https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/uzmanindan-satislar-patladi-uyarisi-konut-kredisi-faizleri-ne-durumda-1-milyon-liranin-aylik-odeme-1091778093.html

Uzmanından 'satışlar patladı' uyarısı: Konut kredisi faizleri ne durumda? 1 milyon liranın aylık ödeme detayları

Uzmanından 'satışlar patladı' uyarısı: Konut kredisi faizleri ne durumda? 1 milyon liranın aylık ödeme detayları

Sputnik Türkiye

Kasım ayında Türkiye genelinde 153 bin konut satışı gerçekleşti. Özellikle kredili satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 315.7 oranında artışla dikkat... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T08:07+0300

2024-12-20T08:07+0300

2024-12-20T08:07+0300

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Türkiye genelinde kasım ayında konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63.6 oranında arttı. Özellikle ipotekli konut satışları, yüzde 315.7 oranındaki artışla 21 bin 804’e ulaştı. Toplam satışlar içinde kredili işlemlerin payı yüzde 14.2 olarak kaydedildi. Faiz oranlarındaki gevşemenin, kredili satışlardaki artışı tetikleyen en önemli etken olduğu belirtiliyor.Konut kredisi faizlerinde son durumÖzel bankalarda konut kredisi faiz oranları şu anda ortalama yüzde 2.84 seviyelerinde seyrediyor. Milliyet'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “1 milyon TL kredi çeken bir vatandaş, aylık yaklaşık 29 bin 500 TL geri ödeme yapıyor. Faiz oranı yüzde 3’e çıktığında ise bu rakam 35 bin TL’ye ulaşıyor” açıklamasında bulundu.Özelmacıklı, 2024’ün son çeyreğinde faiz oranlarının yüzde 2’nin altına düşmesini beklediklerini belirtti. Bu durumun hem tüketiciler hem de sektör açısından önemli bir avantaj yaratabileceğini ifade etti.Yapılandırma beklentisi ve fiyat artış riskiKonut kredisi çeken vatandaşlar, yüksek faiz oranlarına rağmen ileride yapılandırma yapabileceğini düşünüyor. Özelmacıklı, “Kredi çekenler, önümüzdeki dönemde faiz oranları düştüğünde yapılandırma yaparak avantaj elde edebilir. Ancak, finansmanın kolaylaşması talebi artıracak ve bu da fiyatları yükseltebilir” dedi.Özellikle ikinci el konut piyasasında hızlı satışların devam ettiğini belirten Özelmacıklı, cazip fırsatların oluşabileceğini, ancak maliyetlerin ve asgari ücret artışlarının fiyatları yukarı çekebileceğini vurguladı.'Bu dönemde almak avantajlı olabilir'Özelmacıklı, şu an konut almayı düşünenlerin fırsatları değerlendirmesi gerektiğini ifade ederek, “Önümüzdeki iki çeyrekte cazip ikinci el fırsatları görebiliriz. Finansmanın kolaylaşmasıyla talebin artacağını ve bu süreçte alınan konutların değer kazanacağını düşünüyorum” dedi.Konut kredisi faizleri ne zaman düşer?Uzmanlara göre, faiz oranlarındaki belirgin düşüş 2024 yılının son çeyreğinde gerçekleşebilir. Enflasyonla mücadele ve para politikalarının etkisiyle kredi faizlerinin yüzde 2’nin altına inmesi bekleniyor.İnşaat maliyetleri ve satışlara etkisiArtan asgari ücret ve inşaat maliyetlerinin, önümüzdeki dönemde konut fiyatlarını yukarı çekeceği belirtiliyor. Uzmanlar, finansman kolaylığıyla birlikte artacak talebin fiyatlara yansıyacağını ve vatandaşların bu süreci dikkatle takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

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