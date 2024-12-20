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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/baris-anlasmasi-imzalanirsa-avrupa-ulkeleri-ukraynaya-asker-gonderme-olasiligini-gorusuyor-1091779451.html
Barış anlaşması imzalanırsa: Avrupa ülkeleri Ukrayna’ya asker gönderme olasılığını görüşüyor
Barış anlaşması imzalanırsa: Avrupa ülkeleri Ukrayna’ya asker gönderme olasılığını görüşüyor
Sputnik Türkiye
Kiev rejiminin Avrupalı müttefiklerinin, Kiev ve Moskova arasında barış anlaşmasına varılması halinde Ukrayna'ya askeri personel gönderilmesi konusunu "ciddi... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T09:11+0300
2024-12-20T09:22+0300
ukrayna krizi
avrupa
ukrayna
nato
mark rutte
vladimir zelenskiy
abd
donald trump
barış gücü
rusya
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Washington Post gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Brüksel’de 20 Aralık Çarşamba günü, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Avrupalı liderleri ve Vladimir Zelenskiy’le gerçekleştirdiği toplantı sırasında, Ukrayna’ya Avrupalı askerlerin yerleştirilmesi olasılığının ele alındığını yazdı.ABD’nin seçilen Başkanı Donald Trump’ın da geçtiğimiz günlerde Paris’te Zelenskiy ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşme sırasında bu fikri öğrendiği aktarılan haberde, görüşmelere katılan yetkililerin, bu konudaki müzakerelerin henüz erken aşamada olduğunu dile getirdiğini bildirdiği aktarıldı.Adı açıklanmayan bir kaynak, “Çalışma konseptine göre bir grup Avrupa ülkesi ateşkesi korumak ve Rusya için caydırıcı olmak üzere bir askeri güç oluşturacak… Böyle bir güç NATO bayrağı altında toplanamazdı çünkü bu ittifak üyeleri arasında uzlaşma gerektirecekti ve Rusya için istenmeyen bir adım olarak görülüyordu” ifadesini kullandı.Fransa lideri Macron’un teşvik ettiği bu fikrin İngiltere, Baltık ve İskandinav ülkelerinin ilgisini çektiğini yazan gazete, hangi ülkelerin askeri personel göndereceği ve ne kadarını göndermeye istekli oldukları belirsiz olduğuna dikkat çekti.Avrupalı liderler için büyük bir barış gücü göndermenin, iç destek ve askeri kaynak gerektireceğini kaydedilirken adı açıklanmayan uzmanlar, “etkileyici bir askeri güç” için on binlerce askeri personele ihtiyaç duyulacağını dile getirdi.Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan ve adı açıklanmayan kaynaklar da Trump'ın Ukrayna'ya asker gönderme fikriyle ilgilendiğini söyledi. Ancak bu fikrin, seçilmiş başkanın politikalarını şekillendirdiği bir dönemde yeni ABD yönetiminin hoşuna gidip gitmeyeceğini söylemenin zor olduğu belirtildi. Gazete, Avrupalı liderlerin, NATO üyeliği sorunu çözüme kavuşturulmamışken Kiev'e güvenlik garantisi sağlamak için asker göndermeyi bir seçenek olarak gördüklerini de ekledi.Daha önce Polonya Başbakanı Donald Tusk gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO liderlerinin Brüksel'deki son toplantısında Ukrayna'ya NATO birliklerinin gönderilmesinin gündeme bile gelmediğini söylemişti.Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı'nın Ukrayna'nın savaş kabiliyetini yeniden tesis etmek için ülkeye yaklaşık100 bin kişilik bir sözde ‘barışı gücü’ konuşlandırmayı planladığını belirtmişti. SVR bunun Ukrayna'nın fiili işgaline dönüşeceğini savunmuştu.Kremlin, barış gücü birliklerinin konuşlandırılmasının ancak çatışmanın ilgili taraflarının rızasıyla mümkün olabileceğini belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, Batı'nın Ukrayna'ya 'barış gücü' gönderme planlarının provokatif olduğunu ve Batılı ülkelerin Moskova ile çatışmayı daha da derinleştirme niyetini ortaya koyduğunu vurgulamıştı.Eski Pentagon danışmanı: En hızlı çözüm Ukrayna’ya yardımı kesmekEski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmenin en hızlı yolunun, tüm Amerikalıların Ukrayna topraklarından çekilmesi ve Kiev'e verilen askeri yardımın kesilmesi olduğunu kaydetti.Judging Freedom adlı YouTube kanalına konuşan Macgregor, “Bu savaşı sona erdirmenin en hızlı yolu, öncelikle tüm askeri yardımların kesilmesi. İkinci olarak, üniformalı ya da üniformasız tüm Amerikalılar Ukrayna'dan çekilmeli” şeklinde konuştu.Amerikan desteği olmadan Ukrayna ordusunun çatışacak gücü olmayacağını kaydeden Macgregor, Washington'un yardımı kesmesinin Moskova ve Kiev arasında müzakerelerin yolunu açacağını belirtti.Putin: Geçici ateşkese değil, güvenceler içeren uzun vadeli anlaşmaya ihtiyacımız varRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Aralık Çarşamba günü düzenlenen ‘Yılın Özeti’ programı sırasında, müzakereler için ön koşullarının olmadığını kaydetti. Ukrayna’daki başkanlık seçimlerini kazanması durumunda Vladimir Zelenskiy’le de görüşmeye hazır olduklarını belirten Putin, Rusya’nın geçici bir ateşkese değil, kendisi ve vatandaşları için güvenceler içeren uzun vadeli bir barışa ihtiyacı olduğunu vurgulamıştı.
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avrupa, ukrayna, nato, mark rutte, vladimir zelenskiy, abd, donald trump, barış gücü, rusya, douglas macgregor, askeri yardım, vladimir putin
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Barış anlaşması imzalanırsa: Avrupa ülkeleri Ukrayna’ya asker gönderme olasılığını görüşüyor

