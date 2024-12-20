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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: ABD, Gazprom yaptırımında Türkiye'ye muafiyet tanıdı
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/akaryakitta-gece-yarisi-fiyat-degisecek-motorine-yeni-zam-geliyor-1091780932.html
Akaryakıtta gece yarısı fiyat değişecek: Motorine yeni zam geliyor
Akaryakıtta gece yarısı fiyat değişecek: Motorine yeni zam geliyor
Sputnik Türkiye
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresine 58 kuruş zam... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T09:47+0300
2024-12-20T09:47+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı. 21 Aralık Cumartesi gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 58 kuruşluk zam yapılacak. Motorine gelen artışın aksine, benzin grubunda herhangi bir fiyat artışı öngörülmüyor.Benzinin litresine 14 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam gelmişti.Petrol fiyatlarındaki değişimler, büyük ölçüde uluslararası piyasalardaki jeopolitik gelişmelere ve ekonomik dinamiklere bağlı olarak şekilleniyor. Özellikle döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının sık sık güncellenmesine yol açıyor.20 Aralık akaryakıt fiyatlarıİstanbul (Avrupa)İstanbul (Anadolu)Ankaraİzmir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/asgari-ucrete-zam-icin-ilk-rakam-aciklandi-turk-isin-teklifiyle-issizlik-maasi-kidem-tazminati-ne-1091779897.html
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motorin zam haberi, 21 aralık motorin zammı, motorin litre fiyatı, benzin zam var mı, motorin 58 kuruş zam, döviz kuru ve akaryakıt fiyatları, petrol fiyatları etkisi, motorin fiyat güncellemesi, gece yarısı motorin zammı, motorin ve benzin fiyatları, akaryakıt fiyatları 2024, jeopolitik gelişmeler ve petrol, motorin zammı sonrası fiyatlar, benzin fiyatlarında değişiklik, döviz kuru etkisi akaryakıt, motorin fiyat artışı neden, gıda fiyatlarına etkisi motorin, motorin zamları ne zaman, benzin fiyatları sabit kaldı, akaryakıt zam oranı, motorin zam bekleniyor
motorin zam haberi, 21 aralık motorin zammı, motorin litre fiyatı, benzin zam var mı, motorin 58 kuruş zam, döviz kuru ve akaryakıt fiyatları, petrol fiyatları etkisi, motorin fiyat güncellemesi, gece yarısı motorin zammı, motorin ve benzin fiyatları, akaryakıt fiyatları 2024, jeopolitik gelişmeler ve petrol, motorin zammı sonrası fiyatlar, benzin fiyatlarında değişiklik, döviz kuru etkisi akaryakıt, motorin fiyat artışı neden, gıda fiyatlarına etkisi motorin, motorin zamları ne zaman, benzin fiyatları sabit kaldı, akaryakıt zam oranı, motorin zam bekleniyor

Akaryakıtta gece yarısı fiyat değişecek: Motorine yeni zam geliyor

09:47 20.12.2024
© AAAkaryakıt zam
Akaryakıt zam - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© AA
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresine 58 kuruş zam yapılması bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir artış öngörülmüyor.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı. 21 Aralık Cumartesi gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 58 kuruşluk zam yapılacak. Motorine gelen artışın aksine, benzin grubunda herhangi bir fiyat artışı öngörülmüyor.
Benzinin litresine 14 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam gelmişti.
Petrol fiyatlarındaki değişimler, büyük ölçüde uluslararası piyasalardaki jeopolitik gelişmelere ve ekonomik dinamiklere bağlı olarak şekilleniyor. Özellikle döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının sık sık güncellenmesine yol açıyor.

20 Aralık akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa)
Benzin litre fiyatı: 43.12 TL
Motorin litre fiyatı: 43.30 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İstanbul (Anadolu)
Benzin litre fiyatı: 43.01 TL
Motorin litre fiyatı: 43.24 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 43.56 TL
Motorin litre fiyatı: 43.87 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 44.04 TL
Motorin litre fiyatı: 44.39 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL
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