https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/abhazya-cumhurbaskani-bjania-istifa-etti-istikrarin-ve-anayasal-duzenin-korunmasi-amaciyla-1090537669.html
Abhazya Cumhurbaşkanı Bjania istifa etti: ‘İstikrarın ve anayasal düzenin korunması amacıyla’
Abhazya Cumhurbaşkanı Bjania istifa etti: ‘İstikrarın ve anayasal düzenin korunması amacıyla’
Sputnik Türkiye
Abhazya’da İktidar ve muhalefet temsilcileri arasında gerçekleşen görüşmeler ardından Cumhurbaşkanı Aslan Bjania'nın istifa etmesini öngören bir anlaşmanın... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T07:45+0300
2024-11-19T07:45+0300
2024-11-19T07:54+0300
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yatırım
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Abhazya Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, iktidar ve muhalefet temsilcileri arasında gerçekleşen görüşmeler sonucu Cumhurbaşkanı Bjania’nın istifa etmesini öngören bir anlaşma imzalandı. Anlaşma imzalandıktan sonra Bjania istifa ettiğini duyurdu.Bjania’nın yazılı açıklamasında, “Abhazya Cumhuriyeti Anayasası'nın 65. Maddesi uyarınca ülkedeki istikrarı ve anayasal düzeni korumak amacıyla Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ediyorum” ifadesine yer verildi.İktidar ve muhalefet arasında imzalanan anlaşmaya göre, hükümet binası arazisinde ve dışında toplanan vatandaşların 19 Kasım Salı günü dağılması gerekiyor. Bu maddenin yerine getirilmemesi halinde Brzania istifa dilekçesini geri çekecek.Abhazya’nın parlamentosu Halk Meclisi, 19 Kasım Salı günü, Bjania’nın istifasını görüşecek. Cumhurbaşkanı Vekilliğini Badra Gunba yürütecek.Başbakan Aleksandr Ankvab görevinden alınarak yerine geçici olarak Vitaliy Bganba getirildi. Hükümet ve muhalefet temsilcileri arasında imzalanan anlaşmada belirtildiği gibi, mevcut bakanlar yeni seçilecek olan Cumhurbaşkanı göreve başlayana kadar görevlerini yerine getirmeye devam edecekler.Protestolar neden çıkmış?Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya’da, Rusya’yla imzalanan yatırım anlaşması nedeniyle muhalefet protesto eylemleri başlatmıştı.Protestolara yol açan anlaşma, Rus şirketlerin Abhazya'da büyük ve çok fonksiyonlu bina kompleksleri inşa etmesini öngörüyor. Muhalefet, anlaşmanın uygulanmasının konut fiyatlarında artışa ve ülkedeki küçük ve orta ölçekli işletmeler için risklere yol açacağına inanıyor.Belgenin 15 Kasım'da parlamentoda onaylanması gerekiyordu, ancak başlayan protestolar nedeniyle oylama ertelenmişti. Muhalefet başkent Suhum'daki hükümet binalarının bulunduğu kompleksi ele geçirmiş, Cumhurbaşkanının istifasını talep etmişti. Cumhurbaşkanı Bjania, muhalefetin ele geçirilen binalarından çekilmesi halinde istifa etmeyi kabul ettiğini söylemişti. Protestocular bu teklifi reddetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/lavrov-rusya-cin-iliskileri-daha-once-gorulmemis-bir-gelisme-duzeyinde-1090534717.html
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abhazya, cumhurbaşkanı, aslan bjania, istifa, muhalefet, protesto, rusya, anlaşma, yatırım
abhazya, cumhurbaşkanı, aslan bjania, istifa, muhalefet, protesto, rusya, anlaşma, yatırım
Abhazya Cumhurbaşkanı Bjania istifa etti: ‘İstikrarın ve anayasal düzenin korunması amacıyla’
07:45 19.11.2024 (güncellendi: 07:54 19.11.2024)
Abhazya’da İktidar ve muhalefet temsilcileri arasında gerçekleşen görüşmeler ardından Cumhurbaşkanı Aslan Bjania'nın istifa etmesini öngören bir anlaşmanın imzalandığı belirtildi.
Abhazya Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, iktidar ve muhalefet temsilcileri arasında gerçekleşen görüşmeler sonucu Cumhurbaşkanı Bjania’nın istifa etmesini öngören bir anlaşma imzalandı. Anlaşma imzalandıktan sonra Bjania istifa ettiğini duyurdu.
Bjania’nın yazılı açıklamasında, “Abhazya Cumhuriyeti Anayasası'nın 65. Maddesi uyarınca ülkedeki istikrarı ve anayasal düzeni korumak amacıyla Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ediyorum” ifadesine yer verildi.
İktidar ve muhalefet arasında imzalanan anlaşmaya göre, hükümet binası arazisinde ve dışında toplanan vatandaşların 19 Kasım Salı günü dağılması gerekiyor. Bu maddenin yerine getirilmemesi halinde Brzania istifa dilekçesini geri çekecek.
Abhazya’nın parlamentosu Halk Meclisi, 19 Kasım Salı günü, Bjania’nın istifasını görüşecek. Cumhurbaşkanı Vekilliğini Badra Gunba yürütecek.
Başbakan Aleksandr Ankvab görevinden alınarak yerine geçici olarak Vitaliy Bganba getirildi. Hükümet ve muhalefet temsilcileri arasında imzalanan anlaşmada belirtildiği gibi, mevcut bakanlar yeni seçilecek olan Cumhurbaşkanı göreve başlayana kadar görevlerini yerine getirmeye devam edecekler.
Protestolar neden çıkmış?
Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya’da, Rusya’yla imzalanan yatırım anlaşması nedeniyle muhalefet protesto eylemleri başlatmıştı.
Protestolara yol açan anlaşma, Rus şirketlerin Abhazya'da büyük ve çok fonksiyonlu bina kompleksleri inşa etmesini öngörüyor. Muhalefet, anlaşmanın uygulanmasının konut fiyatlarında artışa ve ülkedeki küçük ve orta ölçekli işletmeler için risklere yol açacağına inanıyor.
Belgenin 15 Kasım'da parlamentoda onaylanması gerekiyordu, ancak başlayan protestolar nedeniyle oylama ertelenmişti. Muhalefet başkent Suhum'daki hükümet binalarının bulunduğu kompleksi ele geçirmiş, Cumhurbaşkanının istifasını talep etmişti. Cumhurbaşkanı Bjania, muhalefetin ele geçirilen binalarından çekilmesi halinde istifa etmeyi kabul ettiğini söylemişti. Protestocular bu teklifi reddetmişti.