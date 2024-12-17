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Çin Dışişleri Bakanı Wang: Pekin ve Moskova birbirini desteklemeye devam edecek
Çin Dışişleri Bakanı Wang: Pekin ve Moskova birbirini desteklemeye devam edecek
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin ve Moskova’nın birbirlerini destekleyeceğini ve küresel stratejik istikrarı birlikte sağlayacaklarını belirtti. 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T07:35+0300
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Uluslararası durum ve Çin diplomasisinin konu alındığı bir konferansta konuşan Çin Dışişleri Bakanı Wang, dünyadaki büyük değişimler karşısında “Rusya ve Çin’in birbirlerini kalkınma ve yeniden canlanma konusunda destekleyecek ve küresel stratejik istikrarı birlikte koruyacaklarını” söyledi.Wang, “Uluslararası durumdaki büyük değişikliklerle karşı karşıya kalan Çin ve Rusya, yüksek derecede stratejik karşılıklı güveni sürdürecek” ifadesini kullandı.Bununla birlikte, Rusya-Çin ilişkilerinin hiçbir üçüncü tarafı hedef almadığı ve dış müdahaleye tabi olmadığının altını çizen Dışişleri Bakanı, “Çin ve Rusya çatışmadan ziyade diyaloğu, ittifak kurmaktan ziyade ortaklığı benimsiyor ve büyük ülkeler arasındaki ilişkilerin genel olarak istikrarlı ve dengeli bir şekilde gelişmesini teşvik ediyorlar” dedi.Wang Yi, Moskova-Pekin ilişkilerinin, iki ülke liderlerinin stratejik yönlendirmelerinin ardından daha olgun, istikrarlı ve bağımsız hale geldiğini de sözlerine ekledi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan'daki BRICS Zirvesi kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin ülkeler arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğinin bir örneği olduğunu, fırsatçı değil eşitlikçi olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/abd-ordusu-yemenin-baskenti-sanayi-vurdu-1091632653.html
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çin, rusya, çin dışişleri bakanlığı, wang yi, vladimir putin, şi cinping
çin, rusya, çin dışişleri bakanlığı, wang yi, vladimir putin, şi cinping

Çin Dışişleri Bakanı Wang: Pekin ve Moskova birbirini desteklemeye devam edecek

07:35 17.12.2024 (güncellendi: 07:43 17.12.2024)
© AA / Selçuk AcarÇin Dışişleri Bakanı ve BMGK Dönem Başkanı Wang Yi Vang
Çin Dışişleri Bakanı ve BMGK Dönem Başkanı Wang Yi Vang - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© AA / Selçuk Acar
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin ve Moskova’nın birbirlerini destekleyeceğini ve küresel stratejik istikrarı birlikte sağlayacaklarını belirtti.
Uluslararası durum ve Çin diplomasisinin konu alındığı bir konferansta konuşan Çin Dışişleri Bakanı Wang, dünyadaki büyük değişimler karşısında “Rusya ve Çin’in birbirlerini kalkınma ve yeniden canlanma konusunda destekleyecek ve küresel stratejik istikrarı birlikte koruyacaklarını” söyledi.
Wang, “Uluslararası durumdaki büyük değişikliklerle karşı karşıya kalan Çin ve Rusya, yüksek derecede stratejik karşılıklı güveni sürdürecek” ifadesini kullandı.
Bununla birlikte, Rusya-Çin ilişkilerinin hiçbir üçüncü tarafı hedef almadığı ve dış müdahaleye tabi olmadığının altını çizen Dışişleri Bakanı, “Çin ve Rusya çatışmadan ziyade diyaloğu, ittifak kurmaktan ziyade ortaklığı benimsiyor ve büyük ülkeler arasındaki ilişkilerin genel olarak istikrarlı ve dengeli bir şekilde gelişmesini teşvik ediyorlar” dedi.
Wang Yi, Moskova-Pekin ilişkilerinin, iki ülke liderlerinin stratejik yönlendirmelerinin ardından daha olgun, istikrarlı ve bağımsız hale geldiğini de sözlerine ekledi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan'daki BRICS Zirvesi kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin ülkeler arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğinin bir örneği olduğunu, fırsatçı değil eşitlikçi olduğunu dile getirmişti.
This Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
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