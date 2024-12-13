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Kentsel dönüşümde yeni düzenleme: Teminat oranı düşürüldü
Kentsel dönüşümde yeni düzenleme: Teminat oranı düşürüldü
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm uygulamalarını ilgilendiren bir değişikliğe gitti. Riskli ve rezerv yapı alanlarında teminat... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T10:21+0300
2024-12-13T10:21+0300
ekonomi
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
dönüşüm
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6306 sayılı kanun kapsamında uygulama yönetmeliğinde önemli değişiklikler yaptı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeye göre, kentsel dönüşüm uygulamaları yürüten gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin teminat oranı yüzde 10’dan yüzde 6’ya indirildi. Bu değişiklik, yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanacak teminat bedellerini azaltarak, kentsel dönüşüm projelerine mali kolaylık sağlamayı hedefliyor.Teminat oranı nedir?Riskli yapıların bulunduğu parsellerde, yapım işini üstlenen yapı müteahhitlerinin, yapı ruhsatı alınmadan önce toplam maliyetin yüzde 6’sı kadar teminat vermesi zorunlu olacak. Bu oran, projelerin güvenliğini ve tamamlanabilirliğini sağlama amacıyla uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/benzine-yeni-zam-geliyor-akaryakitta-tabelalar-bir-kez-daha-degisecek-1091484272.html
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çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, dönüşüm, kentsel dönüşüm
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, dönüşüm, kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşümde yeni düzenleme: Teminat oranı düşürüldü

10:21 13.12.2024
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm uygulamalarını ilgilendiren bir değişikliğe gitti. Riskli ve rezerv yapı alanlarında teminat oranı yüzde 10’dan yüzde 6’ya düşürüldü. Yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6306 sayılı kanun kapsamında uygulama yönetmeliğinde önemli değişiklikler yaptı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeye göre, kentsel dönüşüm uygulamaları yürüten gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin teminat oranı yüzde 10’dan yüzde 6’ya indirildi. Bu değişiklik, yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanacak teminat bedellerini azaltarak, kentsel dönüşüm projelerine mali kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Teminat oranı nedir?

Riskli yapıların bulunduğu parsellerde, yapım işini üstlenen yapı müteahhitlerinin, yapı ruhsatı alınmadan önce toplam maliyetin yüzde 6’sı kadar teminat vermesi zorunlu olacak. Bu oran, projelerin güvenliğini ve tamamlanabilirliğini sağlama amacıyla uygulanıyor.
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