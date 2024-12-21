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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/112-ihbarlari-icin-yeni-sistem-devrede-icisleri-bakanligi-duyurdu-1091846928.html
112 ihbarları için yeni sistem devrede: İçişleri Bakanlığı duyurdu
112 ihbarları için yeni sistem devrede: İçişleri Bakanlığı duyurdu
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, 112 Web İhbar Sistemi'nin hayata geçirildiğini duyurdu. Artık telefonun yanı sıra internet üzerinden de ihbarlar yapılabilecek. 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T13:58+0300
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İçişleri Bakanlığı "112 Web İhbar Sistemi"nin hayata geçirildiğini duyurdu. Şüpheli durum ve suç faaliyetleri ihbarlarının artık telefonun yanı sıra internet üzerinden de yapılabileceği belirtildi. Peki sistem nasıl işleyecek? İnternet üzerinden ihbar nasıl yapılacak?Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 112 Web İhbar Sistemi, kullanıcı dostu arayüzü ve kolay erişim imkanıyla vatandaşlarımızın hizmetinde. Bu sistem sayesinde şüpheli durumlar ve suç faaliyetleri hızlı ve güvenli bir şekilde yetkililere bildirilebiliyor." ifadesi kullanıldı.İhbar sistemi nasıl işleyecek? Nasıl ihbar yapılacak?Sistem, kullanıcıları yönlendiren bir ihbar formu ile işlemleri hızlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirme olanağı sunuyor.İhbar formunda, olay veya vaka ile ilgili detaylı bilgiler talep ediliyor. İlk olarak, olayın yeri bilgilerinin doldurulması gerekiyor.Formun bir diğer bölümü, vatandaşların olayın detaylarını açıklamasına olanak tanıyor. Ayrıca ihbarın hangi güvenlik birimine yönlendirileceği de (Emniyet veya Jandarma) seçilebiliyor.Kişisel bilgiler bölümünde, vatandaşlardan ad, soyad, kimlik numarası, adres, telefon numarası ve e-posta bilgilerini eksiksiz doldurmaları isteniyor. Türk vatandaşı olmayanlar için de ilgili bir işaretleme seçeneği bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/112-calisanlarinin-kabusu-oldu-tek-kisi-8-bin-500-kez-aradi-1091825676.html
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112 ihbar hattı, 112 web ihbar hattı nedir, 112 web ihbar hattı nasıl işleyecek, 112 web ihbar hattı nasıl aranacak
112 ihbar hattı, 112 web ihbar hattı nedir, 112 web ihbar hattı nasıl işleyecek, 112 web ihbar hattı nasıl aranacak

112 ihbarları için yeni sistem devrede: İçişleri Bakanlığı duyurdu

13:58 21.12.2024 (güncellendi: 13:59 21.12.2024)
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bilgisayar kullanımı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
© AA
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İçişleri Bakanlığı, 112 Web İhbar Sistemi'nin hayata geçirildiğini duyurdu. Artık telefonun yanı sıra internet üzerinden de ihbarlar yapılabilecek.
İçişleri Bakanlığı "112 Web İhbar Sistemi"nin hayata geçirildiğini duyurdu. Şüpheli durum ve suç faaliyetleri ihbarlarının artık telefonun yanı sıra internet üzerinden de yapılabileceği belirtildi. Peki sistem nasıl işleyecek? İnternet üzerinden ihbar nasıl yapılacak?
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 112 Web İhbar Sistemi, kullanıcı dostu arayüzü ve kolay erişim imkanıyla vatandaşlarımızın hizmetinde. Bu sistem sayesinde şüpheli durumlar ve suç faaliyetleri hızlı ve güvenli bir şekilde yetkililere bildirilebiliyor." ifadesi kullanıldı.

İhbar sistemi nasıl işleyecek? Nasıl ihbar yapılacak?

Sistem, kullanıcıları yönlendiren bir ihbar formu ile işlemleri hızlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirme olanağı sunuyor.
İhbar formunda, olay veya vaka ile ilgili detaylı bilgiler talep ediliyor. İlk olarak, olayın yeri bilgilerinin doldurulması gerekiyor.
Formun bir diğer bölümü, vatandaşların olayın detaylarını açıklamasına olanak tanıyor. Ayrıca ihbarın hangi güvenlik birimine yönlendirileceği de (Emniyet veya Jandarma) seçilebiliyor.
Kişisel bilgiler bölümünde, vatandaşlardan ad, soyad, kimlik numarası, adres, telefon numarası ve e-posta bilgilerini eksiksiz doldurmaları isteniyor. Türk vatandaşı olmayanlar için de ilgili bir işaretleme seçeneği bulunuyor.
Diyarbakır - acil servis - ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
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