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Madagaskar'da 7 yeni kurbağa türü keşfedildi: Çıkardıkları sesten dolayı 'Yıldız Gemisi Kaptanlarının' isimleri verildi
Madagaskar'da 7 yeni kurbağa türü keşfedildi: Çıkardıkları sesten dolayı 'Yıldız Gemisi Kaptanlarının' isimleri verildi
Sputnik Türkiye
Madagaskar'da yapılan keşif gezileri sırasında, önceden benzer türlerle karıştırılmış olan bir tür ağaç kurbağası keşfedildi. Yeni 7 Boophis Ağaç Kurbağası... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T13:00+0300
2024-10-17T13:00+0300
yaşam
keşif
madagaskar
yağmur ormanları
ağaç kurbağası
boophis ağaç kurbağası
star trek
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Madagaskar'daki yağmur ormanlarında yedi ağaç kurbağası türü keşfedildi.Kurbağaların yağmur ormanları derinliklerinde çıkardıkları seslerin, kurgusal Star Trek evrenindeki teknik ekipmanların seslerini anımsatan öte dünyadan gelen seslere benzediğini fark eden bilim insanları, yeni keşiflerinin isimlerini yıldız gemisi kaptanlarının isimlerinden koydu.Almanya'daki Braunschweig Teknik Üniversitesi'nden Profesör Miguel Vences liderliğinde, birçok farklı ülkeden toplanan araştırma ekibinin keşfettikleri yeni kurbağaların, diğer kurbağalarla iletişim kurarken kuş benzeri ıslık sesleri çıkardığı gözlemlendi.Profesör Vences ve ekibinin Vertebrate Zoology'de yayınlanan çalışmasında, kurbağaların bilimkurgu serisinin en ikonik yedi kaptanı olan Kirk, Picard, Sisko, Janeway, Archer, Burnham ve Pike isimlerini kullanarak adlandırıldığı belirtildi.7 yeni türe, bilimkurgu serisinin yıldız gemisi kaptanlarının onuruna Boophis kirki, Boophis picardi, Boophis siskoi, Boophis janewayae, Boophis archeri, Boophis pikei ve Boophis burnhamae isimleri verildi.Araştırmacılar, Boophis ağaç kurbağaların genel olarak bilinen 'vraklama' seslerini çıkarsaydı, yaşadıkları nehirlerde akan suyun sesi arasında seslerinin kaybolacağını ve duyulmayacağını söylüyor. Boophis ağaç kurbağalarının, yüksek perdeden çıkan düdük benzeri bu tiz sesler sayesinde varlığını belli edebildiği sonucuna varılıyor. Şimdiye kadar diğer benzer türlerle karıştırılmış olmalarından dolayı daha önce keşfedilmediğini öne süren araştırmacılar, kurbağaların çıkardıkları seslerin ayırt etmede önemli etken olduğu vurgulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/danimarkada-son-derece-iyi-korunmus-halde-bulunan-50-viking-iskeleti-kesfedildi-1089244634.html
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keşif, madagaskar, yağmur ormanları, ağaç kurbağası, boophis ağaç kurbağası, star trek, yıldız gemisi kaptanı
keşif, madagaskar, yağmur ormanları, ağaç kurbağası, boophis ağaç kurbağası, star trek, yıldız gemisi kaptanı

Madagaskar'da 7 yeni kurbağa türü keşfedildi: Çıkardıkları sesten dolayı 'Yıldız Gemisi Kaptanlarının' isimleri verildi

13:00 17.10.2024
© Sputnik / Алексей Даничев / Multimedya arşivine gidinkurbağa
kurbağa - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© Sputnik / Алексей Даничев
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Madagaskar'da yapılan keşif gezileri sırasında, önceden benzer türlerle karıştırılmış olan bir tür ağaç kurbağası keşfedildi. Yeni 7 Boophis Ağaç Kurbağası türü, çıkardıkları tiz ıslık seslerinden dolayı ünlü bilimkurgu serisi olan Star Trek'deki ses efektlerine benzetildi. Kurbağalara, ikonik yıldız gemisi kaptanlarının isimleri verildi.
Madagaskar'daki yağmur ormanlarında yedi ağaç kurbağası türü keşfedildi.
Kurbağaların yağmur ormanları derinliklerinde çıkardıkları seslerin, kurgusal Star Trek evrenindeki teknik ekipmanların seslerini anımsatan öte dünyadan gelen seslere benzediğini fark eden bilim insanları, yeni keşiflerinin isimlerini yıldız gemisi kaptanlarının isimlerinden koydu.
Almanya'daki Braunschweig Teknik Üniversitesi'nden Profesör Miguel Vences liderliğinde, birçok farklı ülkeden toplanan araştırma ekibinin keşfettikleri yeni kurbağaların, diğer kurbağalarla iletişim kurarken kuş benzeri ıslık sesleri çıkardığı gözlemlendi.
Profesör Vences ve ekibinin Vertebrate Zoology'de yayınlanan çalışmasında, kurbağaların bilimkurgu serisinin en ikonik yedi kaptanı olan Kirk, Picard, Sisko, Janeway, Archer, Burnham ve Pike isimlerini kullanarak adlandırıldığı belirtildi.
7 yeni türe, bilimkurgu serisinin yıldız gemisi kaptanlarının onuruna Boophis kirki, Boophis picardi, Boophis siskoi, Boophis janewayae, Boophis archeri, Boophis pikei ve Boophis burnhamae isimleri verildi.
Araştırmacılar, Boophis ağaç kurbağaların genel olarak bilinen 'vraklama' seslerini çıkarsaydı, yaşadıkları nehirlerde akan suyun sesi arasında seslerinin kaybolacağını ve duyulmayacağını söylüyor. Boophis ağaç kurbağalarının, yüksek perdeden çıkan düdük benzeri bu tiz sesler sayesinde varlığını belli edebildiği sonucuna varılıyor.
Şimdiye kadar diğer benzer türlerle karıştırılmış olmalarından dolayı daha önce keşfedilmediğini öne süren araştırmacılar, kurbağaların çıkardıkları seslerin ayırt etmede önemli etken olduğu vurgulanıyor.
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