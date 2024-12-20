https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/zaharova-zelenskiy-finlandiyadan-sinir-disi-edilen-ukraynalilari-cepheye-gonderecek-1091833886.html
Zaharova: Zelenskiy Finlandiya'dan sınır dışı edilen Ukraynalıları cepheye gönderecek
Zaharova: Zelenskiy Finlandiya'dan sınır dışı edilen Ukraynalıları cepheye gönderecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Vladimir Zelenskiy’in Finlandiya'dan sınır dışı edilen Ukraynalı sığınmacıları cepheye göndereceğini belirtti. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T23:23+0300
2024-12-20T23:23+0300
2024-12-20T23:22+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Helsinki'nin Ukraynalı sığınmacıları sınır dışı etmeye karar vermesi halinde Vladimir Zelenskiy'in onları derhal cepheye göndereceğini ifade etti.Zaharova, “Helsinki'nin Ukrayna'ya sınır dışı edilenlerin Zelenskiy tarafından derhal mezarlara gönderileceğini anlamaması mümkün değil” ifadelerine yer verdi.Finlandiya’da sınır dışı etme kararı göçmen bürosu tarafından alınıyor, ancak uygulama polis ve sınır muhafızlarına ait. Polis 2022'den bu yana Ukraynalı hiç bir sığınmacıyı sınır dışı etmedi. Polis müfettişi Janne Lepsu'ya göre, sınır dışı etme yasağı şu anda gözden geçiriliyor.Daha önce STT haber ajansı, Finlandiyalı yetkililerin Ukrayna’da çatışmalardan etkilenmeyen bölgeler olduğu gerekçesiyle Ukraynalı sığınmacıları ülkelerine sınır dışı etme kararı alabileceğini aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/baris-anlasmasi-imzalanirsa-avrupa-ulkeleri-ukraynaya-asker-gonderme-olasiligini-gorusuyor-1091779451.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, ukrayna, finlandiya, helsinki, sığınmacı, sınır dışı, stt, telegram
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, ukrayna, finlandiya, helsinki, sığınmacı, sınır dışı, stt, telegram
Zaharova: Zelenskiy Finlandiya'dan sınır dışı edilen Ukraynalıları cepheye gönderecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Vladimir Zelenskiy’in Finlandiya'dan sınır dışı edilen Ukraynalı sığınmacıları cepheye göndereceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Helsinki'nin Ukraynalı sığınmacıları sınır dışı etmeye karar vermesi halinde Vladimir Zelenskiy'in onları derhal cepheye göndereceğini ifade etti.
Zaharova, “Helsinki'nin Ukrayna'ya sınır dışı edilenlerin Zelenskiy tarafından derhal mezarlara gönderileceğini anlamaması mümkün değil” ifadelerine yer verdi.
Finlandiya’da sınır dışı etme kararı göçmen bürosu tarafından alınıyor, ancak uygulama polis ve sınır muhafızlarına ait. Polis 2022'den bu yana Ukraynalı hiç bir sığınmacıyı sınır dışı etmedi. Polis müfettişi Janne Lepsu'ya göre, sınır dışı etme yasağı şu anda gözden geçiriliyor.
Daha önce STT haber ajansı, Finlandiyalı yetkililerin Ukrayna’da çatışmalardan etkilenmeyen bölgeler olduğu gerekçesiyle Ukraynalı sığınmacıları ülkelerine sınır dışı etme kararı alabileceğini aktarmıştı.