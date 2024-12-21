https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/112-ihbarlari-icin-yeni-sistem-devrede-icisleri-bakanligi-duyurdu-1091846928.html

112 ihbarları için yeni sistem devrede: İçişleri Bakanlığı duyurdu

112 ihbarları için yeni sistem devrede: İçişleri Bakanlığı duyurdu

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, 112 Web İhbar Sistemi'nin hayata geçirildiğini duyurdu. Artık telefonun yanı sıra internet üzerinden de ihbarlar yapılabilecek. 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T13:58+0300

2024-12-21T13:58+0300

2024-12-21T13:59+0300

türkiye

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112 web ihbar sistemi"

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İçişleri Bakanlığı "112 Web İhbar Sistemi"nin hayata geçirildiğini duyurdu. Şüpheli durum ve suç faaliyetleri ihbarlarının artık telefonun yanı sıra internet üzerinden de yapılabileceği belirtildi. Peki sistem nasıl işleyecek? İnternet üzerinden ihbar nasıl yapılacak?Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 112 Web İhbar Sistemi, kullanıcı dostu arayüzü ve kolay erişim imkanıyla vatandaşlarımızın hizmetinde. Bu sistem sayesinde şüpheli durumlar ve suç faaliyetleri hızlı ve güvenli bir şekilde yetkililere bildirilebiliyor." ifadesi kullanıldı.İhbar sistemi nasıl işleyecek? Nasıl ihbar yapılacak?Sistem, kullanıcıları yönlendiren bir ihbar formu ile işlemleri hızlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirme olanağı sunuyor.İhbar formunda, olay veya vaka ile ilgili detaylı bilgiler talep ediliyor. İlk olarak, olayın yeri bilgilerinin doldurulması gerekiyor.Formun bir diğer bölümü, vatandaşların olayın detaylarını açıklamasına olanak tanıyor. Ayrıca ihbarın hangi güvenlik birimine yönlendirileceği de (Emniyet veya Jandarma) seçilebiliyor.Kişisel bilgiler bölümünde, vatandaşlardan ad, soyad, kimlik numarası, adres, telefon numarası ve e-posta bilgilerini eksiksiz doldurmaları isteniyor. Türk vatandaşı olmayanlar için de ilgili bir işaretleme seçeneği bulunuyor.

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