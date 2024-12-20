https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/akaryakitta-gece-yarisi-fiyat-degisecek-motorine-yeni-zam-geliyor-1091780932.html

Akaryakıtta gece yarısı fiyat değişecek: Motorine yeni zam geliyor

Akaryakıtta gece yarısı fiyat değişecek: Motorine yeni zam geliyor

Sputnik Türkiye

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresine 58 kuruş zam... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T09:47+0300

2024-12-20T09:47+0300

2024-12-20T09:47+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

motorin

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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı. 21 Aralık Cumartesi gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 58 kuruşluk zam yapılacak. Motorine gelen artışın aksine, benzin grubunda herhangi bir fiyat artışı öngörülmüyor.Benzinin litresine 14 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam gelmişti.Petrol fiyatlarındaki değişimler, büyük ölçüde uluslararası piyasalardaki jeopolitik gelişmelere ve ekonomik dinamiklere bağlı olarak şekilleniyor. Özellikle döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının sık sık güncellenmesine yol açıyor.20 Aralık akaryakıt fiyatlarıİstanbul (Avrupa)İstanbul (Anadolu)Ankaraİzmir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/asgari-ucrete-zam-icin-ilk-rakam-aciklandi-turk-isin-teklifiyle-issizlik-maasi-kidem-tazminati-ne-1091779897.html

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