https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/bu-hareketi-yapiyorsaniz-dikkat-felc-hatta-olumle-sonuclanabilir-1091842390.html

Bu hareketi yapıyorsanız dikkat: Felç hatta ölümle sonuçlanabilir

Bu hareketi yapıyorsanız dikkat: Felç hatta ölümle sonuçlanabilir

Sputnik Türkiye

Uzmanlar bilinçsizce yapılan 'boyun kütletme'nin felç hatta ölümle sonuçlanabileceği konusunda uyardı. 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T12:35+0300

2024-12-21T12:35+0300

2024-12-21T12:35+0300

sağlik

sağlık

boyun kütletme

bel ve boyun ağrısı

dr. öğr. üyesi mahmut sertdemir,

felç

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Boyun ağrılarını geçirmek için yapılan bilinçsizce hareketler konusunda uzmanlardan uyarı geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sertdemir, bilinçsizce yapılan kütletmelerin ilerleyen dönemlerde felce hatta ölüme gidebilecek kadar zararlı bir davranış olduğunun altını çizdi.Duruş bozuklukları, masa başında geçirilen uzun saatler ve hareketsiz yaşam tarzı, özelikle boyun ve bel ağrılarına yol açabiliyor. Birçok kişinin ortak sorunu haline gelen bu ağrılardan kurtulmak için ise bilinçsizce yapılan ani kütletme gibi hareketlerle olumsuz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sertdemir de bu konuda uyarılarını sıraladı. Sertdemir, bilinçsizce yapılan kütletmelerin ilerleyen dönemlerde felce hatta ölüme gidebilecek kadar zararlı bir davranış olduğunu dile getirdi. Felç tehlikesine dikkat çektiİnsan boynunun 7 omurgadan oluştuğunu anlatan Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sertdemir, şunları anlattı:Boynunuzu kütletirken bir kez daha düşününGenelde boyun ağrılarından sonra hastalarda ensede başlayan boyna yayılan gerginlik olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sertdemir sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu rahatsızlıklar sonrasında genelde insanımız bu gerginliği alabilmek için, rahatlamak için masajlar yaptırıyor veyahut kütletme dediğimiz boynu sert manevralarla çeviriyorlar. Bu kasların esnemesi sonrasında hastalarda geçici bir rahatlama oluşuyor. Ama bu tehlikeli bir durumdur. Sanıldığının aksine öyle basit bir durum değildir. Yapılan çalışmalarda ölümle sonuçlanabilen durumlar tespit edilmiştir. Biz uzmanlar olarak pek tavsiye etmiyoruz. Özellikle iki mekanizma ön planda. Bunlardan bir tanesi atardamarların yırtılması. En sık yaralanan boynun omurgasında her iki yanında bulunan arter dediğimiz atardamarın yırtılması. Bu atardamarın yırtılması sonrasında beyne hızlı bir şekilde pıhtı atıyor sonrasında inme gerçekleşiyor. Bu hastalarda sonrasında eğer beyin sapında inme gerçekleşirse ölümle sonuçlanabiliyor veya felç kalabiliyor hastalarımız. Yine şah damarı dediğimiz karotis arter hasarı oluşabiliyor. Yine buna bağlı felç durumları gelişebiliyor. Bir diğeri de omurgada ani manevraya bağlı hastalarda boyun kayması, boyun kırıkları gelişebiliyor. Bu hastalarda boyun kayması sonrasında kollarda, bacaklarda felç durumu gelişiyor, sonrasında yeterli solunumu destekleyemiyor. Akciğer kapasitesi tam çalışamıyor. Bu hastalar yoğun bakıma alınıyor, bir müddet sonra eğer döndürülemezse kort ödemine bağlı hastalar ölebiliyor” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/sanatci-mustafa-keserden-hayranlarini-uzen-haber-1091838752.html

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boyun kütletme, boyun kütletme felç yapar mı, boyun kütletme zararlı mı, boyun kütletme neye yol açar