https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/akaryakit-fiyatlarina-zam-geldi-benzin-motorin-ve-lpg-ne-kadar-1091834561.html
Akaryakıt fiyatlarına zam geldi: Benzin, Motorin ve LPG ne kadar?
Akaryakıt fiyatlarına zam geldi: Benzin, Motorin ve LPG ne kadar?
Sputnik Türkiye
Küresel piyasalarda yaşanan Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle motorin fiyatlarına 21 Aralık Cumartesi gece yarısı 58 kuruş zam geldiği... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T00:25+0300
2024-12-21T00:25+0300
2024-12-21T00:29+0300
ekonomi
benzin
benzin istasyonu
benzin fiyatları
benzin pompası
kurşunlu benzin
benzinci
mazot
motorin
lpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086021801_15:0:575:315_1920x0_80_0_0_3178f9a51c3c5f978b4e80f4e7c4aa71.jpg
21 Aralık 2024 tarihi itibarıyla benzin ve lpg fiyatlarında değişim olmazken motorin fiyatlarına 58 kuruşluk zam geldi.Küresel piyasalarda yaşanan Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişim nedeniyle motorin fiyatlarına 21 Aralık Cumartesi gece yarısı 58 kuruş zam geldiği açıklandı. Benzin ve lpg fiyatlarında değişim olmazken Brent petrol fiyatları 72.87 dolar seviyesinde seyrediyor.Benzin fiyatları ne kadar?İstanbul Anadolu Yakası: 43.02İstanbul Avrupa Yakası: 43.14Ankara: 43.60İzmir: 44.05Motorin fiyatları ne kadar?İstanbul Anadolu Yakası: 43.85İstanbul Avrupa Yakası: 43.91Ankara: 44.52İzmir: 45.01LPG fiyatları ne kadar?İstanbul Anadolu Yakası: 25.49İstanbul Avrupa Yakası: 26.03Ankara: 26.04İzmir: 25.94
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/akaryakitta-gece-yarisi-fiyat-degisecek-motorine-yeni-zam-geliyor-1091780932.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086021801_85:0:505:315_1920x0_80_0_0_432acad178d63e523a84f51ce67071f4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mazot fiyatları, benzin fiyatları, lpg fiyatları, akaryakıt fiyatları, motoin zam, benzin zam, lpg zam, akaryakıt zam, 21 aralık benzin fiyatları, 21 aralık motorin fiyatları, 21 aralık lpg fiyatları, opet fiyatlar, petrol ofisi fiyatlar, shell fiyatlar
mazot fiyatları, benzin fiyatları, lpg fiyatları, akaryakıt fiyatları, motoin zam, benzin zam, lpg zam, akaryakıt zam, 21 aralık benzin fiyatları, 21 aralık motorin fiyatları, 21 aralık lpg fiyatları, opet fiyatlar, petrol ofisi fiyatlar, shell fiyatlar
Akaryakıt fiyatlarına zam geldi: Benzin, Motorin ve LPG ne kadar?
00:25 21.12.2024 (güncellendi: 00:29 21.12.2024)
Küresel piyasalarda yaşanan Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle motorin fiyatlarına 21 Aralık Cumartesi gece yarısı 58 kuruş zam geldiği açıklandı. Benzin ve lpg fiyatlarında değişim olmazken Brent petrol fiyatları 72.87 dolar seviyesinde seyrediyor.
21 Aralık 2024 tarihi itibarıyla benzin ve lpg fiyatlarında değişim olmazken motorin fiyatlarına 58 kuruşluk zam geldi.
Küresel piyasalarda yaşanan Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişim nedeniyle motorin fiyatlarına 21 Aralık Cumartesi gece yarısı 58 kuruş zam geldiği açıklandı. Benzin ve lpg fiyatlarında değişim olmazken Brent petrol fiyatları 72.87 dolar seviyesinde seyrediyor.
Benzin fiyatları ne kadar?
İstanbul Anadolu Yakası: 43.02
İstanbul Avrupa Yakası: 43.14
Motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Anadolu Yakası: 43.85
İstanbul Avrupa Yakası: 43.91
İstanbul Anadolu Yakası: 25.49
İstanbul Avrupa Yakası: 26.03