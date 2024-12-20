https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/akaryakitta-gece-yarisi-fiyat-degisecek-motorine-yeni-zam-geliyor-1091780932.html
Akaryakıtta gece yarısı fiyat değişecek: Motorine yeni zam geliyor
Akaryakıtta gece yarısı fiyat değişecek: Motorine yeni zam geliyor
Sputnik Türkiye
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresine 58 kuruş zam... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T09:47+0300
2024-12-20T09:47+0300
2024-12-20T09:47+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı. 21 Aralık Cumartesi gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 58 kuruşluk zam yapılacak. Motorine gelen artışın aksine, benzin grubunda herhangi bir fiyat artışı öngörülmüyor.Benzinin litresine 14 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam gelmişti.Petrol fiyatlarındaki değişimler, büyük ölçüde uluslararası piyasalardaki jeopolitik gelişmelere ve ekonomik dinamiklere bağlı olarak şekilleniyor. Özellikle döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının sık sık güncellenmesine yol açıyor.20 Aralık akaryakıt fiyatlarıİstanbul (Avrupa)İstanbul (Anadolu)Ankaraİzmir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/asgari-ucrete-zam-icin-ilk-rakam-aciklandi-turk-isin-teklifiyle-issizlik-maasi-kidem-tazminati-ne-1091779897.html
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Akaryakıtta gece yarısı fiyat değişecek: Motorine yeni zam geliyor
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresine 58 kuruş zam yapılması bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir artış öngörülmüyor.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı. 21 Aralık Cumartesi gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 58 kuruşluk zam yapılacak. Motorine gelen artışın aksine, benzin grubunda herhangi bir fiyat artışı öngörülmüyor.
Benzinin litresine 14 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam gelmişti.
Petrol fiyatlarındaki değişimler, büyük ölçüde uluslararası piyasalardaki jeopolitik gelişmelere ve ekonomik dinamiklere bağlı olarak şekilleniyor. Özellikle döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının sık sık güncellenmesine yol açıyor.
20 Aralık akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.12 TL
Motorin litre fiyatı: 43.30 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
Benzin litre fiyatı: 43.01 TL
Motorin litre fiyatı: 43.24 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL
Benzin litre fiyatı: 43.56 TL
Motorin litre fiyatı: 43.87 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
Benzin litre fiyatı: 44.04 TL
Motorin litre fiyatı: 44.39 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL