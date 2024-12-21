https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/akaryakit-fiyatlarina-zam-geldi-benzin-motorin-ve-lpg-ne-kadar-1091834561.html

Akaryakıt fiyatlarına zam geldi: Benzin, Motorin ve LPG ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarına zam geldi: Benzin, Motorin ve LPG ne kadar?

Sputnik Türkiye

Küresel piyasalarda yaşanan Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle motorin fiyatlarına 21 Aralık Cumartesi gece yarısı 58 kuruş zam geldiği... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

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21 Aralık 2024 tarihi itibarıyla benzin ve lpg fiyatlarında değişim olmazken motorin fiyatlarına 58 kuruşluk zam geldi.Küresel piyasalarda yaşanan Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişim nedeniyle motorin fiyatlarına 21 Aralık Cumartesi gece yarısı 58 kuruş zam geldiği açıklandı. Benzin ve lpg fiyatlarında değişim olmazken Brent petrol fiyatları 72.87 dolar seviyesinde seyrediyor.Benzin fiyatları ne kadar?İstanbul Anadolu Yakası: 43.02İstanbul Avrupa Yakası: 43.14Ankara: 43.60İzmir: 44.05Motorin fiyatları ne kadar?İstanbul Anadolu Yakası: 43.85İstanbul Avrupa Yakası: 43.91Ankara: 44.52İzmir: 45.01LPG fiyatları ne kadar?İstanbul Anadolu Yakası: 25.49İstanbul Avrupa Yakası: 26.03Ankara: 26.04İzmir: 25.94

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/akaryakitta-gece-yarisi-fiyat-degisecek-motorine-yeni-zam-geliyor-1091780932.html

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