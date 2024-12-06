https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/federal-mahkeme-karar-verdi-abdde-tiktok-yasaklaniyor-mu-1091264008.html

Federal Mahkeme karar verdi: ABD'de TikTok yasaklanıyor mu?

Federal Mahkeme karar verdi: ABD'de TikTok yasaklanıyor mu?

Sputnik Türkiye

ABD'de federal mahkeme Çinli soysal medya platformu TikTok'un yasaya karşı açtığı davada kararını verdi. 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T22:17+0300

2024-12-06T22:17+0300

2024-12-06T22:17+0300

dünya

tiktok

bytedance

temyiz mahkemesi

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yasak

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ABD'li kullanıcıların verilerini topladığı gerekçesiyle yasaklanmasına ilişkin martta çıkarılan yasa hakkında üç yargıçtan oluşan Temyiz Mahkemesi heyeti, ABD'li kullanıcıların verilerini topladığı gerekçesiyle yasaklanmasına ilişkin martta çıkarılan yasanın önünü açtı.Ya satılacak ya kapatılacakHeyet, TikTok'un Çinli ana şirketinin popüler sosyal medya uygulamasını satmasını veya yasaklanarak erişime kapatılmasını gerektiren yasadan yana oy kullandı. TikTok'un yasaklanmasının Amerikan Anayasası'nın 1. Maddesi'ndeki ifade özgürlüğüne ve ABD'nin 'açık internet' politikasına aykırı olduğu söylemlerine karşı çıkan heyet, "Burada hükümet, ifade özgürlüğünü yabancı bir düşman ülkeden korumak ve bu düşmanın ABD'deki insanlar hakkında veri toplama yeteneğini sınırlamak için hareket etti. Bu nedenlerle başvuru reddedildi" değerlendirmesinde bulundu.Yasanın, Joe Biden'ın son görev günü olan 19 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe gireceği ve o tarihe kadar TikTok'un elden çıkarılması gerektiği, aksi takdirde ABD'de kullanılamayacağına işaret edilen kararda, satılması sürecinde gelişmelere bağlı olarak Joe Biden'ın yasaklamaya karşı 90 günlük uzatma verebileceği de hatırlatıldı.ABD ve TikTok arasında neler olmuştu?ABD yönetimi geçen yıl, ABD'li kullanıcı bilgilerini Çin yönetiminin erişimine açık hale getirmekle suçladığı TikTok'un ya ABD'li bir firmaya satılmasını ya da yasaklanmasını öngören bir adım atmış, bununla birlikte martta Kongre'den geçen bir yasa tasarısı, Başkan Biden tarafından imzalanmıştı.Biden yönetimi, TikTok'a 19 Ocak 2025 tarihine şirketin ABD'li bir firmaya satılması için süre vermişti. Satılmadığı takdirde ise TikTok'un ABD'de yasaklanacağını bildirmişti.Bunun üzerine TikTok, Amerikan Anayasası'nın 1. Maddesi'ndeki ifade özgürlüğüne ve ABD'nin 'açık internet' politikasına aykırı olduğunu savunarak, iptali için temyiz mahkemesine başvurmuştu. Ayrıca TikTok, ABD yönetiminin tanıdığı sürenin çok kısa olduğunu, bu kısa sürede ByteDance ile ilişkisinin sona erdirilmesinin teknik ve pratik anlamda mümkün olmadığını savunmuştu.TikTok'un satış sürecine girilmesi halinde Biden'ın, TikTok'un yasaklanmasını 90 gün daha erteleme yetkisi bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/batida-tiktok-karsitligi-suruyor-kanada-uygulamanin-ticari-faaliyetlerini-yasakladi--1090195919.html

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tiktok, bytedance, temyiz mahkemesi, joe biden, abd, satış, yasak