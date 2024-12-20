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Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı
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Uzun süre ayakta çalışmak yasaklandı: Yasaya uymayan işverenlere para cezası verilecek
Uzun süre ayakta çalışmak yasaklandı: Yasaya uymayan işverenlere para cezası verilecek
Sputnik Türkiye
Meksika’da 'Başkanlık Kanunu' adıyla çıkarılan yeni yasa, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasaya göre hizmet sektöründe çalışanların mesai... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T21:08+0300
2024-12-20T21:08+0300
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Meksika'da yeni çıkan kanunla uzun süre ayakta çalıştırılan işçilere oturma hakkı tanındı.Meksika’da 'Başkanlık Kanunu' adıyla çıkarılan yeni yasa, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasaya göre hizmet sektöründe çalışanların mesai saatleri içinde oturabilecek bir yere sahip olma hakkı garanti altına alındı. İş gereği oturamayan çalışanlara ise mola hakkı verilmesi güvence altına alındığı ifade edildi. İşçileri ayakta uzun süre bekleten işverenlere ise 48 bin lira ile 480 bin lira arasında ceza verileceği açıklandı.Reformun hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayan Temsilci Patricia Mercado, özellikle süpermarketlerde ve hizmet sektöründe çalışan birçok işçinin vardiyaları boyunca saatlerce ayakta kalmak zorunda olduğunu belirtti.Parlamentoda yasanın tartışıldığı sırada çarpıcı veriler ortaya çıktı:
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meksika, garson, iş, iş yeri, iş dünyası, kasiyer, ceza, yasak, resmi gazete, özel sektör, sektör, bankacılık sektörü, restoran, restoran zinciri
meksika, garson, iş, iş yeri, iş dünyası, kasiyer, ceza, yasak, resmi gazete, özel sektör, sektör, bankacılık sektörü, restoran, restoran zinciri

Uzun süre ayakta çalışmak yasaklandı: Yasaya uymayan işverenlere para cezası verilecek

21:08 20.12.2024
© AAArjantin'de garsonlar yarıştı: En hızlıyı belirlemek için tepsilerle bir kilometre yürüdüler
Arjantin'de garsonlar yarıştı: En hızlıyı belirlemek için tepsilerle bir kilometre yürüdüler - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© AA
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Meksika’da 'Başkanlık Kanunu' adıyla çıkarılan yeni yasa, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasaya göre hizmet sektöründe çalışanların mesai saatleri içinde oturabilecek bir yere sahip olma hakkı garanti altına alındı. İşçileri ayakta uzun süre bekleten işverenlere ise 48 bin lira ile 480 bin lira arasında ceza verileceği açıklandı.
Meksika'da yeni çıkan kanunla uzun süre ayakta çalıştırılan işçilere oturma hakkı tanındı.
Meksika’da 'Başkanlık Kanunu' adıyla çıkarılan yeni yasa, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasaya göre hizmet sektöründe çalışanların mesai saatleri içinde oturabilecek bir yere sahip olma hakkı garanti altına alındı. İş gereği oturamayan çalışanlara ise mola hakkı verilmesi güvence altına alındığı ifade edildi. İşçileri ayakta uzun süre bekleten işverenlere ise 48 bin lira ile 480 bin lira arasında ceza verileceği açıklandı.
Reformun hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayan Temsilci Patricia Mercado, özellikle süpermarketlerde ve hizmet sektöründe çalışan birçok işçinin vardiyaları boyunca saatlerce ayakta kalmak zorunda olduğunu belirtti.

Parlamentoda yasanın tartışıldığı sırada çarpıcı veriler ortaya çıktı:

Meksikalı işçilerin yüzde 45’i, tüm iş günü boyunca mola vermeden ayakta duruyor.
Yüzde 35’i günde sekiz saatten fazla ayakta çalışıyor.
Yüzde 47’si ise dört ila sekiz saat boyunca ayakta kalıyor.
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