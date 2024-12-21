https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/cig-altinda-kalarak-yasamini-yitiren-milli-judocu-emre-yazgan-yarin-son-yolculuguna-ugurlanacak-1091858356.html

Çığ altında kalarak yaşamını yitiren milli judocu Emre Yazgan yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Çığ altında kalarak yaşamını yitiren milli judocu Emre Yazgan yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Sputnik Türkiye

Palandöken'de çığ altında kalarak hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan, yarın memleketi Trabzon'da toprağa verilecek. 21.12.2024, Sputnik Türkiye

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judo

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Erzurum Palandöken'de çığ altında kalarak hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın cenazesi, Kocaeli'de kılınacak cenaze namazı sonrası memleketi Trabzon'da toprağa verilecek. Kamp için gittiler Yüksek irtifa kampı için 4 gün önce Erzurum’a giden judo milli takımı sporcuları, sabah kondisyon antrenmanı için yürüyüşe çıktıkları sırada çığ düşmesi sonucu kar altında kaldı. Meydana gelen olayda milli judocu Emre Yazgan, ikizi Yunus Yazgan ile birlikte toplam 4 sporcu yaralandı. Çığ altında kalan sporcular hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen ağır yaralanan Emre Yazgan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Evinin önünde taziye çadırı kurulduKocaeli'nin Gebze'de yaşayan Emre Yazgan’ın baba evine ateş düştü. Olayın duyulması ile baba evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze İl Gençlik Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Gebze ilçe Gençlik Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, Yazgan'ın baba evine giderek taziyede bulundu. Emre Yazgan’ın cenazesi yarın Gebze ilçesi İlyasbey Cami’nden öğle namazına müteakip kaldırılacak. Cenazesi Trabzon Maçka ilçesinde Yukarıköy Mahallesi'nde defnedilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/erzurum-palandoken-kayak-merkezinde-cig-meydana-geldi-cok-sayida-ekip-olay-yerine-sevk-edildi-1091838152.html

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