https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/madagaskarda-7-yeni-kurbaga-turu-kesfedildi-cikardiklari-sesten-dolayi-yildiz-gemisi-kaptanlarinin-1089339382.html

Madagaskar'da 7 yeni kurbağa türü keşfedildi: Çıkardıkları sesten dolayı 'Yıldız Gemisi Kaptanlarının' isimleri verildi

Madagaskar'da 7 yeni kurbağa türü keşfedildi: Çıkardıkları sesten dolayı 'Yıldız Gemisi Kaptanlarının' isimleri verildi

Sputnik Türkiye

Madagaskar'da yapılan keşif gezileri sırasında, önceden benzer türlerle karıştırılmış olan bir tür ağaç kurbağası keşfedildi. Yeni 7 Boophis Ağaç Kurbağası... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T13:00+0300

2024-10-17T13:00+0300

2024-10-17T13:00+0300

yaşam

keşif

madagaskar

yağmur ormanları

ağaç kurbağası

boophis ağaç kurbağası

star trek

yıldız gemisi kaptanı

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Madagaskar'daki yağmur ormanlarında yedi ağaç kurbağası türü keşfedildi.Kurbağaların yağmur ormanları derinliklerinde çıkardıkları seslerin, kurgusal Star Trek evrenindeki teknik ekipmanların seslerini anımsatan öte dünyadan gelen seslere benzediğini fark eden bilim insanları, yeni keşiflerinin isimlerini yıldız gemisi kaptanlarının isimlerinden koydu.Almanya'daki Braunschweig Teknik Üniversitesi'nden Profesör Miguel Vences liderliğinde, birçok farklı ülkeden toplanan araştırma ekibinin keşfettikleri yeni kurbağaların, diğer kurbağalarla iletişim kurarken kuş benzeri ıslık sesleri çıkardığı gözlemlendi.Profesör Vences ve ekibinin Vertebrate Zoology'de yayınlanan çalışmasında, kurbağaların bilimkurgu serisinin en ikonik yedi kaptanı olan Kirk, Picard, Sisko, Janeway, Archer, Burnham ve Pike isimlerini kullanarak adlandırıldığı belirtildi.7 yeni türe, bilimkurgu serisinin yıldız gemisi kaptanlarının onuruna Boophis kirki, Boophis picardi, Boophis siskoi, Boophis janewayae, Boophis archeri, Boophis pikei ve Boophis burnhamae isimleri verildi.Araştırmacılar, Boophis ağaç kurbağaların genel olarak bilinen 'vraklama' seslerini çıkarsaydı, yaşadıkları nehirlerde akan suyun sesi arasında seslerinin kaybolacağını ve duyulmayacağını söylüyor. Boophis ağaç kurbağalarının, yüksek perdeden çıkan düdük benzeri bu tiz sesler sayesinde varlığını belli edebildiği sonucuna varılıyor. Şimdiye kadar diğer benzer türlerle karıştırılmış olmalarından dolayı daha önce keşfedilmediğini öne süren araştırmacılar, kurbağaların çıkardıkları seslerin ayırt etmede önemli etken olduğu vurgulanıyor.

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keşif, madagaskar, yağmur ormanları, ağaç kurbağası, boophis ağaç kurbağası, star trek, yıldız gemisi kaptanı