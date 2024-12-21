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Azerbaycan'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
Azerbaycan'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Azerbaycan'ın Kelbecer ilçesinde gece 02.01'de bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 4.5 kilometre olarak ölçüldü. 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T02:26+0300
2024-12-21T02:26+0300
2024-12-21T02:26+0300
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Sputnik Türkiye
afad, azerbaycan, azerbaycan acil durumlar bakanlığı, deprem
afad, azerbaycan, azerbaycan acil durumlar bakanlığı, deprem
Azerbaycan'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
© İHADeprem
© İHA
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Azerbaycan'ın Kelbecer ilçesinde gece 02.01'de bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 4.5 kilometre olarak ölçüldü.