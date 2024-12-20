https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/yilin-en-uzun-gecesi-hangi-gun-21-aralikta-gunler-uzayacak-mi-en-uzun-gece-turkiyede-nerede-yasanir-1091784526.html

Yılın en uzun gecesi hangi gün? 21 Aralık'ta günler uzayacak mı? En uzun gece Türkiye'de nerede yaşanır?

Yılın en uzun gecesi hangi gün? 21 Aralık'ta günler uzayacak mı? En uzun gece Türkiye'de nerede yaşanır?

Sputnik Türkiye

Kuzey Yarımküre’de kış gündönümünün yaşandığı 21 Aralık, yılın en uzun gecesi olarak biliniyor. Bu tarihte gece süresi maksimuma ulaşırken, gündüz süresi ise... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T10:54+0300

2024-12-20T10:54+0300

2024-12-20T10:54+0300

yaşam

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gündüz

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Yılın en uzun gecesi, 21 Aralık tarihinde gerçekleşir. Bu tarih, kış gündönümü olarak da bilinir. Bu dönemde, güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik açıyla gelir ve Kuzey Yarımküre’de gece süresi en uzun halini alır.2024’te en uzun gece hangi gün?2024 yılı için en uzun gece, 21 Aralık Cumartesi günü yaşanacaktır. Bu tarihten sonra gündüzler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar. 21 Aralık’tan itibaren doğa, yavaş yavaş bahara doğru ilerleyen bir döngüye girer.Türkiye’de en uzun gece nerede yaşanır?Türkiye’de en uzun gece, kuzeye gidildikçe daha belirgin hissedilir. Özellikle Sinop, Kastamonu ve Artvin gibi kuzey bölgelerde gece süresi maksimuma ulaşır. Güneye doğru inildikçe gece ve gündüz arasındaki fark azalır.En uzun gece neden yaşanır?En uzun gecenin yaşanmasının nedeni, Dünya’nın eğik ekseni ve güneşin hareketidir. 21 Aralık’ta, güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik açıyla geldiği için Kuzey Yarımküre’de geceler uzar, gündüzler kısalır. Aynı dönemde Güney Yarımküre’de yaz gündönümü yaşanır ve orada günler daha uzun olur.21 Aralık’tan sonra gece süreleri kısalmaya, gündüzler ise uzamaya başlar. Bu durum, 21 Haziran’a kadar devam eder ve bu tarih, yılın en uzun günü olarak kaydedilir. Kış gündönümü, aslında bahara giden sürecin ilk işaretidir.Kuzey Yarımküre’nin kutup bölgelerinde en uzun gece, 24 saatten daha uzun sürebilir. Norveç, Rusya gibi ülkelerde bu dönem “kutup gecesi” olarak adlandırılır ve haftalarca güneş doğmaz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/ikbal-uzuner-ve-aysenur-halili-vahsice-olduren-semih-celikin-ailesinden-soyadi-basvurusu-1091783717.html

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