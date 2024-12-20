https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/uzun-sure-ayakta-calismak-yasaklandi-yasaya-uymayan-isverenlere-para-cezasi-verilecek-1091831793.html

Uzun süre ayakta çalışmak yasaklandı: Yasaya uymayan işverenlere para cezası verilecek

Uzun süre ayakta çalışmak yasaklandı: Yasaya uymayan işverenlere para cezası verilecek

Sputnik Türkiye

Meksika’da 'Başkanlık Kanunu' adıyla çıkarılan yeni yasa, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasaya göre hizmet sektöründe çalışanların mesai... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T21:08+0300

2024-12-20T21:08+0300

2024-12-20T21:08+0300

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yasak

resmi gazete

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Meksika'da yeni çıkan kanunla uzun süre ayakta çalıştırılan işçilere oturma hakkı tanındı.Meksika’da 'Başkanlık Kanunu' adıyla çıkarılan yeni yasa, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasaya göre hizmet sektöründe çalışanların mesai saatleri içinde oturabilecek bir yere sahip olma hakkı garanti altına alındı. İş gereği oturamayan çalışanlara ise mola hakkı verilmesi güvence altına alındığı ifade edildi. İşçileri ayakta uzun süre bekleten işverenlere ise 48 bin lira ile 480 bin lira arasında ceza verileceği açıklandı.Reformun hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayan Temsilci Patricia Mercado, özellikle süpermarketlerde ve hizmet sektöründe çalışan birçok işçinin vardiyaları boyunca saatlerce ayakta kalmak zorunda olduğunu belirtti.Parlamentoda yasanın tartışıldığı sırada çarpıcı veriler ortaya çıktı:

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