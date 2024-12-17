https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/cin-disisleri-bakani-wang-pekin-ve-moskova-birbirini-desteklemeye-devam-edecek-1091634105.html
Çin Dışişleri Bakanı Wang: Pekin ve Moskova birbirini desteklemeye devam edecek
Çin Dışişleri Bakanı Wang: Pekin ve Moskova birbirini desteklemeye devam edecek
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin ve Moskova’nın birbirlerini destekleyeceğini ve küresel stratejik istikrarı birlikte sağlayacaklarını belirtti. 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T07:35+0300
2024-12-17T07:35+0300
2024-12-17T07:43+0300
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Uluslararası durum ve Çin diplomasisinin konu alındığı bir konferansta konuşan Çin Dışişleri Bakanı Wang, dünyadaki büyük değişimler karşısında “Rusya ve Çin’in birbirlerini kalkınma ve yeniden canlanma konusunda destekleyecek ve küresel stratejik istikrarı birlikte koruyacaklarını” söyledi.Wang, “Uluslararası durumdaki büyük değişikliklerle karşı karşıya kalan Çin ve Rusya, yüksek derecede stratejik karşılıklı güveni sürdürecek” ifadesini kullandı.Bununla birlikte, Rusya-Çin ilişkilerinin hiçbir üçüncü tarafı hedef almadığı ve dış müdahaleye tabi olmadığının altını çizen Dışişleri Bakanı, “Çin ve Rusya çatışmadan ziyade diyaloğu, ittifak kurmaktan ziyade ortaklığı benimsiyor ve büyük ülkeler arasındaki ilişkilerin genel olarak istikrarlı ve dengeli bir şekilde gelişmesini teşvik ediyorlar” dedi.Wang Yi, Moskova-Pekin ilişkilerinin, iki ülke liderlerinin stratejik yönlendirmelerinin ardından daha olgun, istikrarlı ve bağımsız hale geldiğini de sözlerine ekledi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan'daki BRICS Zirvesi kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin ülkeler arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğinin bir örneği olduğunu, fırsatçı değil eşitlikçi olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/abd-ordusu-yemenin-baskenti-sanayi-vurdu-1091632653.html
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çin, rusya, çin dışişleri bakanlığı, wang yi, vladimir putin, şi cinping
çin, rusya, çin dışişleri bakanlığı, wang yi, vladimir putin, şi cinping
Çin Dışişleri Bakanı Wang: Pekin ve Moskova birbirini desteklemeye devam edecek
07:35 17.12.2024 (güncellendi: 07:43 17.12.2024)
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin ve Moskova’nın birbirlerini destekleyeceğini ve küresel stratejik istikrarı birlikte sağlayacaklarını belirtti.
Uluslararası durum ve Çin diplomasisinin konu alındığı bir konferansta konuşan Çin Dışişleri Bakanı Wang, dünyadaki büyük değişimler karşısında “Rusya ve Çin’in birbirlerini kalkınma ve yeniden canlanma konusunda destekleyecek ve küresel stratejik istikrarı birlikte koruyacaklarını” söyledi.
Wang, “Uluslararası durumdaki büyük değişikliklerle karşı karşıya kalan Çin ve Rusya, yüksek derecede stratejik karşılıklı güveni sürdürecek” ifadesini kullandı.
Bununla birlikte, Rusya-Çin ilişkilerinin hiçbir üçüncü tarafı hedef almadığı ve dış müdahaleye tabi olmadığının altını çizen Dışişleri Bakanı, “Çin ve Rusya çatışmadan ziyade diyaloğu, ittifak kurmaktan ziyade ortaklığı benimsiyor ve büyük ülkeler arasındaki ilişkilerin genel olarak istikrarlı ve dengeli bir şekilde gelişmesini teşvik ediyorlar” dedi.
Wang Yi, Moskova-Pekin ilişkilerinin, iki ülke liderlerinin stratejik yönlendirmelerinin ardından daha olgun, istikrarlı ve bağımsız hale geldiğini de sözlerine ekledi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan'daki BRICS Zirvesi kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin ülkeler arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğinin bir örneği olduğunu, fırsatçı değil eşitlikçi olduğunu dile getirmişti.