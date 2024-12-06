Federal Mahkeme karar verdi: ABD'de TikTok yasaklanıyor mu?
© AP Photo / Ted ShaffreyFILE - A man carries a Free TikTok sign in front of the courthouse where the hush-money trial of Donald Trump got underway April 15, 2024, in New York. The House has passed legislation Saturday, April 20, to ban TikTok in the U.S. if its China-based owner doesn't sell its stake, sending it to the Senate as part of a larger package of bills that would send aid to Ukraine and Israel. House Republicans' decision to add the TikTok bill to the foreign aid package fast-tracked the legislation after it had stalled in the Senate. The aid bill is a priority for President Joe Biden that has broad congressional support. (AP Photo/Ted Shaffrey, File)
© AP Photo / Ted Shaffrey
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ABD'de federal mahkeme Çinli soysal medya platformu TikTok'un yasaya karşı açtığı davada kararını verdi.
ABD'li kullanıcıların verilerini topladığı gerekçesiyle yasaklanmasına ilişkin martta çıkarılan yasa hakkında üç yargıçtan oluşan Temyiz Mahkemesi heyeti, ABD'li kullanıcıların verilerini topladığı gerekçesiyle yasaklanmasına ilişkin martta çıkarılan yasanın önünü açtı.
Ya satılacak ya kapatılacak
Heyet, TikTok'un Çinli ana şirketinin popüler sosyal medya uygulamasını satmasını veya yasaklanarak erişime kapatılmasını gerektiren yasadan yana oy kullandı.
TikTok'un yasaklanmasının Amerikan Anayasası'nın 1. Maddesi'ndeki ifade özgürlüğüne ve ABD'nin 'açık internet' politikasına aykırı olduğu söylemlerine karşı çıkan heyet, "Burada hükümet, ifade özgürlüğünü yabancı bir düşman ülkeden korumak ve bu düşmanın ABD'deki insanlar hakkında veri toplama yeteneğini sınırlamak için hareket etti. Bu nedenlerle başvuru reddedildi" değerlendirmesinde bulundu.
Yasanın, Joe Biden'ın son görev günü olan 19 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe gireceği ve o tarihe kadar TikTok'un elden çıkarılması gerektiği, aksi takdirde ABD'de kullanılamayacağına işaret edilen kararda, satılması sürecinde gelişmelere bağlı olarak Joe Biden'ın yasaklamaya karşı 90 günlük uzatma verebileceği de hatırlatıldı.
ABD ve TikTok arasında neler olmuştu?
ABD yönetimi geçen yıl, ABD'li kullanıcı bilgilerini Çin yönetiminin erişimine açık hale getirmekle suçladığı TikTok'un ya ABD'li bir firmaya satılmasını ya da yasaklanmasını öngören bir adım atmış, bununla birlikte martta Kongre'den geçen bir yasa tasarısı, Başkan Biden tarafından imzalanmıştı.
Biden yönetimi, TikTok'a 19 Ocak 2025 tarihine şirketin ABD'li bir firmaya satılması için süre vermişti. Satılmadığı takdirde ise TikTok'un ABD'de yasaklanacağını bildirmişti.
Bunun üzerine TikTok, Amerikan Anayasası'nın 1. Maddesi'ndeki ifade özgürlüğüne ve ABD'nin 'açık internet' politikasına aykırı olduğunu savunarak, iptali için temyiz mahkemesine başvurmuştu. Ayrıca TikTok, ABD yönetiminin tanıdığı sürenin çok kısa olduğunu, bu kısa sürede ByteDance ile ilişkisinin sona erdirilmesinin teknik ve pratik anlamda mümkün olmadığını savunmuştu.
TikTok'un satış sürecine girilmesi halinde Biden'ın, TikTok'un yasaklanmasını 90 gün daha erteleme yetkisi bulunuyor.