve güçlü protestomuzu bildiriyoruz" diyerek, durumu içişlerine açık bir müdahale, orduyu karalama ve sözde Çin askeri tehdidinin abartılması olarak nitelendirdi. Ayrıca Xiaogang, Çin'in barışçıl kalkınma yolunu kararlılıkla takip ettiğini ve uluslararası yükümlülüklerini aktif bir şekilde yerine getirdiğini vurgulayarak Pekin'in nükleer politikasının tüm nükleer güçler arasında en istikrarlı, tutarlı ve öngörülebilir politika olduğunu ifade etti.'Beyaz Saray'ın askeri stratejisinin giderek daha çatışmacı, saldırgan ve maceracı bir hale geldi'Söz konusu açıklamada Xiaogang, “Nükleer öz savunma stratejisine ve nükleer silahların ilk kullanımda olmaması politikasına bağlıyız ve nükleer güçleri her zaman ulusal güvenliğin sağlanması için gereken asgari düzeyde tutuyoruz” cümlesinin altını çizerek Beyaz Saray'ın askeri stratejisinin giderek daha çatışmacı, saldırgan ve maceracı bir hale geldiğine de dikkat çekti.Savunma Bakanlığı Sözcüsü Xiaogang, ABD'nin uluslararası düzenin en büyük yıkıcısı ve küresel güvenliğe yönelik en büyük tehdit haline geldiğini vurgulayarak Washington'un askeri üstünlüğünü tek kutuplu hegemonyasını sürdürmek, iktidarı zorla değiştirmek ve 'renkli devrimleri' kışkırtmak için kullandığını belirtti.Xiaogang Washington'un son yıllarda Suriye, Irak, Afganistan ve diğer ülkelerde yasadışı askeri operasyonlar gerçekleştirdiğini, bunun da ciddi insani felaketlere ve yüz binlerce insanın ölümüne yol açtığını, on milyonlarca insanın da evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/cin-disisleri-bakani-wang-pekin-ve-moskova-birbirini-desteklemeye-devam-edecek-1091634105.html

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