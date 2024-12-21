https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/acil-servisler-alarmda-uzmanlardan-kritik-uyari-dortlu-viruse-yakalananlar-haftalarca-iyilesemiyor-1091839730.html
Acil servisler alarmda, uzmanlardan kritik uyarı: 'Dörtlü Virüs'e yakalananlar haftalarca iyileşemiyor, belirtileri ne?
Acil servisler alarmda, uzmanlardan kritik uyarı: 'Dörtlü Virüs'e yakalananlar haftalarca iyileşemiyor, belirtileri ne?
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Son dönemde öksürük, eklem ağrısı, sindirim sorunları gibi şikayetlerle acil servislere başvuranların sayısı hızla arttı. Uzmanlar, bu durumun "dörtlü virüs"... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T11:39+0300
2024-12-21T11:39+0300
2024-12-21T11:39+0300
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112 acil servis
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Türkiye genelinde hastaneler, dörtlü virüs nedeniyle dolup taşıyor. Aynı anda dört farklı virüsün vücuda girmesi, bağışıklık sistemini zorlayarak iyileşme sürecini uzatıyor. Uzmanlar, özellikle kalabalık alanlarda maske kullanımını öneriyor ve grip aşısının önemini vurguluyor.Hangi virüsler etkili?Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Gökçe Demir, şu anda yaygın olarak görülen dört virüsü ve belirtilerini şöyle sıraladı:Bu virüsler, hapşırık, öksürük gibi yollarla hızla yayılıyor. Özellikle kapalı ve kalabalık alanlarda bulaşma riski artıyor.Acil servisler alarmdaAcil Tıp Uzmanı Dr. Gültekin Akyol, hastanelere başvuranların genellikle şu şikayetlerle geldiğini belirtti:Dr. Akyol, grip aşılarının belirli ölçüde koruma sağladığını ifade ederek, “Grip aşısı özellikle önceki dönemdeki virüs türlerine göre hazırlanıyor. Etkisi sınırlı da olsa, mutlaka yapılmasını öneriyoruz” dedi.Hastaların şikayetleri: 'İyileşmek çok zor'Virüslere yakalanan hastalar ise uzun süren semptomlardan şikayetçi. Bir hasta, “İki çocuğum var ve bir aydır hastalar. Sürekli ilaç ve antibiyotik kullanıyoruz ama bir türlü iyileşemiyorlar” dedi.Başka bir hasta ise, “Tedavi bir noktaya kadar işe yarıyor ama virüsler sürekli tekrarlıyor. Hiç beklemediğiniz anda ansızın hastalanıyorsunuz” ifadelerini kullandı.Nasıl korunabiliriz?Uzmanlar, dörtlü virüse karşı alınabilecek en etkili önlemleri şöyle sıraladı:
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dörtlü virüs nedir, rsv virüsü belirtileri, rhino enterovirüs nasıl bulaşır, influenza belirtileri nelerdir, dörtlü virüs nasıl tedavi edilir, öksürük ve boğaz ağrısına ne iyi gelir, grip aşısı etkili mi, viral enfeksiyon belirtileri, acil servislerde yoğunluk neden arttı, bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir, dörtlü virüse karşı maske gerekli mi, hastalıklar neden uzuyor, çocuklarda uzun süren enfeksiyonlar, grip aşısı kime yapılmalı, toplu alanlarda virüs nasıl bulaşır, bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir, gripten korunma yöntemleri, virüsler aynı anda bulaşır mı, rsv virüsü bebekler için tehlikeli mi, dörtlü virüs hastaneleri doldurdu
dörtlü virüs nedir, rsv virüsü belirtileri, rhino enterovirüs nasıl bulaşır, influenza belirtileri nelerdir, dörtlü virüs nasıl tedavi edilir, öksürük ve boğaz ağrısına ne iyi gelir, grip aşısı etkili mi, viral enfeksiyon belirtileri, acil servislerde yoğunluk neden arttı, bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir, dörtlü virüse karşı maske gerekli mi, hastalıklar neden uzuyor, çocuklarda uzun süren enfeksiyonlar, grip aşısı kime yapılmalı, toplu alanlarda virüs nasıl bulaşır, bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir, gripten korunma yöntemleri, virüsler aynı anda bulaşır mı, rsv virüsü bebekler için tehlikeli mi, dörtlü virüs hastaneleri doldurdu
Acil servisler alarmda, uzmanlardan kritik uyarı: 'Dörtlü Virüs'e yakalananlar haftalarca iyileşemiyor, belirtileri ne?
Son dönemde öksürük, eklem ağrısı, sindirim sorunları gibi şikayetlerle acil servislere başvuranların sayısı hızla arttı. Uzmanlar, bu durumun "dörtlü virüs" tehlikesinden kaynaklandığını açıkladı. Virüslerin kolayca bulaştığını belirten uzmanlar, maske kullanımı ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekiyor.
Türkiye genelinde hastaneler, dörtlü virüs nedeniyle dolup taşıyor. Aynı anda dört farklı virüsün vücuda girmesi, bağışıklık sistemini zorlayarak iyileşme sürecini uzatıyor. Uzmanlar, özellikle kalabalık alanlarda maske kullanımını öneriyor ve grip aşısının önemini vurguluyor.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Gökçe Demir, şu anda yaygın olarak görülen dört virüsü ve belirtilerini şöyle sıraladı:
RSV (Respiratuvar Sinsisyal Virüs):
0-2 yaş arası bebeklerde zatürreye neden olabilir. Ateş ve öksürükle seyrediyor.
Rhino Enterovirüs:
Uzun süre devam eden nezle ve viral gribal enfeksiyonlara yol açar.
İnfluenza:
Kas ve eklem ağrıları, boğaz ağrısı ve yüksek ateş (40°C’ye kadar) ile belirgin.
Kovid-19:
Solunum yolu semptomlarıyla seyrediyor.
Bu virüsler, hapşırık, öksürük gibi yollarla hızla yayılıyor. Özellikle kapalı ve kalabalık alanlarda bulaşma riski artıyor.
Acil Tıp Uzmanı Dr. Gültekin Akyol, hastanelere başvuranların genellikle şu şikayetlerle geldiğini belirtti:
Dr. Akyol, grip aşılarının belirli ölçüde koruma sağladığını ifade ederek, “Grip aşısı özellikle önceki dönemdeki virüs türlerine göre hazırlanıyor. Etkisi sınırlı da olsa, mutlaka yapılmasını öneriyoruz” dedi.
Hastaların şikayetleri: 'İyileşmek çok zor'
Virüslere yakalanan hastalar ise uzun süren semptomlardan şikayetçi. Bir hasta, “İki çocuğum var ve bir aydır hastalar. Sürekli ilaç ve antibiyotik kullanıyoruz ama bir türlü iyileşemiyorlar” dedi.
Başka bir hasta ise, “Tedavi bir noktaya kadar işe yarıyor ama virüsler sürekli tekrarlıyor. Hiç beklemediğiniz anda ansızın hastalanıyorsunuz” ifadelerini kullandı.
Uzmanlar, dörtlü virüse karşı alınabilecek en etkili önlemleri şöyle sıraladı:
Maske Kullanımı:
Özellikle toplu taşıma ve kapalı alanlarda takılması öneriliyor.
Bağışıklığı Güçlendirme:
Sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve egzersiz önemli.
Aşılar:
Grip aşısı yaptırarak bazı virüs türlerine karşı koruma sağlanabilir.
Hijyen Kuralları:
Elleri sık sık yıkamak ve yüzle temastan kaçınmak gerekiyor.