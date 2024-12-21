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Bu hafta hangi yatırım araçları, yatırımcısının yüzünü güldürdü: Altın, dolar ve borsada son durum ne?
Bu hafta hangi yatırım araçları, yatırımcısının yüzünü güldürdü: Altın, dolar ve borsada son durum ne?
Sputnik Türkiye
Bu hafta yatırım araçlarından dolar, yatırımcısına kazandıran araç oldu. Borsa ise haftayı kayıpla tamamladı. 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T11:28+0300
2024-12-21T11:28+0300
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Bu hafta yatırım araçlarından dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,96 değer kaybederek 9.724,50 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.699,85 ve en yüksek 10.157,77 puanı gördü.Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 3,38 düşerek 11.558,24 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,78 değer kaybıyla 9.436,59 puan, sanayi endeksi 3,79 azalışla 12.958,72 puan, teknoloji endeksi yüzde 1,04 kayıpla 13.654,41 puan oldu.En çok hangi hisse prim yaptı?Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen, yüzde 6,24 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret oldu. Bunu yüzde 5,09 ile Alfa Solar Enerji, yüzde 5,05 ile Oba Makarnacılık izledi.Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler, yüzde 14,47 ile Agrotech Teknoloji, yüzde 14,09 ile Kontrolmatik Teknoloji, yüzde 11,22 ile Hektaş olarak sıralandı.Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 526 milyar 680 milyon lirayla Garanti BBVA, 461 milyar 533 milyon lirayla Koç Holding ve 399 milyar 855 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.Altında düşüş yaşandı24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,14 azalışla 2 bin 959 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,12 değer kaybederek 20 bin 75 liraya geriledi.Doların satış fiyatı yüzde 0,69 artışla 35,1900 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 0,26 azalışla 36,6510 lira oldu.Geçen hafta 44,2520 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,16 değer kaybederek 44,1800 liraya düştü.İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,59 artışla 39,3910 liradan alıcı buldu.
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borsa istanbul, altın, dolar, yatırımcı, hisse senedi
borsa istanbul, altın, dolar, yatırımcı, hisse senedi

Bu hafta hangi yatırım araçları, yatırımcısının yüzünü güldürdü: Altın, dolar ve borsada son durum ne?

11:28 21.12.2024
© AAdolar - altın
dolar - altın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
© AA
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Bu hafta yatırım araçlarından dolar, yatırımcısına kazandıran araç oldu. Borsa ise haftayı kayıpla tamamladı.
Bu hafta yatırım araçlarından dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,96 değer kaybederek 9.724,50 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.699,85 ve en yüksek 10.157,77 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 3,38 düşerek 11.558,24 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,78 değer kaybıyla 9.436,59 puan, sanayi endeksi 3,79 azalışla 12.958,72 puan, teknoloji endeksi yüzde 1,04 kayıpla 13.654,41 puan oldu.

En çok hangi hisse prim yaptı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen, yüzde 6,24 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret oldu. Bunu yüzde 5,09 ile Alfa Solar Enerji, yüzde 5,05 ile Oba Makarnacılık izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler, yüzde 14,47 ile Agrotech Teknoloji, yüzde 14,09 ile Kontrolmatik Teknoloji, yüzde 11,22 ile Hektaş olarak sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 526 milyar 680 milyon lirayla Garanti BBVA, 461 milyar 533 milyon lirayla Koç Holding ve 399 milyar 855 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altında düşüş yaşandı

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,14 azalışla 2 bin 959 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,12 değer kaybederek 20 bin 75 liraya geriledi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,69 artışla 35,1900 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 0,26 azalışla 36,6510 lira oldu.
Geçen hafta 44,2520 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,16 değer kaybederek 44,1800 liraya düştü.
İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,59 artışla 39,3910 liradan alıcı buldu.
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