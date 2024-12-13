https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/kentsel-donusumde-yeni-duzenleme-teminat-orani-dusuruldu-1091485390.html

Kentsel dönüşümde yeni düzenleme: Teminat oranı düşürüldü

Kentsel dönüşümde yeni düzenleme: Teminat oranı düşürüldü

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm uygulamalarını ilgilendiren bir değişikliğe gitti. Riskli ve rezerv yapı alanlarında teminat... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T10:21+0300

2024-12-13T10:21+0300

2024-12-13T10:21+0300

ekonomi

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

dönüşüm

kentsel dönüşüm

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6306 sayılı kanun kapsamında uygulama yönetmeliğinde önemli değişiklikler yaptı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeye göre, kentsel dönüşüm uygulamaları yürüten gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin teminat oranı yüzde 10’dan yüzde 6’ya indirildi. Bu değişiklik, yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanacak teminat bedellerini azaltarak, kentsel dönüşüm projelerine mali kolaylık sağlamayı hedefliyor.Teminat oranı nedir?Riskli yapıların bulunduğu parsellerde, yapım işini üstlenen yapı müteahhitlerinin, yapı ruhsatı alınmadan önce toplam maliyetin yüzde 6’sı kadar teminat vermesi zorunlu olacak. Bu oran, projelerin güvenliğini ve tamamlanabilirliğini sağlama amacıyla uygulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/benzine-yeni-zam-geliyor-akaryakitta-tabelalar-bir-kez-daha-degisecek-1091484272.html

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çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, dönüşüm, kentsel dönüşüm