https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/unlu-fenomen-nese-ozkanin-olumuyle-ilgili-ailesi-hastaneyi-sucladi-300-bin-liralik-ameliyati-50-1091799579.html

Ünlü fenomen Neşe Özkan'ın ölümüyle ilgili ailesi hastaneyi suçladı: 300 bin liralık ameliyatı 50 bine yaptılar

Ünlü fenomen Neşe Özkan'ın ölümüyle ilgili ailesi hastaneyi suçladı: 300 bin liralık ameliyatı 50 bine yaptılar

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın estetik operasyon sonucunda hayatını kaybetmesi gözler estetik operasyonlara çevrildi. Ailesi hastaneyi 'ihmalle' suçlarken... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T12:56+0300

2024-12-20T12:56+0300

2024-12-20T12:56+0300

yaşam

neşe özkan

gelinevi

estetik

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estetik operasyon

hayatını kaybetti

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Beş saat süren karın gerdirme operasyonu sonucu hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın ameliyat sonrasında hayatını kaybetmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Özkan'ın ailesi hastaneden şikayetçi olacaklarını belirtirken genç fenomenin kalbinde delik olduğunun söylenmesine rağmen operasyona alındığını iddia etti. Aile 300 bin lira tutarındaki operasyonun 'personel' indirimi uygulanarak 50 bin liraya yapıldığını söylerken, uzmanlar ise “Estetik ameliyatlar, sadece tam teşekküllü ve yoğun bakım imkanlarına sahip hastanelerde yapılmalıdır” uyarısında bulundu.Bir yerine üç operasyon yapıldıBursa'da 8 yıl önce dünyaevine giren sosyal medya fenomeni 27 yaşındaki Neşe Özkan, bir arkadaşının personel indirimi yapacağını söylemesi ve tavsiyesi üzerine polis memuru olan eşi İskender Özkan ile birlikte İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine giderek, Özel Gaziosmanpaşa Bilge Hastanesinde karın germe ve göğüs küçültme operasyonu için ameliyat masasına yattı. Yaklaşık 5 saat süren ameliyat sonrası genç kadının kalbi durdu. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 çocuk annesi genç kadın hayatını kaybetti.Kalbinde delik vardı17 yaşındayken kalbinde delik olduğu için ameliyat olan Neşe Özkan'ın estetik ameliyat için eşi İskender Özkan ile gittiği hastanede doktorlara kalbinde sorun olduğunu söylediği iddia edildi. Buna rağmen ameliyata alınan Özkan'ın ameliyat sonrasında kalbinin çok kez durduğu ileri sürüldü.300 bin lira tutarındaki ameliyatı 50 bine yaptılarDoktorların kardeşini suistimal ettiğini söyleyen Özkan'ın ağabeyi Mevlüt Başkan, “Ben şikayetçi olacağım. Çünkü burada bir problem olduğunu düşünüyoruz. Sağlıklı gittiği hastaneden bize ölüsünü verdiler. Ortada basit bir ameliyattan doğan sorun var. Bunun peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Biz 17 yaşında kalbi delik olduğunu fark ettik ve tedavisini oldu" dedi.Süreci yakından takip ettiğini belirten Özkan'ın eniştesi Ufuk Öztürk ise şunları söyledi: Uzmanlardan tam teşekküllü hastane uyarısı Geçirdiği estetik operasyon sonrasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Neşe Özkan estetik operasyonların güvenliği konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Naci Karacaoğlan, özellikle annelik estetiği olarak bilinen karın germe ve göğüs toparlama ameliyatlarının dikkat gerektirdiğini belirtti. Prof. Dr. Karacaoğlan, bu operasyonların tam teşekküllü hastanelerde gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, yoğun bakım desteği olan sağlık merkezlerinin önemini vurguladı.Ameliyat öncesi hasta değerlendirmesi şartBu tür ameliyatların başarıyla sonuçlanması için titiz bir hazırlık süreci gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Karacaoğlan, “Genelde annelik estetiği diye adlandırılan ameliyatlar, yani karın germe ve göğüs toparlama ameliyatları, uzun sürebilen operasyonlardır. Bu nedenle öncelikle hastanın genel sağlık durumunu çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Kullandığı ilaçlar, sigara tüketimi, geçirdiği hastalıklar gibi öyküleri dikkatle ele almak şart. Eğer herhangi bir risk bulunmuyorsa ameliyata alınabilir. Ancak ameliyatın yapılacağı ortam da en az hasta hazırlığı kadar önemlidir. Mutlaka yoğun bakım koşulları bulunan tam teşekküllü bir hastanede bu tür operasyonların yapılması gereklidir” dedi.Ameliyat sonrası süreçte dikkat edilmesi gerekenlere değinen Prof. Dr. Karacaoğlan, “Ameliyat sonrası hasta yoğun bir şekilde takip edilmelidir. 4-5 saat süren bir operasyon sonrası sıvı takibi, bağırsak hareketlerinin kontrolü ve hastanın erken mobilizasyonu çok önemlidir. Emboli riski, yani pıhtı atması, bu tür operasyonlarda ölüm nedenlerinin başında gelir. Bu riski en aza indirmek için hastayı erken hareketlendirmek ve emboli önleyici ilaçlar kullanmak gereklidir. Tüm bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ancak tam teşekküllü bir hastanede mümkün olabilir” diye konuştu.Genç yaştaki hastaların talebi normalEstetik operasyonların genellikle genç yaşta talep gördüğünü belirten Prof. Dr. Karacaoğlan, “Anne olmuş, iki doğum yapmış ve vücudunda deformasyonlar meydana gelmiş olabilir. Karın ve göğüste sarkmalar ya da hacim kayıpları görülebilir. Bu gibi durumlarda ameliyat talep etmek son derece doğaldır. Ancak hastanın genel sağlık durumunun, tahlillerinin ve kullandığı ilaçların dikkatle incelenmesi gerekiyor. Herhangi bir risk bulunmuyorsa hasta ameliyata alınabilir” ifadelerini kullandı.Ünlü fenomen Neşe Özkan kimdir?Neşe Özkan, 28 yaşında iki çocuk annesi bir sosyal medya fenomeniydi. Geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Özkan, özellikle Show TV’nin sevilen gündüz kuşağı programı "Gelin Evi" ile tanındı. Programdaki enerjik ve sempatik tavırlarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazanan Özkan, sosyal medya platformlarında da aktifti.Neşe Özkan, paylaşımlarıyla birçok kişiye ulaşmış ve sosyal medyada trend olmayı başarmıştı. Özellikle günlük yaşamından kesitler ve eğlenceli içerikleriyle takipçileri tarafından çok seviliyordu.

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