09:11 20.12.2024 (güncellendi: 09:22 20.12.2024)
© AFP 2023 / ALESSANDRO DELLA VALLEUkrayna Avrupa Birliği
Ukrayna Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© AFP 2023 / ALESSANDRO DELLA VALLE
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Kiev rejiminin Avrupalı müttefiklerinin, Kiev ve Moskova arasında barış anlaşmasına varılması halinde Ukrayna'ya askeri personel gönderilmesi konusunu "ciddi bir şekilde" değerlendirdiği belirtildi.
Washington Post gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Brüksel’de 20 Aralık Çarşamba günü, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Avrupalı liderleri ve Vladimir Zelenskiy’le gerçekleştirdiği toplantı sırasında, Ukrayna’ya Avrupalı askerlerin yerleştirilmesi olasılığının ele alındığını yazdı.
ABD’nin seçilen Başkanı Donald Trump’ın da geçtiğimiz günlerde Paris’te Zelenskiy ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşme sırasında bu fikri öğrendiği aktarılan haberde, görüşmelere katılan yetkililerin, bu konudaki müzakerelerin henüz erken aşamada olduğunu dile getirdiğini bildirdiği aktarıldı.
Adı açıklanmayan bir kaynak, “Çalışma konseptine göre bir grup Avrupa ülkesi ateşkesi korumak ve Rusya için caydırıcı olmak üzere bir askeri güç oluşturacak… Böyle bir güç NATO bayrağı altında toplanamazdı çünkü bu ittifak üyeleri arasında uzlaşma gerektirecekti ve Rusya için istenmeyen bir adım olarak görülüyordu” ifadesini kullandı.
Fransa lideri Macron’un teşvik ettiği bu fikrin İngiltere, Baltık ve İskandinav ülkelerinin ilgisini çektiğini yazan gazete, hangi ülkelerin askeri personel göndereceği ve ne kadarını göndermeye istekli oldukları belirsiz olduğuna dikkat çekti.
Avrupalı liderler için büyük bir barış gücü göndermenin, iç destek ve askeri kaynak gerektireceğini kaydedilirken adı açıklanmayan uzmanlar, “etkileyici bir askeri güç” için on binlerce askeri personele ihtiyaç duyulacağını dile getirdi.
Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan ve adı açıklanmayan kaynaklar da Trump'ın Ukrayna'ya asker gönderme fikriyle ilgilendiğini söyledi. Ancak bu fikrin, seçilmiş başkanın politikalarını şekillendirdiği bir dönemde yeni ABD yönetiminin hoşuna gidip gitmeyeceğini söylemenin zor olduğu belirtildi. Gazete, Avrupalı liderlerin, NATO üyeliği sorunu çözüme kavuşturulmamışken Kiev'e güvenlik garantisi sağlamak için asker göndermeyi bir seçenek olarak gördüklerini de ekledi.
Daha önce Polonya Başbakanı Donald Tusk gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO liderlerinin Brüksel'deki son toplantısında Ukrayna'ya NATO birliklerinin gönderilmesinin gündeme bile gelmediğini söylemişti.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı'nın Ukrayna'nın savaş kabiliyetini yeniden tesis etmek için ülkeye yaklaşık100 bin kişilik bir sözde ‘barışı gücü’ konuşlandırmayı planladığını belirtmişti. SVR bunun Ukrayna'nın fiili işgaline dönüşeceğini savunmuştu.
Kremlin, barış gücü birliklerinin konuşlandırılmasının ancak çatışmanın ilgili taraflarının rızasıyla mümkün olabileceğini belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, Batı'nın Ukrayna'ya 'barış gücü' gönderme planlarının provokatif olduğunu ve Batılı ülkelerin Moskova ile çatışmayı daha da derinleştirme niyetini ortaya koyduğunu vurgulamıştı.

Eski Pentagon danışmanı: En hızlı çözüm Ukrayna’ya yardımı kesmek

Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmenin en hızlı yolunun, tüm Amerikalıların Ukrayna topraklarından çekilmesi ve Kiev'e verilen askeri yardımın kesilmesi olduğunu kaydetti.
Judging Freedom adlı YouTube kanalına konuşan Macgregor, “Bu savaşı sona erdirmenin en hızlı yolu, öncelikle tüm askeri yardımların kesilmesi. İkinci olarak, üniformalı ya da üniformasız tüm Amerikalılar Ukrayna'dan çekilmeli” şeklinde konuştu.
Amerikan desteği olmadan Ukrayna ordusunun çatışacak gücü olmayacağını kaydeden Macgregor, Washington'un yardımı kesmesinin Moskova ve Kiev arasında müzakerelerin yolunu açacağını belirtti.

Putin: Geçici ateşkese değil, güvenceler içeren uzun vadeli anlaşmaya ihtiyacımız var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Aralık Çarşamba günü düzenlenen ‘Yılın Özeti’ programı sırasında, müzakereler için ön koşullarının olmadığını kaydetti. Ukrayna’daki başkanlık seçimlerini kazanması durumunda Vladimir Zelenskiy’le de görüşmeye hazır olduklarını belirten Putin, Rusya’nın geçici bir ateşkese değil, kendisi ve vatandaşları için güvenceler içeren uzun vadeli bir barışa ihtiyacı olduğunu vurgulamıştı.
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