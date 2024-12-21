https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/acil-servisler-alarmda-uzmanlardan-kritik-uyari-dortlu-viruse-yakalananlar-haftalarca-iyilesemiyor-1091839730.html

Acil servisler alarmda, uzmanlardan kritik uyarı: 'Dörtlü Virüs'e yakalananlar haftalarca iyileşemiyor, belirtileri ne?

Acil servisler alarmda, uzmanlardan kritik uyarı: 'Dörtlü Virüs'e yakalananlar haftalarca iyileşemiyor, belirtileri ne?

Sputnik Türkiye

Son dönemde öksürük, eklem ağrısı, sindirim sorunları gibi şikayetlerle acil servislere başvuranların sayısı hızla arttı. Uzmanlar, bu durumun "dörtlü virüs"... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T11:39+0300

2024-12-21T11:39+0300

2024-12-21T11:39+0300

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Türkiye genelinde hastaneler, dörtlü virüs nedeniyle dolup taşıyor. Aynı anda dört farklı virüsün vücuda girmesi, bağışıklık sistemini zorlayarak iyileşme sürecini uzatıyor. Uzmanlar, özellikle kalabalık alanlarda maske kullanımını öneriyor ve grip aşısının önemini vurguluyor.Hangi virüsler etkili?Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Gökçe Demir, şu anda yaygın olarak görülen dört virüsü ve belirtilerini şöyle sıraladı:Bu virüsler, hapşırık, öksürük gibi yollarla hızla yayılıyor. Özellikle kapalı ve kalabalık alanlarda bulaşma riski artıyor.Acil servisler alarmdaAcil Tıp Uzmanı Dr. Gültekin Akyol, hastanelere başvuranların genellikle şu şikayetlerle geldiğini belirtti:Dr. Akyol, grip aşılarının belirli ölçüde koruma sağladığını ifade ederek, “Grip aşısı özellikle önceki dönemdeki virüs türlerine göre hazırlanıyor. Etkisi sınırlı da olsa, mutlaka yapılmasını öneriyoruz” dedi.Hastaların şikayetleri: 'İyileşmek çok zor'Virüslere yakalanan hastalar ise uzun süren semptomlardan şikayetçi. Bir hasta, “İki çocuğum var ve bir aydır hastalar. Sürekli ilaç ve antibiyotik kullanıyoruz ama bir türlü iyileşemiyorlar” dedi.Başka bir hasta ise, “Tedavi bir noktaya kadar işe yarıyor ama virüsler sürekli tekrarlıyor. Hiç beklemediğiniz anda ansızın hastalanıyorsunuz” ifadelerini kullandı.Nasıl korunabiliriz?Uzmanlar, dörtlü virüse karşı alınabilecek en etkili önlemleri şöyle sıraladı:

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