https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/ardahan-eksi-23-derece-ile-turkiyenin-en-soguk-noktasi-sehri-oldu--1091838911.html
Ardahan, eksi 23 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktası şehri oldu
Ardahan, eksi 23 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktası şehri oldu
Sputnik Türkiye
Göle, -23,3 derece ile Türkiye’nin en soğuk noktası oldu. Dondurucu soğuklar hayatı zorlaştırırken, yollar buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T11:14+0300
2024-12-21T11:14+0300
2024-12-21T11:14+0300
türkiye
ardahan
türkiye
şehir
kış
soğuk
göle
meteoroloji genel müdürlüğü
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Ardahan’ın Göle ilçesi, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 23,3 dereceye kadar düşmesiyle Türkiye’nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Göle’yi sıfırın altında 20,6 dereceyle aynı ilçeye bağlı Yavuzlar köyü ve -19,5 dereceyle Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarsu köyü izledi.Dondurucu soğuklar hayatı zorlaştırıyorGöle ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar, doğayı adeta beyaza bürüdü. Ağaçlar kırağıyla kaplanırken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Yol ve kaldırımlarda meydana gelen buzlanma, araçların ilerlemesini güçleştirdi.Ardahan genelinde de benzer bir soğuk hava etkisini hissettirdi. Gece sıcaklık sıfırın altında 17 derece olarak ölçülürken, ağaçlar kırağı tuttu ve yollar ile kaldırımlarda buzlanma görüldü. Şiddetli soğuklar, bölgede yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/sanatci-mustafa-keserden-hayranlarini-uzen-haber-1091838752.html
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ardahan, türkiye, şehir, kış, soğuk, göle, meteoroloji genel müdürlüğü
ardahan, türkiye, şehir, kış, soğuk, göle, meteoroloji genel müdürlüğü
Ardahan, eksi 23 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktası şehri oldu
Göle, -23,3 derece ile Türkiye’nin en soğuk noktası oldu. Dondurucu soğuklar hayatı zorlaştırırken, yollar buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Ardahan’ın Göle ilçesi, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 23,3 dereceye kadar düşmesiyle Türkiye’nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Göle’yi sıfırın altında 20,6 dereceyle aynı ilçeye bağlı Yavuzlar köyü ve -19,5 dereceyle Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarsu köyü izledi.
Dondurucu soğuklar hayatı zorlaştırıyor
Göle ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar, doğayı adeta beyaza bürüdü. Ağaçlar kırağıyla kaplanırken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Yol ve kaldırımlarda meydana gelen buzlanma, araçların ilerlemesini güçleştirdi.
Ardahan genelinde de benzer bir soğuk hava etkisini hissettirdi.
Gece sıcaklık sıfırın altında 17 derece olarak ölçülürken, ağaçlar kırağı tuttu ve yollar ile kaldırımlarda buzlanma görüldü. Şiddetli soğuklar, bölgede yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.